¿Saqueos arqueológicos?

Hace días se confirmó que una amplia región colindante con el municipio de Veracruz, localizada en Lomas de Río Medio (área número cuatro) reflejaba el hallazgo de piezas arqueológicas "casi a flor de tierra", apunte en el que se destacaba el llamado de núcleos de veracruzanos para que, de inmediato, las autoridades estatales, así como federales tendieran un manto de protección en torno a las factibles "joyas arqueológicas"... Todo ello con el propósito de evitar actos de saqueo, tal y como ya ha acontecido en diversas regiones donde se han detectado piezas de valor arqueológico, mismas que deberían de integrar parte del patrimonio cultural de los mexicanos.Lo que se aprecia por parte de ciudadanos y reporteros, es que hasta el inicio de la presente semana “nada se había aplicado” en torno a la solicitud en referencia, lo que podría representar un “grave descuido” gubernamental, si para ello, con el transcurrir de las evaluaciones sobre el tema, se confirmara que efectivamente se tratan de piezas históricas de gran valor en el ámbito cultural de México y (en especial) para el Estado de Veracruz, pero que muchas de ellas desaparecieron ante la ausencia de vigilancia apropiada por parte de las autoridades, mismas que no le dieron importancia a los comentarios sobre la depredación que ha surgido en esa área costera veracruzana.Tiempo es que se actúe con celeridad y que, si se han comercializado algunas de las piezas en referencia, que se busque la forma de rescatarlas, al tiempo de restaurar el orden y apoyar a los especialistas en la materia para resguardar valiosos testigos de nuestra historia, si es que en realidad dichas piezas forman parte de testimonios invalorables de nuestro pasado, a las cuales ya se les acreditan en el marco de la especulación entre 500 y 1000 años de antigüedad.Los saqueos de piezas arqueológicas no son extraños en las líneas de la historia de México, las referencias de ello se encuentran en reconocidos museos esparcidos en diversos países de distintos continentes, incalculable tesoro cultural que debiera ser restituido a nuestro país, pero tales escenarios deberían de servir como lección a las autoridades mexicanas, para que ante la posibilidad de más vestigios de nuestro pasado, se actuara en tiempo y forma apropiada, con la finalidad de evitar indignantes despojos de claros testimonios de nuestros notables escenarios del pasado, temas en los cuales el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en combinación con el Gobierno de Veracruz e incluso autoridades municipales, deben afrontar de inmediato, precisamente ante “los murmullos de saqueos”.Es urgente que en Veracruz se actúe para tender un manto eficiente, que favorezca el resguardar nuestra riqueza cultural, en el caso de que las piezas en referencia existan y se apeguen a escenarios de nuestra historia, de lo contrario, oficialmente desechar el que los comentarios en referencia tengan validez... Lo uno o lo otro, debe referirse con claridad y sustento consolidado para bien y tranquilidad de los veracruzanos... Ello obviamente les corresponde a las autoridades, así como a expertos competentes en el tema.Lo que se leeSi en una escuela como la Secundaria Número 2 que opera en el municipio de Boca del Río, surgen versiones que existe (en horas de entrada y de salida) la presencia insistente de grupos de acosadores, que actúan precisamente en esos horarios en los entornos de ese plantel, lo propio, lo adecuado, lo inteligente por simple lógica, es que cuerpos de seguridad vestidos de civil, con notoria discreción supervisen el área y, en su caso, procedan a la detención de quienes practiquen acosos en contra de los estudiantes en lo general, mecanismo preciso y discreto que obviamente es factible que rinda frutos.Pero tal como lo hicieron los cuerpos policiacos de hacer presencia uniformados y con tolete en mano, al igual que torretas encendidas (como buscando acosadores) es indudable que los resultados serán nulos, porque quienes practican el acoso no están ciegos y tienen claro que las prácticas que realizan en dicho sentido, son actos que pueden originarles el encarcelamiento, agregando a ello que sean presentados ante un tribunal para que decidan su suerte.La ingenuidad no es buena consejera en los sectores responsables de la seguridad de los mexicanos.Lo que se veRazón les asiste a quienes colocan en nivel de dudas e incluso desaciertos, los proyectos gubernamentales (o deberíamos decir presidenciales) “para mejorar los sistemas de salud” en el país, diseñando para ello un “sistema universal de salud”, renglón sobre el cual se debe sostener, que para despertar inicialmente “confianza” lo primero es solucionar el que en más de tres años, se atienda con efectividad la clara y escalofriante inexistencia de los medicamentos requeridos para todo nivel de pacientes... “No se pude (advierten) pensar en nuevos pasos, cuando en los centros hospitalarios, se carece de medicamentos indispensables, como ha sucedido con los requeridos para la atención de niños con cáncer”.Los apuntes en cuestión externados por galenos, refieren una realidad que no se podrá encubrir, porque ya está plasmada en la memoria de los mexicanos, ha sido difundida por tres años consecutivos y fue certificada por la misma población... El tema de los niños que por años carecieron de los medicamentos apropiados, formará ineludiblemente una de las referencias negativas del sexenio transformador, mancha indeleble que ya forma parte de la historia del país.Lo que se oyeBien hace toda la estructura de Protección Civil el asumir estados de alerta, ante la confirmación de que la temporada de calor, en algunas regiones veracruzanas (primordialmente del norte y del sur de la entidad) registrará temperaturas de hasta 45 grados centígrados, dato que por sí mismo nos hace pensar en un estiaje prácticamente generalizado en amplias áreas de nuestra Entidad.Al mismo tiempo ya se habla que diversas regiones habrán de afrontar severos ciclones, cumpliéndose con la norma que ante elevado calor los ciclones son indudablemente predecibles.Así las cosas, todo indica que será un año con temporales climáticos complejos, a lo que se agrega la complejidad gubernamental por la que transitamos.