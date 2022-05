Con el asesinato, el pasado lunes, de las periodistas Yessenia Mollinedo Falconi y Sheila Johana García Olvera, esto en el municipio de Cosoleacaque, al sur de la entidad veracruzana, suman ya en el país 36 comunicadores asesinados en la república mexicana durante los poco más de tres años de la actual administración federal que preside Andrés Manuel López Obrador, crímenes de los cuales, siete corresponden al estado de Veracruz, que también desde diciembre del 2018 gobierna Cuitláhuac García Jiménez.El artero ataque perpetrado por personas hasta el momento desconocidas en contra de las periodistas directora y camarógrafa respectivamente del medio El Veraz, se sucedió decíamos el pasado lunes, horas antes de que en el monumento del Ángel de la Independencia, allá en la Ciudad de México, se llevara a cabo una concentración protesta por el asesinato del periodista sinaloense Luís Enrique Ramírez Ramos, a quien apenas cuatro días antes, el jueves cinco de mayo, privaron de su libertad y asesinaron sus captores de los que se desconoce su identidad.Con el asesinato de estas dos periodistas, sumaron ya 11 comunicadores asesinados en la república mexicana en lo que va de este año 2022.... Por séptima ocasión en sus poco más de tres años de gobierno, el ingeniero mecánico electricista Cuitláhuac García Jiménez, gobernador del estado de Veracruz, lamentó el asesinato de las periodistas Yessenia Mollinedo Falconi y Sheila Johana García Olvera, advirtió nuevamente que se dará con los asesinos y se hará justicia.Ahora y dados los hechos, García Jiménez agregó a su línea discursiva: “Que le quede claro a quien no quisiera entenderlo, en Veracruz ya no hay ni complicidades ni se tolerará estas agresiones cualquiera".... En varias ocasiones en este mismo espacio, hemos insistido en que por el notable incremento de periodistas asesinados en nuestro país y la alta, muy alta impunidad en este tipo de crímenes y sobre todo, al no prosperar las tan prometidas investigaciones de las autoridades estatales encargadas de la procuración de justicia y por ende, no dar con los responsables de estas muertes, en la mayoría de los casos, los crímenes contra comunicadores debe ser considerado como un delito federal y deje el ámbito del Fuero Común.De adoptarse esta medida, aseguran los especialistas que lo han propuesto, abatiría el alto rezago en las investigaciones para dar con los responsables materiales e intelectuales del asesinato de periodistas.En el gobierno de la república no hay una acción contundente para hacer justicia, pues las responsabilidades de las investigaciones se trasladan a los gobiernos estatales, así como a los responsables del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que depende de la Secretaría de Gobernación.Catalogar los asesinatos de periodistas como un delito del fuero común y no como uno federal, ha disminuido las posibilidades de que se esclarezcan estos crímenes y de que haya justicia, pues los casos no son atraídos por la Fiscalía General de la República (FGR)... El mismo lunes en que fueron asesinadas las periodistas Yessenia Mollinedo Falconi y Sheila Johana García Olvera, integrantes de la “Asociación de Periodistas de Veracruz”, la cual integran comunicadores de la conurbación Veracruz- Boca del Río, emitió un comunicado dirigido al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador y al mandatario estatal veracruzano Cuitláhuac García Jiménez, a quienes externan que “No nos es suficiente con declaraciones que afirman que no habrá impunidad, que se resolverá y que se llegará hasta las últimas consecuencias, queremos resultados concretos e investigaciones serias, o sea, la estricta aplicación de la justicia como lo consagra la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos”.La “Asociación de Periodistas de Veracruz”, que preside Rodolfo Herrera Sánchez, demanda justicia y pronto esclarecimiento de este crimen.... Al correo electrónico [email protected] "Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "