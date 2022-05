Los días siguen...y la CFE no para... en los cortes de energía

1.- Y en tratándose de echar cuatros de espadas, la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional (PAN) y sus bancadas en el Congreso de la Unión, delinearon su propuesta de reforma electoral, coincidencias aparte, consideraron que un nuevo modelo debe construirse entre todos, incluso el gobierno, pero no exclusivamente desde el poder.En reciente conferencia de prensa, el dirigente panista Marko Cortés, expresó para quienes le escuchaban: “Estamos abiertos a construir una reforma con nuestros aliados de Va por México (PAN y PRD), y la coalición gobernante, para perfeccionar a la democracia”.Dijo que la iniciativa se presentará formalmente y a detalle, en la sesión de la Comisión Permanente, el día de mañana miércoles.Por otra parte Jorge Romero, coordinador de los diputados del blanquiazul, presentó algunos puntos que incluye su propuesta.Como ya había anunciado la semana pasada, Acción Nacional propuso llevar a cabo “...elecciones primarias entre los partidos para elegir a un candidato presidencial, organizadas por el Instituto Nacional Electoral en una misma jornada...”También: “...regular formalmente los gobiernos de coalición, figura que ya existe en la Constitución, pero no hay ley secundaria; Más: Instaurar la segunda vuelta electoral presidencial; Eliminar la “caduca” figura de sobrerrepresentación en el Congreso.Abundaron además, en tipificar como delito la violación al artículo 134 de la Constitución, en cuyo contenido se prohíbe a los funcionarios referirse a los procesos electorales durante la llamada veda electoral; e incluir como causal de nulidad absoluta y automática de una elección, cuando exista “el mínimo indicio o sospecha” de la participación de la delincuencia organizada.En la propuesta se incluye la figura del voto electrónico; la regulación de la figura de declinación de un candidato presidencial, y que los votos de éste se cuenten en favor del que se declinó.El panismo planteó que, para la declinación, exista previo aval de los órganos de dirección del partido que postuló al candidato declinante.En los días que siguen, se verá qué rumbo toma la propuesta de la formación azul.2.- En el asunto de la línea 12 del Metro, el veredicto final se acerca. En tanto, los unos niegan la certidumbre del informe tercero y último, y los otros, los que dicen que hubo muchas fallas, exigen la presentación pública del trabajo realizado por una empresa extranjera que poco o nada tendría un interés “politiquero” en el resultado final del infausto acontecimiento.Ya se verá quién tiene mayor capacidad de comer pinole sin mucho respirar...3.- Parece un bum el asunto de las fallas de los controladores en el aeropuerto de la CMDX. Bastó que se diera cuenta de lo que estuvo a punto de suceder el pasado día 7, para que la batalla de dichos y acusaciones floten en el aire. Que si los controladores; que si no había auxiliares en la cabina; que si la distracción.Lo cierto es que la pericia del piloto cuyo avión tendría pase para aterrizar, evitó una verdadera tragedia.Es un aviso que no debe quedar... en el aire.3.- La Comisión Federal de Electricidad no tiene llenadera: Otro fin de semana más y dejar sin luz a la población de Álamo no le importa. Y eso que la temperatura casi llega a los cuarenta y tantos grados, que si no...P.D.- Mi agradecimiento y de la familia, por las muestras de solidaridad ante la defunción de mi hermana Melva Del Angel Amador, acaecido el pasado fin de semana en la ciudad de Xalapa. Gracias."Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "