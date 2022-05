Incuban candidatos 'independientes'

Aunque el pasado 1º de mayo, en la ceremonia conmemorativa del Día del Trabajo que encabezó en las instalaciones de la nueva refinería que se construye en Dos Bocas, Tabasco, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no sólo en las elecciones de este año sino también en las de 2024 “vamos a seguir ganando los juegos por paliza”, en Veracruz el gobernador Cuitláhuac García y sus operadores político-electorales no se quieren confiar y han comenzado a maniobrar desde ahora para reagrupar a sus bases partidistas y echar a andar simultáneamente una estrategia que atomice a futuro el voto opositor ante la posibilidad de que en la sucesión estatal pudiera concretarse un frente amplio integrado por PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano.Este sábado 7, por ejemplo, en Coatepec, el mandatario veracruzano, su secretario de Gobierno, Eric Cisneros, el alcalde Raymundo Andrade Rivera y el diputado local Luis Ronaldo Zárate Díaz, así como el delegado en funciones de presidente estatal de Morena, Esteban Ramírez Zepeta, y su secretario general Yair Ademar Domínguez, compartieron comida, bebida y música con cientos de activistas que en la consulta popular de revocación de mandato lograron movilizar a 63 mil 826 ciudadanos de ese distrito electoral queapoyaron la ratificación del presidente López Obrador, frente a 4 mil 869 que votaron en contra.“Muchas gracias a las y los compañeros del dtto, Coatepec por su esfuerzo casa por casa, respaldando a nuestro Presidente, Andrés Manuel López Obrador, y a nuestro Gobernador, Cuitláhuac García. Es un gusto saludarles y reconocer su trabajo para los grandes resultados que hemos obtenido en #Veracruz #UnidosyOrganizadosPorLa4T”, publicó Ramírez Zepeta en Facebook. Sin embargo, el dirigente morenista añadió la siguiente posdata: “PD: Faltaron muchas compañeras y compañeros, poco a poco nos iremos reuniendo con todos, pronto regresaremos”.Tres días antes, el 4 de mayo, coincidentemente el ex alcalde perredista de Zongolica, Juan Carlos Mezhua Campos, anunció también en esta misma red social el surgimiento del llamado Movimiento Independiente de Veracruz (MIV), que pretende postular en 2024 candidatos sin partido a la gubernatura y a las diputaciones en los 30 distritos electorales locales de la entidad.Mezhua, quien acaba de entregar la alcaldía serrana hace poco más de cuatro meses, el 31 de diciembre pasado, explicó que el MIV es un movimiento que ha surgido en Veracruz conformado tanto por personas que ya se han desligado de partidos políticos, como por integrantes de diversos sectores de la sociedad, quienes hoy buscan espacios de decisión para contribuir en la transformación de la entidad y del país.Sin embargo, lo que desató suspicacias fue que el ex presidente municipal de Zongolica es hermano de la diputada local Lidia Irma Mezhua Campos, quien el 9 de noviembre de 2021, solo cuatro días después de haberse sentado en la curul que obtuvo por la vía plurinominal postulada por el PRD, renunció al partido del sol azteca y se sumó a la bancada de Morena junto con Perla Eufemia Romero Rodríguez, hija y prima de los ex alcaldes perredistas de Papantla, Marcos Romero Sánchez y Mariano Romero, respectivamente.Su incorporación a las filas de la 4T fue anunciada en redes sociales por Ramírez Zepeta y el reelecto diputado Juan Javier Gómez Cazarín, quien repite como líder de la bancada morenista y presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXVI Legislatura del estado.¿A poco será cierto, como se rumora, que el argumento de peso para convencer a las diputadas del PRD de que cambiaran de chaqueta habría sido la promesa de que el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), que reporta directamente a la Comisión de Vigilancia del Congreso local, no se ensañaría en la revisión de las cuentas públicas municipales de sus familiares que de enero de 2018 a diciembre de 2021 presidieron los ayuntamientos de Zongolica y Papantla?Francamente se duda que doña Delia González Cobos, auditora general del máximo ente fiscalizador del estado con fama de incorruptible, se prestara a este tipo de componendas."Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "