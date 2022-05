Un IPE confiable

“El presidente no tiene palabra”

Porfirio Muñoz Ledo

Tantas cosas se hicieron mal en el Instituto de Pensiones del Estado (IPE) durante las administraciones que antecedieron a la actual, que los pensionistas y beneficiarios de esta noble institución le habían perdido la confianza. Sin embargo, gracias al trabajo de rescate de sus finanzas y restauración de los bienes inmuebles propiedad de la institución, que ha hecho la actual administración que encabeza la maestra Daniela Griego Ceballos, hoy los trabajadores al servicio del estado y municipios que cotizan para el IPE han vuelto a confiar pues sobran pruebas de la eficiencia y honestidad con que se ha conducido la administración en estos tres años y cinco meses que van de la presente administración de la 4T.Y uno de los aspectos importantes que ha atendido la administración de Daniela Griego es lo relacionado con una estricta revista de supervivencia. En el informe 2021, se define al Programa de Revista de Supervivencia como la actividad que representa el antes y ahora del IPE, y como no si este programa tiene como finalidad verificar que los pensionistas y beneficiarios reportados en la nómina de pensionados se encuentre vigente para que puedan recibir oportunamente el pago de su pensión, tal como lo marca el artículo 12 de la Ley 287 de Pensiones del Estado de Veracruz.Cabe mencionar que en la administración del IPE del 2017 propuso al Consejo Directivo del IPE que el programa se suspendiera y fuera sustituido por el Programa de Defunciones del Registro Civil, considerando que con un cruce de información era suficiente para mantener actualizado el padrón de pensionistas, lo que es inexacto porque un buen número de pensionistas fallece fuera del estado entonces el programa de defunciones no lo registraba, y seguían pagando pensiones a fallecidos.Ante esto en el mes de febrero del 2019 la administración de Daniela Griego, propuso al Consejo Directivo reactivar el Programa de Pase de Revista de Supervivencia Sistematizada lo que fue aprobado y puesto en operación el mismo año.El Departamento de Vigencia de Derechos propuso dos periodos al año para comprobar la vigencia del pensionista y sus beneficiarios, además creó un esquema de acreditaciones virtuales, modelo de innovación de acreditaciones exitoso, pionero en los Institutos Estatales de Seguridad en el país. Una videollamada de WhatsApp que permite a los pensionistas acreditar su supervivencia mediante un reconocimiento facial, o la aplicación de preguntas de seguridad y el cotejo de la firma autógrafa y listo, el pensionado ha sido acreditado en su supervivencia mediante un modelo, muy novedoso y ágil.De que es otro IPE el que tenemos hoy, lo es.Marcela Yañez Tapia llegó al ISSSTE como titular en el Hospital de Veracruz, como parte de un acuerdo de Pedro Mario Zenteno Santaella, director general de esa institución a nivel nacional, como otros tantos responsables administrativos y delegados del ISSSTE en los Estados.De sobra es conocida la amistad de Pedro Zenteno con el presidente Andrés Manuel López Obrador, razón por la cual le delegó la tarea de repartir medicinas en todo México sin tener estudios y experiencia; por ello no es difícil deducir la protección de la que sigue gozando Marcela, que ni su inexperiencia, ineptitud y falta de previsión, la remueven de su encargo, ni aún con la falta de viabilidad financiera que prevalece en el nosocomio a su cargo.Y aunque Marcela presuma de su relación con Zenteno, esto no ayuda en nada para conservar la buena imagen del Hospital, el que prácticamente todo el mes de febrero tuvo sus elevadores fuera de servicio por lo que se veía transitar por escaleras a pacientes en sillas de ruedas y ancianitos con bastón que apenas pueden caminar. Nunca se había visto esto durante un periodo tan prolongado, situación que por cierto, culminó en este mes de marzo con la renuncia del Coordinador de Mantenimiento, quien le increpó no estar de acuerdo con la empresa que Marcela Yañez se empeñó en contratar, reproche que interpretó como una afrenta que la motivó a instruirle que se mantuviera al margen con indicaciones precisas de no intervenir ni siquiera en la supervisión del mantenimiento.Resulta que desde el miércoles de la semana anterior fue nombrada Marcela Yáñez administradora del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz en sustitución de Claudia Isabel Aguilar Arauz, quien era protegida de Eleazar Guerrero y después de tanta corrupción tuvo que intervenir la Contraloría y Derechos Humanos ante el hostigamiento a los empleados desde médicos hasta personal de intendencia.Esperan que con este cambio al fin los trabajadores se vean beneficiados ya que en dos años de pandemia padecieron las vejaciones y demás insultos por parte de la protegida de Eleazar Guerrero, el primo hermano del Gobernador.Muy temprano nos enteramos que por la mañana de ayer se registró un triple homicidio en esta capital. Los hechos se registraron en la calle Margarita Morán Veliz de la colonia Antorchista (Ejido El Tronconal) a un costado de Casas Homex.Los cuerpos, dos hombres y una mujer, al parecer todos familia -papá, hijo y nuera- de oficio hojalatero, presentaban huellas de tortura.Personal del Servicio Médico Forense se encargó del levantamiento de los cuerpos.Se desconocen las causas del atentado, eso dice la información oficial, lo cierto es que en este tipo de atentados jamás se saben los motivos de los crímenes y posiblemente nunca los lleguen a conocer. Retomando el slogan del señor Hipólito Rodríguez Herrero, el odiado ex alcalde de Xalapa, podemos afirmar que en Xalapa el Crimen Florece y crece.Ante la inquietud de los morenistas por saber quién será el candidato de su partido para suceder en el 2024 en el cargo de gobernador del estado, hemos comentado y lo seguimos afirmando, que será el que el presidente AMLO decida, por una razón muy simple: no dejará de experimentar el placer que se siente imponer a un gobernante en un estado, si a un sucesor en la presidencia lo disfrutan imaginen a un gobernador. Y bueno hay que agregar a esta hipótesis un inconveniente: ¿si el elegido no garantiza el triunfo y por lo tanto el proyecto?, bueno pues no va, lo importante será no que ganen una encuesta de esas que se “cucharean”, no lo importante será que garantice el triunfo y en consecuencia la permanencia del proyecto. ¿Quién entonces, de los morenos, garantiza el triunfo?. De los que hasta hoy se mencionan... ¡ninguno!La pura incongruencia, dice el gobernador Cuitláhuac que en Xalapa hay tranquilidad y cuando menos de dos asesinados nos enteramos. Antier que lo decía había tres ejecutados, dos secuestrados y como diez madreados. ¿A qué tranquilidad se refiere el señor gobernador, o en qué país vive?