“A todas las madrecitas en su día”

Yo

Hemos escrito algunos apuntes sobre la actividad que han realizado las esposas de los ex gobernadores desde el DIF, en calidad de presidentas honorarias y atendiendo el renglón social de las administraciones que encabezan sus esposos. De doña Rosa Borunda de Herrera recordamos la construcción del Centro de Rehabilitación e Inclusión Social de Veracruz (CRISVER), una asociación civil formada bajo iniciativa del Gobierno del Estado quienes compartieron su preocupación por la existencia de una gran cantidad de veracruzanos, especialmente niños y jóvenes, que sufren algún tipo de discapacidad y requieren rehabilitación para integrarse a una sociedad cada día más diversa y compleja.El CRISVER, desde su inauguración en 2004, y gracias al importante apoyo y entusiasmo del DIF del Gobierno del Estado, de los empresarios y de la sociedad en general; se han atendido a más de 20 mil niños con capacidades diferentes.Orgullosamente el CRISVER está clasificado como el mejor Centro de Rehabilitación, no sólo en nuestro país, sino en Latinoamérica y todo es resultado de la vocación de servicio social de la señora Borunda hecho realidad. Este legado que dejó el sexenio fidelista difícilmente lo iguala otro gobierno. Y ayer que recordábamos esta magna obra nos vino a la memoria el programa “De corazón a corazón” impulsado también por la misma persona, para nosotros enemiga de los reflectores, pero de enorme vocación social.Un cinco de junio del 2005 en la población de Nogales, la presidenta del DIF estatal, Rosa Borunda de Herrera, dijo que su gira por la sierra de Nogales "tiene muchos objetivos por cumplir, pero entre las más importantes, se encuentran las cirugías de Corazón a Corazón, que son intervenciones cardiacas que se están haciendo, dentro de lo cual llevan 25 pacientes atendidos."Era el principio de esta noble actividad creada ex profeso para personas con afecciones cardiacas, pero sin recursos para atenderse ni seguridad social. Personas que encontraron en esta iniciativa gubernamental la salvación de su vida.La presidenta del DIF les explicó que en apoyo al programa, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia puso a la venta pequeñas pulseritas rojas que dicen de "Corazón a Corazón, campaña que hoy arrancaremos directamente con la campaña Tu Decides que es la de la basura y que va ir ligada al Medio Ambiente".La señora Borunda explicó ese día que el programa "De Corazón a Corazón" lo ha estado haciendo en el puerto de Veracruz, pero cualquier DIF de la entidad puede mandar niños para que sean atendidos, y en caso de algunos adultos, las pueden atender pero que realmente tengan la necesidad y no tengan posibilidades económicas para pagar. "No queremos dar malos resultados, tenemos una señora por ejemplo que nos llegó de la Sierra de Soteapan, de 37 años, con un tumor bastante grande en el corazón, con cuatro hijos chiquitos, pues obviamente que la teníamos que operar porque no íbamos a permitir que la señora se muriera dejando cuatro hijos huérfanos. Afortunadamente la señora ya salió, no sé si ya se fue a su casa, porque fue hace ocho días cuando se le practicó la cirugía, yo fui a visitarla y ya estaba en perfectas condiciones gracias a este programa de salud".Anunció que se pretendían efectuar alrededor de 150 cirugías (superaron por mucho la cifra), que son para lo que tiene el DIF dinero, "nos falta un millón de pesos para llegar a la meta y para ello se espera el apoyo de la población adquiriendo las pulseritas rojas, porque con estos se podrá avanzando en el programa”, explicó en tono vehemente la esposa del gobernante.Tenemos muy cerca uno de esos casos, donde una señora fue atendida, le practicaron un cateterismo, le hicieron una cirugía a corazón abierto y le pusieron una válvula, el costo de esa intervención estaba cercano a los quinientos mil pesos, sin embargo gracias al programa del DIF y a la buena disposición de su presidenta Rosa Borunda, casos como este, pero decenas, salieron bien y los beneficiaros a la fecha reconocen el gran trabajo de atención a los que más necesitan realizó ese gobierno, el del Tío Fide. Nos preguntamos hoy ¿qué cosa podrán agradecer o recordar con agradecimiento, del actual gobierno y en especial sobre su política social?... ¡Nada!, posiblemente los veracruzanos que menos tienen estén únicamente agradecidos con el superdelegado Manuel Huerta por los “apoyos” bimestrales y párenle de contar, no hay nada, ni obras ni acciones, todo se les ha ido en banalidades.La respuesta es inmediata: “Yo me veo en el 2024, como en el 2021. No sé si sea candidato, pero estaré participando. Me veo participando en un proceso que aglutine liderazgo, propuestas, que sea competitivo para darle solución y viabilidad al Estado. No tengan duda que voy a estar contribuyendo con la construcción de un Frente Amplio que permita ganar la gubernatura de Veracruz”.Así respondió el excandidato a la gubernatura por Veracruz y ahora, diputado federal del PRI, José Yunes Zorrilla, cuando se le cuestionó sobre su futuro político.Dijo que en el proceso anterior su participación fue difícil “pero había que salir a dar la cara y cómo uno iba a quedarse sentado, cruzado de brazos, eso era lo cómodo”Dijo que una de sus ideas es que “si quieres participar en política y darle algo a la sociedad, no debe ser en las fáciles, tiene que ser cuando te toque, asumiendo el riesgo”.En el mismo orden de ideas, dijo que el bloque conformado por la Alianza Va por México PAN- PRI- PRD en la Cámara de Diputados, frenará la Reforma Electoral del Presidente Andrés Manuel López Obrador, al considerar que lleva “dedicatoria” para desaparecer al Instituto Nacional Electoral (INE).“Vemos una reforma electoral particularmente inviable porque creemos que, en medio de muchos otros temas, todos atendibles, todos dignos de reflexión; el propósito es uno y es desmantelar el Instituto Nacional Electoral (INE) tal y como está funcionando actualmente (...), eso es lo que tendremos que evitar”.El congresista, expuso que MORENA no cuenta con una mayoría calificada para aprobar la Reforma, al tiempo que insistió en que los partidos de oposición no apoyarán la misma. Contundente explicó: a diferencia de la Reforma Eléctrica que tampoco pasó, el PRI no le ve ninguna bondad a esta Reforma Electoral.En el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, se produjo el movimiento justo en beneficio de todos los trabajadores, el cese del cargo de administradora de la señora Claudia Isabel Aguilar Arauz. Sin embargo, los trabajadores se siguen quejando o denunciado a las “viudas” de la señora Aguilar Arauz cuya alma sigue penando por los pasillos del nosocomio.Los trabajadores exigen que, así como corrieron a la ex administradora, sus colaboradores también sean dados de baja porque se corre el riesgo de que a través de ellos Aguilar Arauz siga manteniendo el control de las actividades del hospital y seguramente les asiste la razón porque afirman que, a través de ellos, la señora Isabel Aguilar cometía sus fechorías. Se refieren concretamente al contador Marco Antonio Martínez Montiel, encargado de Servicios Generales; Marisa Elena Cabrales Delgado, Encargada de la Farmacia; Héctor Gallangos, jefe de Transporte y sobrino de la dirigente de la FETSSE Rosa María Jácome Hernández; Yomi Ramírez Granados, sobrina de Marco Antonio Martínez Montiel, quien sostiene un doble contrato con la SESVER y con la empresa encargada de la limpieza que lleva por nombre LEIH.Además de dos elementos del IPAX quienes se hicieron cómplices y participes de los actos de corrupción de Aguilar Arauz; Martha Irasema Hernández y Jenny Leal Campos, a quienes han usado para a el robo hormiga colocándolas en lugares clave.Los denunciantes esperan la respuesta favorable y pronta por parte del gobernador Cuitlahuac García Jiménez.Advierten que, de no ser atendida su petición, comenzarán con los actos y protocolos legales para comprobar y destituirlos de su cargo o incluso vayan a la cárcel por complicidad...¡No nos vamos a detener hasta que nuestro hospital sea el mismo de antes!, amagan.Mientras que el presidente López Obrador en su gira por Centroamérica repartió vacunas, dio plazas y miles de afiliaciones en el IMSS, además de plazas para médicos cubanos, aquí hay miles de doctores que piden y andan mendingando una plaza que se les niega.Candil de la calle y oscuridad de tu casa dice el refrán popular. Pero AMLO no se vino con las manos vacías, no, llegó acariciando una pistola que le dieron en Cuba, la cual tendrá presente cada que se doble frente a Donald Trump o al presidente Biden.Muy lamentable el asesinato de Yessenia Mollinedo Falconi, directora del periódico Veraz y de su camarógrafa, Johana García Olvera, quien falleció durante el atentado, al instante. Ante la animadversión que hay contra los periodistas, nada podemos hacer solo sumarnos a la condena.Escríbanos a [email protected] "Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "