Los días de mayo... del trabajo, por el cinco, también el diez, y si se puede, el quince de mayo...

1.- Y es cierto: ayer los focos se prendieron en la recordación del accidente de la Línea 12 del metro en la ciudad de México. De los muchos muertos y heridos se dio cuenta en los muchos dichos de los deudos que, a un año del accidente, ni hay responsables ni lo que sigue.Y no necesariamente la recordación implica ganancia política para los partidos que estuvieron presentes en el aniversario. Pero en México todo se politiza y se ve la paja en el ojo ajeno.Lo cierto es que ayer se cumplió un año del percance y los reclamantes aún algo tienen que decir. Es su derecho y no por ello debe culparse del dolor que todavía no sana.A la autoridad competente corresponde dejar todas las cosas en su lugar.De lo político se encargará el tiempo.2.- Y sí, es cierto, la concesionaria del tramo carretero Laguna Verde-Paso Largo [carretera Martínez de la Torre-San Rafael] sí que es privilegiada.Hace quince días, ante la posibilidad de que el presidente de la República AMLO fuera informado [estuvo de gira por esa parte del estado] de que la caseta de cobro sigue sin instalar servicios sanitarios, llevaron apuradamente en la tarde de ese viernes, unos sanitarios móviles mismos que al día siguiente fueron devueltos de donde los trajeron.¿Seguramente no hay autoridad que exija a la Concesionaria que los construya? Porque de ser así, desde hace algunas semanas hubieran puesto remedio a esa irregularidad.Es, como alguien dijera: En las gasolinerías por norma, deben funcionar servicios sanitarios, y si no cobran por su uso, mejor.Pero allí la llevan, haciéndolos invisibles para los usuarios que pagan por cierto, casi trescientos pesos por pasada.3.- Un litigante se quejaba: “...hay muchos 'puentes largos' en el poder judicial”. Ligan viernes con sábados y domingos, y si es posible, hasta con lunes. El asunto es holgar, “que a nadie perjudica”... Y sí hay perjudicados: La función pública..."Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "