Adán: manzana envenenada

Si alguien quiere imaginarse cómo gobernaría Adán Augusto López Hernández por si acaso le cumplieran el sueño de hacerlo Presidente de la República en 2024, sólo debe observar el trato tan diferente que el secretario de Gobernación le dio al ex panista guanajuatense Ricardo Sheffield Padilla, actual titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), y al ex priista Ignacio Ovalle Fernández, ex director de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).Y es que este miércoles 4, en un comunicado, la Segob informó la remoción de “algunos” servidores públicos de la Profeco.Sin revelar nombres, la dependencia de Adán Augusto afirmó que el cese de los funcionarios fue acordado con el titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Roberto Salcedo Aquino.Precisó que las presuntas irregularidades, que son de carácter administrativo y jurídico, se detectaron en distintas áreas de la Profeco y fueron denunciadas ante la Segob y la SFP, así como en la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República (FGR).Según trascendió, los ceses estarían relacionados con denuncias recibidas por extorsión a empresas de gas y gasolinas.“Derivado de denuncias presentadas (se) acordó la remoción de algunos servidores públicos de la citada Procuraduría”, indicó Gobernación.Para remplazar al personal removido, Adán Augusto designó como subprocurador Jurídico de la Profeco a Miguel Ángel Chico Herrera, ex dirigente del PRI en Guanajuato y ex diputado de Morena, antiguo adversario político de Sheffield.Como director general de Verificación y Defensa de la Confianza de Combustibles a Carlos Guillermo Priego de Wit, y como director general de la Oficina de Defensa del Consumidor a Rubén de Jesús Cervantes González, quienes de inmediato tomaron posesión de sus cargos.“Igualmente, se informa que con esta fecha quedan sujetas a revisión las titularidades de las 38 Oficinas de Defensa del Consumidor en todo el país”, puntualizó la Segob en su comunicado.La tarde de este mismo miércoles, el titular de Profeco desconoció los cambios realizados en su dependencia. Ricardo Sheffield manifestó su descontento: “Ninguna irregularidad hay en Profeco. Ni causa, ni proceso. Hoy estuve con el Presidente, y ni hoy, ni ningún otro día me ha preguntado o informado de alguna irregularidad. No he firmado nombramientos, no les veo sustento”.A través de su cuenta de Twitter, el ex panista expuso: “Espero que esto no sea consecuencia de mi amistad con Francisco Cervantes, Presidente de Consejo Coordinador Empresarial, porque eso sería caer en la politiquería que tanto ha combatido la Cuarta Transformación”.¿Realmente lo que mueve a Adán Augusto es el combate a la corrupción? El caso de Segalmex al menos hace dudar, pues su ex director Ignacio Ovalle, actualmente investigado por la FGR por presuntos desvíos y malversaciones que en total ascenderían a 10 mil millones de pesos –casi 30 por ciento del presupuesto que recibió esa dependencia entre 2019 y 2021–, es desde hace 17 días coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), adscrito ¡a la Secretaría de Gobernación!¿A poco la manzana que envenenó a Adán fue por la “plantada” de Sheffield, quien –según trascendió– fue citado en Bucareli y el ex panista nunca llegó?¡Qué poco aguanta el tabasqueño!"Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "