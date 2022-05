Feliz día del militar-albañil

“La libertad es la capacidad

que tenemos de elegir el bien”

José Antonio Lozano

Lo disfrutamos mucho cuando éramos niños; el tres de mayo convivíamos desde buena hora con los albañiles quienes se encontraban en este momento haciendo alguna talacha en casa, o construyendo la propia casa, nos referimos obviamente al Día del Albañil. Ese día los maestros llegaban a la obra con sus atados de cohetes de arranque y una cruz adornada con listones de colores, y a colocarla en un lugar estratégico que se notara a distancia, mientra otros forjaban el aro de varilla donde metían el cohete para lanzarlo hacia el cielo.Llegaban los platones de enchiladas con trozos de carne asada, los pomos de caña con refresco de cola para combinar, de casa se cooperaba con los hielitos que en suficiente cantidad se congelaban desde un día antes y a escuchar la música de un radio portátil todo carcacha que daba el fondo musical a la convivencia de los maestros.Y es que, tanto en México, como en otros países latinoamericanos, los trabajadores de la construcción adoptaron el 3 de mayo como suyo y celebran el Día del Albañil.También es costumbre que los patrones ofrezcan una comida a sus trabajadores.Investigamos el dato de que, en la antigüedad, los días tres de mayo algunos pueblos prehispánicos realizaban ceremonias y sacrificios para pedir que hubiera buenas cosechas.Tras la conquista, esas acciones se mezclaron con las creencias cristianas. Por lo que se empezó a pedir a la Santa Cruz para que les diera buenas cosechas. Posteriormente, con el tiempo, los trabajadores del campo tuvieron que pasar a la ciudad, para convertirse en trabajadores de la construcción, indica el portal del equipo Cruz Azul.Lo cierto es que en la actualidad de la 4T quienes celebraron el día de ayer fueron los soldados habilitados como albañiles por disposición presidencial, ellos son los encargados de realizar las grandes obras del sexenio (ocurrencias) y con su esfuerzo y disciplina hacen el trabajo, que durante el tiempo que duró la construcción del país hicieron los maestros albañiles: ¡Feliz día del soldado!.Alguien tenía que hacerlo y que mejor que fue la coordinadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso, diputada Anilú Ingram Vallines, quien hizo un llamado respetuoso al secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, de quien depende la Editora de Gobierno, para que se publique la derogación del delito de ultrajes a la autoridad, que permanece vivita pese a los juramentos que han hecho los mitómanos de la 4T en el sentido de que ya se publicó.“Aprovecho –dijo en entrevista la diputada Ingram- para hacer un exhorto a la Editora de Gobierno, y a la instancia de la que depende que es la Secretaría de Gobierno, a que se publique en la Gaceta Oficial lo que determinó la Corte”.Anilú Ingram consideró que, a pesar de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tres Poderes de Gobierno estatal y la Fiscalía General han impedido que los presos por este delito accedan a una impartición de justicia adecuada. El pasado 4 de abril se cumplió un mes de que, en una sesión de los diputados locales, leyeron en la correspondencia que habían sido notificados de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 28 de febrero que invalidó el delito de ultrajes a la autoridad, sin embargo la Mesa Directiva sólo mencionó que la 65 Legislatura se “daba por enterada” y no ordenó solicitar la publicación en la Gaceta Oficial, que es el órgano de difusión de las disposiciones oficiales, lo que ha servido a los jueces como argumento para dejar en prisión a los detenidos.Por lo anterior, abogados han informado que apenas una decena de personas son las que han logrado recobrar su libertad, sin embargo, los liberan porque presentaron un recurso de amparo.Los abogados que integran el Movimiento por la Justicia en Veracruz señalaron que el pasado 28 de febrero, la Gaceta Oficial publicó la derogación del inciso II y IV, que es cuando los diputados intentaron modificar el artículo para que no fuera derogado en su totalidad por la Suprema Corte de Justicia. El pasado 2 de marzo, la legislatura local reformó digitalmente el Código Penal y declaró inválido por sentencia el citado artículo; hay una leyenda en el texto que suscribe como “nota del editor” que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez del artículo 331 del estado de Veracruz libre y soberano, pero no está notificado en ningún documento para darle la formalidad correspondiente.Derivado de la legalización del aborto en el Código Penal y en contra de lo establecido en el Art. 4º. de la Constitución de Veracruz, la A.C. Humanismo y Trascendencia para Veracruz, presentó un amparo en contra de este hecho que se está por resolver en el juzgado 17 de Circuito.En virtud de lo anterior están invitando este 16 de mayo de 9 a 11 hrs, al plantón que se realizará en la avenida Manuel Ávila Camacho # 190, en Xalapa. Se trata de pedir al Juez, resuelva conforme a la Constitución, en defensa de la Vida desde la concepción. Tu asistencia es importante. Participa.Con la conducción, orientación e impulso de las áreas que conforman la Administración municipal, del Sector Salud y de las y los ediles, trabajaremos de la mano por la salud pública en la capital, aseguró el presidente municipal Ricardo Ahued Bardahuil durante la instalación del Consejo Municipal contra las Adicciones (Comca). En la ceremonia donde también se instaló la Mesa Interinstitucional para la Implementación de la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones y del Suicidio (Enpa), la comisionada estatal contra las Adicciones, Alma Delia Viveros Ruiz, explicó que hoy se inicia en todo el estado una estrategia muy completa contra las adicciones... Y el primer paso dado es el mejor, prevenir las adicciones.Agradeció a la autoridad municipal la conformación de este consejo, acción que calificó como un gran logro, pues se trata de la primera vez que se instala en Xalapa este cuerpo colegiado, que tiene el objetivo de ser un espacio para sumar esfuerzos en favor de la salud pública, desde el combate a las adicciones, hasta promover, apoyar y coordinar acciones tendientes a la prevención de esta problemática.Tomaron protesta como integrantes del Consejo, la regidora Minerva Salcedo Baca, el regidor Martín Victoriano Espinoza Roldán; la directora de Salud, Olga Isabel Alarcón Ricárdez; el coordinador en Prevención de las Adicciones de Sesver, Rey Martínez Franco; el coordinador del UNEME-CAPA Veracruz, Carlos Rafael Martínez Hernández; Enrique Siliceo González, subjefe de la Jurisdicción Sanitaria V en representación de la titular, María Luisa González Miranda; el responsable del UNEME-CAPA Xalapa 1, Javier Palacios Ferrat.¿Qué el gobierno de López Obrador fue elegido para destruir las instituciones?... 