Zenyazen Escobar sigue avanzando

Después de años de abandono a los que estuvieron sometidos los pueblos indígenas, afromexicanos y las personas con discapacidad, el secretario de Educación en Veracruz, Zenyazen Escobar García, celebró que hoy en Veracruz se generen espacios de expresión mediante los cuales estos grupos tienen la oportunidad de emitir sus opiniones y propuestas, que sirven a seguir impulsado la transformación de la educación.Tras asistir al “Foro de Consulta a los Pueblos Indígenas, Afromexicanos y Personas con Discapacidad para la Armonización de la Ley de Educación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave”, que se llevó a cabo el pasado martes en las instalaciones del Museo de Ciencia y Tecnología de Veracruz Kaná, el funcionario estatal destacó que gracias al apoyo del gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, así como del presidente, Andrés Manuel López Obrador, la entidad trabaja en una inclusión educativa, que concuerda con los principios de igualdad y de justicia social que impulsan la transformación del país.En presencia de maestras, maestros, jefes de sector, directivos y demás integrantes de la comunidad escolar, recordó cómo en antaño durante la lucha magisterial demandaban atención y apoyo del Poder Legislativo, por ello agradeció y celebró que en la actualidad las y los diputados tengan presente la importancia de la educación.De la misma manera, se congratuló por la presencia de la presidenta de la Comisión de Educación en la Cámara Baja del Congreso Federal, Flora Tania Cruz López, además de las integrantes de la Comisión Permanente de Educación y Cultura de la LXVI Legislatura estatal y demás diputados del Congreso local que participaron en el evento.El titular de la SEV es de los contados funcionarios del gabinete estatal que ha venido trabajando en su encargo resolviendo todos los problemas que se le han presentado en la dependencia, históricamente la más conflictiva, en la que los titulares conviven con el mayor número de organizaciones sindicales, dando resultados positivos y generando en su entorno un ambiente de respeto. Por eso no se cae en una afirmación aventurada cuando se afirma que es el mejor de todos los secretarios de despacho del cuitlahuismo.Durante los pocos o muchos años que le queden de vida al presidente López Obrador, siempre recordará el mes de abril de 2022. Sobre todo sus domingos. En todos le fue mal, salvo en el primero. El 10 la ciudadanía le desairó,­ y de fea manera, su llamada “consulta”; el 17, una minoría de diputados­ tuvo la osadía de rechazar su reforma eléctrica, a la que no había que quitarle ni una coma. Todo eso no es nada comparado con lo que salió a la luz pública y se supo el domingo 24. Su “amigo” Donald Trump lo echó de cabeza, lo ventaneó de feo modo; en pocas palabras: lo encueró en público. No me gustaría estar en su lugar.Trump, en Ohio, durante un mitin, reveló que, por conducto del secretario de Relaciones Exteriores de México, ordenó a nuestro presidente de la República desplegar 28 mil soldados mexicanos para impermeabilizar la frontera común e impedir el paso de indocumentados centroamericanos a territorio norteamericano. Agregó que AMLO es “uno los políticos ‘socialistas’ con los que le gusta trabajar”. Nuestro AMLO, el nacionalista, el impoluto, el eterno rebelde, se sometió. “Nunca he visto a nadie doblarse así”, comentó Trump. (Reforma, lunes 25 de abril de 2022, primera plana) ¡Qué vergüenza!El periódico impreso más influyente del país REFORMA, lo confirmó con una nota que publicó en la que asegura que “el pasado viernes nos enteramos a través de la publicación de una tabla elaborada por la Secretaría de Salud, de la próxima caducidad de más de 14 millones y medio de dosis de vacuna de AstraZeneca. La gráfica, compartida en Twitter por el Dr. Éctor Jaime Ramírez, diputado por el PAN, muestra el estatus de nueve lotes de vacunas que estaban destinadas a caducar en "abril 2022"; es decir, todas estas piezas no podrían ser administradas a partir del domingo pasado. Lo primero que llama la atención es que todas estas vacunas habían sido "ajustadas" en su fecha de caducidad, que ahora era de seis meses posteriores a su fecha de fabricación. Así, vacunas que, ahora sabemos, caducarán desde el próximo 14 de mayo y así paulatinamente hasta lotes que caducan el 24 del mes entrante.”Antes que nada, hay que decir que no hay nada inusual o incorrecto en estas "nuevas" fechas de caducidad. De hecho, el error, seguramente cometido por un burócrata, calificaba a todos los lotes por igual y con una fecha tan ambigua como "abril 2022".“Al momento de escribir esto, todas las vacunas en esa tabla son eficaces y seguras, si es que se han manejado adecuadamente. El problema es otro; de hecho, uno más grave. ¿Cómo es que llegamos a menos de 15 días antes de que comiencen a caducar más de 14 millones de dosis de vacunas? Semejante nivel de riesgo nos habla de un desastre potencial. Si asignáramos un precio, digamos, de 5 dólares por dosis, debemos asumir que cerca de 72.5 millones de dólares podrían irse literalmente a la basura. Sí, un sistema de salud que nos prometen será "de los mejores del mundo" se da el lujo de desperdiciar más de 1,400 millones de pesos. ¿Cómo se van a administrar estas dosis? Con el mes de abril, comenzó una frenética campaña donde, ahora sí, se instalaron puestos de vacunación en todas las unidades de salud disponibles: carpas en parques, mesas en el Metro de la Ciudad de México, estacionamientos, centros de salud, hospitales públicos, etc. La urgencia para administrar estas vacunas antes de que caduquen está más que patente.Al final prevaleció la justicia y la mano del gobierno del estado de Veracruz ya no podrá entorpecer la vida interna del Partido Acción Nacional. Ayer, por unanimidad de los 7 Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se resolvió que fue legítimo el triunfo de la planilla encabezada por Federico Salomón Molina el pasado 18 de diciembre de 2021 y en su fallo anuló las sentencias emitidas tanto por el Tribunal Estatal Electoral, como por los de la Sala Regional del propio Tribunal Electoral Federal. No hay más argumentos ni chicanadas jurídicas que valgan. En el programa del periodista Leo Zuckerman "Es la hora de opinar" de antenoche, estuvo como invitado el Senador de la República y dirigente del partido Movimiento Ciudadano, Dante Alfonso Delgado Rannauro, demostrando por qué está en el sitio en el que se encuentra, con un partido en pleno crecimiento y consolidándose como el político mexicano de mayor peso.