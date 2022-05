La cultura lo es todo: Karla Montano

Poco antes de enviar la presente colaboración, leo una nota periodística donde el alcalde Ricardo Ahued Bardahuil expresó, palabras más, palabras menos, que “esta administración es aliada de los artistas, los músicos... Tenemos una gran ciudad y gente talentosa.” Manifestó que “quienes conforman el Gobierno Municipal deben trabajar en equipo y sumar con todas y todos para promover la cultura en Xalapa.” Vaya, como anillo al dedo.Llegué a casa emocionado. Desenvolví el CD: “Me estoy enamorando...”, música de Tuna Femenil de la Universidad Veracruzana, obsequio de Karla M. Rocher que actualmente es titular de la Dirección de Cultura del Ayuntamiento de Xalapa. Karla (me permitió tutearla), me comentó que desde el 2012 es integrante de Tuna Femenil de la U.V., teniendo a su cargo la dirección musical de dicha agrupación. En su breve semblanza que me facilitó, menciona que “es una de las organizadoras del Festival Internacional de Tunas Femeniles Xalapa, evento que desde hace 8 años busca visibilizar a la mujer que se dedica a este género musical conocido a nivel mundial como el arte del buen tunar.”Escuché hasta el final y luego me puse a escribir lo que ahora les comparto, no sin antes leer en una parte del CD: “Quien ama la música ama la vida. ¡Aúpa la TFUV! 2021, año de la humanidad”. Excelente.Sí, siempre debería ser tiempo de la humanidad. Estoy convencido de que la cultura es parte fundamental e inherente al logro de una mejor humanidad y de una entrañable hermandad. No de otra manera se podría salvar al mundo. Quizás esté desvariando –¿quién si no?-, pero hay que seguir soñando y soltar gritos de alegría; no de dolor..., en la medida de lo posible. El arte humaniza, ¿o no Karla?Karla Montano Rocher aceptó la entrevista. No la conocía ni por atisbo. Me la presentó un amigo en común. Eso sí, desde este año empecé a notar cierta agitación cultural en Xalapa. Recuerdo que el año pasado, el alcalde electo Ricardo Ahued Bardahuil manifestó que “desde el Ayuntamiento de Xalapa conformaremos una agenda de actividades y eventos turísticos, culturales y deportivos, en coordinación con los prestadores de servicios, las instituciones y sectores productivos...” Creo que lo está cumpliendo.Saludo a Karla a la entrada de su oficina, en las instalaciones del Centro Recreativo Xalapeño. Amable, sencilla, como si me conociera desde hace tiempo y fuéramos ya no cuatachos, pero sí amigos que no nos habíamos visto por varios meses. Su sonrisa esboza estar tranquila con ella misma y que disfruta cada momento de la vida –que ya es decir mucho en un mundo cada vez más lleno de miedos, amarguras y aburrimiento-; sonrisa combinada con una mirada serena y, al mismo tiempo, inquieta por asir el presente, atenta a lo que sigue. No en balde estudió filosofía y otras disciplinas que no recela en compartir. En fin, charlamos por un breve tiempo, ahí en su oficina que, al igual que ella, luce de sencillez. En la pared, detrás de ella, cuelga un cuadro de una de las calles de nuestra bella Xalapa.Le pregunto: Decía el escritor Juan Vicente Melo que la literatura es vivir, ¿estarías de acuerdo, parafraseándolo, que la cultura es vivir?Responde, tranquila:-Sí, claro, es parte de la vida; incluso, la cultura lo es todo, sin equivocarme; necesitamos de la cultura, todos, y desde niños estamos inmersos en la cultura, aunque no te das cuenta hasta que, al menos en mi caso, la abuela está viendo la tele, una película de Pedro Infante donde canta, y mi abuela salía cantando “Serenata Huasteca”. Ya desde ahí te das cuenta de todo lo que te nutría, la identidad cultural mexicana, en mi caso particular, fue así con todo lo que veía y escuchaba, sobre todo en casa.Pregunto: ¿O sea que naciste con la cultura en las venas?-Sí, inmersa en la música y el cine, fundamentalmente; cine de la época de oro.Karla mantiene la sonrisa y, sosegada, va respondiendo los planteamientos que en un principio enlisté pero que ella misma se ha encargado de desbaratar porque se anticipa a las interrogantes.Pregunto: Milan Kundera decía que “la cultura es la memoria del pueblo, la conciencia colectiva de la continuidad histórica, el modo de pensar y de vivir.” ¿Tu opinión al respecto?-Lo que te decía, la memoria, nos vamos formando con la cultura, la memoria de los pueblos, lo que nos van transmitiendo los abuelos, los padres, los hermanos, los amigos, etc.Aviento la pregunta: En Xalapa, ¿la cultura es para todos?-Sí, tendría que ser, tendría que estar compensado, la cultura tendría que estar al alcance de todos, esa sería la idea general.Insisto: ¿Hay un antes y un después de la cultura en Xalapa?-Llevo cuatro meses al frente de la Dirección de Cultura del Ayuntamiento. La pandemia nos hizo reflexionar, encerrarnos y encontrarnos con nosotros mismos, y me llega la oportunidad a mí de empezar con esta administración, con el semáforo escalonado y me ha tocado ver de cerca la necesidad de la gente por tener actividades artísticas y culturales, y la necesidad del artista por dar a conocer su arte; en este tenor de que las necesidades culturales pueden unificarse, entonces hemos logrado hacer muchas actividades. Creo que esto ha sido el acierto más grande, venimos de una pandemia y lo hemos visto como una fortaleza, el poder reactivar la cultura.Karla suspira; con firmeza dice:-Sueño y anhelo porque nos consolidemos como esa Xalapa de antaño que gozaba de esos festivales, como Junio Musical, que a mí me tocó vivirlo, me tocó una época en que nos llegaban obras de Frida Kahlo, Leonora Carrington en el parque Juárez, y luego Hay Festival. Eso es lo que añoramos los xalapeños, el tener un festival que nos dé identidad. Eso me falta.Testarudo: ¿Sería otra vez la Atenas Veracruzana...?Impasible, responde:-Creo que sí, porque el colectivo ahora lo veo muy activo, tanto el colectivo artístico como al público. En esta necesidad surgieron nuevas corrientes artísticas, nuevos espacios independientes, ahí debemos hacer un frente común, ahí nos puede ayudar a lograr este gran proyecto, porque la cultura es para todos. Y hace falta dar a conocerlo a nivel nacional; tenemos una ciudad que cuenta con todas las disciplinas artísticas, con tanto talento pero de años, la primera orquesta sinfónica de México está aquí. Esto puede enaltecer mucho a Xalapa como la Atenas Veracruzana, este trabajo que es de años, que los artistas voltearon a Xalapa y dijeron: “Yo aquí quiero estar, aquí quiero escribir, hacer teatro...”Pregunto: ¿Es difícil apoyar e impulsar la cultura?-No. En estos meses no lo he visto complicado, a pesar de que la asignación presupuestal es el primer tope que ponen los municipios sobre todo en las áreas culturales. Pero en este caso hemos sabido solventar la situación, a través de la gestión, la gestión es necesaria, la vinculación, el artista a veces lo que necesita es ayudarlo en sus trámites ante los gobiernos federal y estatal. Incluso, existen convenios con la iniciativa privada, por ejemplo, acabamos de realizar un convenio con ADO, muchos artistas necesitan transporte.Interrogo, de nuevo a la carga: Para impulsar la cultura, ¿es decisión de una sola persona? ¿O existe una estructura...?-El ayuntamiento en su Ley Orgánica nos indica la instalación de un Consejo Municipal de Arte y Cultura en cada administración nueva, en este caso tenemos un Consejo Municipal con seis figuras de distintas disciplinas artísticas; está también la regidora que es la presidente de la Comisión de Cultura, a quien le rendimos un informe bimestral de las actividades realizadas, la proyección, público beneficiado; también pasa por el Consejo todos los programas y apoyos a compañías independientes, los apoyos económicos, las convocatorias abiertas pasan por el Consejo.Va de nuez: ¿La respuesta de los creadores y el público en general ha sido favorable?-Hemos tratado que la respuesta sea favorable, pero la comunidad artística, como todo, es diversa y tiene su modo de pensar, sus ritmos de trabajar muy distintos. Creo que poco a poco trataremos de acercarnos a los que aún no están tan convencidos con este modo de trabajar. Son apenas cuatro meses y el proyecto es para que dentro de ocho meses ya estemos arreglados y comunicarnos bien. El público en general está contento. Las actividades que hemos realizado en las colonias, las congregaciones, han tenido respuestas muy entusiastas. La familia lo disfruta enormemente.-Sí, por supuesto, ya está comprobado. Por ejemplo, las actividades que hemos llevado a la niñez en las colonias. Te das cuenta de que los estás orientando, que pueden tener una alternativa, descubren que a lo mejor ellos puedan ser los artistas futuros, los próximos músicos... Ellos se ponen muy felices. El arte te ayuda, te humaniza.Sonriente, como siempre, Karla le entra al juego. Antes, sorbe un poco de agua; la imito porque la sed apura, como el tiempo apremia, dicen. Pero no; hay total calma e iniciamos.Pilar.Confianza.Ontológico.Plenitud.Paz.Música, para mí; me gusta mucho la música.Herramienta necesaria.Líder... un piloto.Nos despedimos. Quedamos que al fin de año me concederá otra entrevista. Me regala el CD y, como adivinarán, llego a casa emocionado y escucho “Me estoy enamorando...”***Para los despistados como un servidor:cuenta con estudios en filosofía y pedagogía. Tomó clases con el✞, ely el, entre otros.Trabajó como editora de la sección cultural del periódico OYE Veracruz del 2010 al 2015, logrando consolidar un espacio importante dedicado a la sensibilización de la cultura y las artes en la capital.Del 2013 al 2015 fue productora y conductora junto con Myrna Tenorio del programa de radio En- culturados.Del 2015 al 2018 trabajó en el área de cultura del H. Del 2013 al 2015 fue productora y conductora junto con Myrna Tenorio del programa de radio En- culturados.Del 2015 al 2018 trabajó en el área de cultura del H. Ayuntamiento de Xalapa.Del 2018 al 2021 en la Procuraduría del Medio Ambiente de Veracruz.Desde 1999 incursiona en el ambiente musical tocando la guitarra y la mandolina en la Estudiantina del Colegio Preparatorio de Xalapa, bajo la dirección del✞; posteriormente en el 2002, funda la primera estudiantina de mujeres en Veracruz: la Tuna femenil universitaria de la Ciudad de Xalapa.