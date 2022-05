... En las fuerzas armadas hay un refrán que es casi ley: “una orden, más una contraorden, genera desorden” y eso es exactamente lo que está sucediendo luego de que el subsecretario de salud, Hugo López Gatell Ramírez, anunciara a finales de abril, que debido a que en México el coronavirus está a la baja, el uso del cubrebocas ya no es imprescindible, o sea, que deja de ser obligatorio el uso de esta mascarilla para evitar el contagio de COVID 19.En algunos estados de la república mexicana, como Baja California Sur y Nuevo León, de inmediato hicieron eco de lo declarado por el funcionario de la Secretaría de Salud del gobierno federal y determinaron que deja de ser obligatorio el uso del cubrebocas, pues sus mandatarios estatales confiaron en lo dicho por López- Gatell Ramírez.Otros mandatarios estatales como Miguel Barbosa Huerta, de Puebla, Morenista por cierto, fue tajante ante el anuncio sobre dejar de usar el cubrebocas: “En Puebla no es importante lo que diga Hugo López-Gatell (...) Ni siquiera me voy a referir a lo que él opine”, dijo al tiempo que sostuvo que en la entidad poblana se seguirá exigiendo oficialmente el uso de esta mascarilla.En el estado de Veracruz, el secretario de Salud Roberto Ramos Alor declaró que la entidad veracruzana se suma a las que dejan de exigir el uso del cubrebocas en espacios abiertos y recomendaba que se siguiera usando en espacios cerrados.De hecho, dijo Ramos Alor, el uso del cubrebocas nunca fue obligatorio en el estado de Veracruz, “solamente lo sugerimos como medio de prevención de enfermedades”. Plop y recontra plop como escribe la periodista Elia Melchi Reyes.Entre ese que sí y que no del titular de la secretaría estatal de salud en Veracruz Roberto Ramos Alor, destaca su última declaración a los medios de comunicación a los que dijo que sugieran a la población a usar el cubrebocas en las próximas fiestas del carnaval y en todas aquellas festividades que ya se están organizando en todo el estado.Como se habrá dado cuenta amable lector, tienen mucha razón los militares al advertir que “una orden, más una contraorden, genera desorden”, pues esto último es lo que ha generado el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez al anunciar que deja de ser obligatorio el uso del cubrebocas, en tanto que varios gobernadores estatales lo rebaten y dicen que en sus estados seguirá siendo obligatorio el portar la mascarilla.... Ante tamaño relajito que se traen las autoridades de salud federal y estatales, los ciudadanos tendremos que recurrir al sentido común y al autocuidado, procurando mantener la sana distancia, usar el cubrebocas en todos los lugares donde estemos cerca de la gente e hidratándonos para fortalecer nuestro organismo.... Relajito también el que se traen en la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), donde esta semana anunciaron que se suspendían las clases en los niveles básicos el jueves cinco de mayo, con motivo de un aniversario más de la batalla de Puebla, por lo cual los padres de familia se organizaron para que sus menores hijos se quedaran en casa ese día.Pero, ¡oh sorpresa!, ya casi en la noche del miércoles cuatro, la SEV emitió un nuevo comunicado el SEV/DJ/002/2022, en el cual palabras más, palabras menos, suspendía su primer anuncio de suspensión de actividades el jueves cinco de mayo y corría el asueto para el viernes seis.Desafortunadamente la orden y la contraorden generaron desorden, además de apuraciones para los padres de familia que ya se habían organizado para tener a sus hijos en casa el jueves, con la contraorden tuvieron que buscar dónde dejarlos el jueves 5 y el viernes 6 de mayo. Todo sea por esa candidatura al Senado.... Al correo electrónico [email protected] "Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "