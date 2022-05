Abrazos no balazos, ridículo

“Yo solamente respondo

Pacificar al país es uno de los tantos pendientes que tiene el mitómano presidente López Obrador, quien con su ridícula estrategia de “Abrazos no balazos”, confirma lo que piensa de sus gobernados en el sentido que somos una recua capaz de digerir cualquier estupidez sin razonar. Y vean las consecuencias del maridaje gobierno-delincuencia organizada. Asolado por la violencia y el crimen, Méxicoes elcuarto país más afectado por la delincuencia organizaday el que cuenta con mayor presencia demercados ilegalescon actividades como tráfico de drogas, armas, personas, y hasta de recursos naturales.De acuerdo al informe 2021 de laIniciativa Global contra Crimen Organizado Transnacional(Global Organized Crime Index) México se ubica después de República Democrática del Congo, Colombia y Myanmar en una lista de 193 países pertenecientes a la Organización de las Naciones Unidas (ONU).Los motivos, según el informe, el repunte del comercio ilegal tras los primeros meses de la pandemia de Covid-19; el número de personas afectadas por la delincuencia; la escala y el alcance de los mercados delictivos; los niveles de resiliencia del Estado ante las amenazas criminales; la ubicación geográfica, y los vínculos con los grupos criminales.América es el único continente donde la mayoría de los mercados dominantes son las drogas, siendo el tráfico de cocaína el que más proliferó, con un promedio continental de 7.41, más alto de cualquier continente (a mayor promedio, mayor criminalidad).El informe destaca la recuperación de la producción de cocaína en América Latina, así como de las drogas sintéticas, luego de un descenso ante la propagación del virus SARS-CoV-2. Y aunque es Colombia la nación que ha sido identificada como el mercado de cocaína más generalizado del mundo con 9.5 puntos, México (9.0), Guatemala (8.5) y Haití (8.0), serían los principales lugares de tránsito para la droga.El tráfico de armas se convierte en otro mercado en el que México ha repuntado, al igual que Colombia, y Nigeria, con 8.0 puntos porcentuales, apenas después de República del Congo (9), Irak (9) o Afganistán (8.5).Según el estudio, “México tiene un mercado de armas bien consolidado y sirve como un conducto importante para el flujo hacia y desde los Estados Unidos y América Central, lo que ha tenido un impacto devastador en los niveles de violencia armada y armamento criminal”.El país también ha sido golpeado por el tráfico (7.5) y contrabando de personas (8.5), rubros en el que México fue descrito como “un mercado de tránsito y destino para las víctimas”, incluidos los migrantes venezolanos, y los niños víctimas de explotación sexual y trabajo forzoso. Mientras que el promedio mundial es de 4.8 puntos.Otro de los mercados que también llaman la atención, está en los delitos ambientales, y a pesar de que es América del Sur donde se aloja este delito, como el tráfico de oro en Venezuela, Surinam y Perú; la deforestación y el tráfico de especies en Brasil; México también registró tráfico de vida silvestre.“El país también alberga varios mercados de delitos ambientales, incluida la industria de la madera, el tráfico de vida silvestre y el contrabando de combustible”, se destaca.En términos de actores criminales, América tuvo el promedio más alto del mundo, lo que muestra la influencia del crimen organizado trasnacional, sin embargo –se menciona- “dichas actividades delictivas son facilitadas por actores integrados por el Estado, así como por organizaciones delictivas extranjeras, especialmente de Colombia y México”.En el documento también se menciona la geografía natural como un factor “determinante de la criminalidad”, pues “los estados costeros tienen el puntaje promedio de criminalidad más alto y una de las posibles explicaciones más obvias es el acceso al comercio y la infraestructura marítima internacional”.Los países con mayores índices, tienden a clasificarse en dos categorías: los que experimentan conflictos y fragilidad como Afganistán, Irak, Mozambique, Siria o Ucrania, por nombrar solo algunos, o los que son más estables como Albania, Brasil, México y Rusia, pero en donde “sus valores democráticos y la defensa del Estado de Derecho se han visto comprometidos, lo que reduce su capacidad para abordar eficazmente la delincuencia organizada”.Con la llegada de la 4T al gobierno se consolidó la presencia dentro del gabinete presidencial y los gobiernos estatales, así como en los municipales, de representantes del crimen organizado especialmente en las áreas dedicadas a la seguridad pública. Las corporaciones policíacas se han convertido en extensiones de la delincuencia organizada dentro de los gobiernos. Aquí está la explicación a la alarmante ola de crímenes dolosos, secuestros, masacres, feminicidios, robos al transporte de mercancías y personas, robos a casas habitación y todo tipo de violencia. Mientras el gobierno esté coludido con la delincuencia organizada, mientras comparta las utilidades producto de los actos delictivos, gozarán de impunidad y la violencia seguirá al alza en México, el cuarto país de 193 asolado por el crimen. ¡Urgen balazos, basta de engaños y estupideces!El diputado federal Pepe Yunes Zorrilla, alertó sobre el peligro que implica para las finanzas públicas del Estado el seguir contratando deuda a corto plazo, como lo está haciendo el Gobierno que encabeza Cuitláhuac García Jiménez. Esto le declara el diputado a la reportera del influyente diario Notiver, Noemí Valdez, a quien la semana anterior concedió una entrevista exclusiva, en la que pone en evidencia los resultados del trabajo del joven economista José Luis Lima Franco, quien desde el inicio de este gobierno manera las finanzas del estado a través de la Secretaría de Finanzas y planeación.José Yunes Zorrilla, quien se desempeñó como presidente de la Comisión de Hacienda del Senado de la República en el periodo anterior y a quien se le considera un experto en temas de Hacienda, advierte sobre la posibilidad de que los escenarios se pueden volver a repetir, pues en el estado Javier Duarte ocupó los créditos a corto plazo para gasto corriente, lo que llevó a la entidad a niveles de deuda estratosféricos.“Es un asunto sumamente sensible a las Finanzas Públicas del Estado. De fondo lo que implica es que, si se sigue alentando un desequilibrio entre ingresos y egresos, se pueden repetir escenarios como los que ya vivimos, eso es lo que a primera instancia llama la atención de créditos de corto plazo”.Cabe mencionar queNOTIVERreveló que el Gobierno de Veracruz solicitó dos nuevos préstamos, de acuerdo al Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios de la Secretaría de Hacienda.Se trata de dos préstamos a corto plazo para cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal; el dinero no se usará para obra, ni inversiones.Ambos pasivos, quedaron inscritos el 20 de abril de este 2022, y se solicitaron a la banca privada a diferentes tasas de interés.El primer préstamo fue solicitado a HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple por 200, 000,000 y lo debe pagar en enero del 2023. El otro préstamo, se lo otorgó BBVA México, S.A. Institución de banca múltiple grupo financiero BBVA México por 300, 000,000; dicho monto, también lo debe pagar el siguiente año, con sus respectivos intereses. En lo que va del 2022, el Gobierno del Estado de Veracruz, que encabeza Cuitláhuac García Jiménez, ha pedido siete créditos a corto plazo, para cubrir necesidades de carácter temporal; es decir, dicho recurso no se usa para obras, ni inversiones.De acuerdo a la página oficial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los préstamos juntos suman 2 mil 300 millones de pesos.El pasado 9 de febrero, se inscribieron cinco créditos con diferentes bancos y tasas de intereses. Dos de los créditos se realizaron con el Banco Mercantil del Norte, S.A., por 600 millones de pesos y 100 millones respectivamente. Mientras que con HSBC México, S.A, se pidieron dos créditos por un total de 600 millones. ¿Y quién le dijo al Bola 8 que el distrito 9 de Coatepec era de su propiedad? No se equivoquen esos que andan en la desbandada escogiendo distritos federales y locales y hasta escaños en el Senado para el 24 en busca de impunidad, no van a ganar la elección por lo tanto mejor prepárense para enfrentar la justicia, caerán por corruptos como los duartistas, los yunistas, los fidelistas y todos los que han saqueado.