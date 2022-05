AMLO se burla de las colegas asesinadas

“Ana Guevara es la peor de la historia”

No podemos imaginar lo que sintieron los familiares de las compañeras periodistas Yessenia Mollinedo y Sheila Johana García, cuando escucharon al presidente López Obrador en su mañanera lamentar, como la ha hecho siempre sin ir más allá, el artero crimen de las periodistas veracruzanas, para pasar de inmediato a la fiesta, a la actuación de un grupo de músicos y bailarines jarochos llamado “Veracruz me llena de orgullo” que enviaron desde el gobierno del estado para que alegraran la mañanera del Día de las Madres. Cancelar esa actuación era lo más prudente como un acto de respeto a la memoria de las colegas asesinadas, pero AMLO no lo hizo, prefirió la ofensa.Es claro que a este gobierno de la 4T lo que menos le interesa es atender los problemas que enfrentan los comunicadores en el ejercicio de su profesión, al contrario, López Obrador calienta los ánimos de su ejército de chairos ofendiendo a los periodistas que se atreven a criticar las corruptas acciones de su gobierno, que denuncian las irregularidades que se están cometiendo en todas las áreas de la administración pública, que recogen el sentimiento ciudadano en contra de un gobierno que ofreció ser distinto a los anteriores y los decepcionó. Eso para un tirano es una ofensa. Como semidios AMLO no se equivoca, jamás dice mentiras, todo lo resuelve desde el atril de las mañaneras aunque no sean asuntos de su competencia para él no existe la división de poderes, el poder absoluto es él.El boletín que le manejaron sus empleados del área de prensa es reflejo fiel de lo que el jefe había dicho trepado en su púlpito frente a las cámaras, salpicado de anécdotas para darle cuerpo y cuando menos hacerlo más ameno.“El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el asesinato de dos reporteras en Cosoleacaque y dijo que en los últimos tiempos Cosoleacaque ha cambiado por la violencia.”“Al ser cuestionado por el asesinato de Yessenia Mollinedo Falconi periodista y directora del semanario “El Veraz” y su compañera camarógrafa Sheila Jhoana García Olvera, respondió: “Estamos en la investigación, pronto vamos a tender un informe, es lamentable y nuestro abrazo fraterno a las familias de las víctimas hay personas atendiendo de manera especial el crimen”.“López Obrador recordó que durante su gira del éxodo por la democracia se quedó a dormir en dos ocasiones en Cosoleacaque: Era gente buena, pero en los últimos tiempos ha habido otros asesinatos, como el que fuera expresidente municipal y ahora esto, pero estamos investigando a fondo”.“Sobre el aumento de asesinatos contra periodistas que suman 11, aseguró que se están trabajando como nunca para proteger a los ciudadanos, pero recordó que hay un escenario de descomposición de 36 años de poder neoliberal y dijo que nunca se ha dado la espalda al sur,” o sea, hasta las compañeras fueron víctimas de los conservadores... que escasa progenitora.Para acabarla de re... amolar, hay un ingrediente que le sumaron los ineficientes y cínicos de la 4T locales, a la tragedia del pasado lunes. Resulta que un presunto periodista se atrevió a filtrar la versión de que en el coche de las periodistas asesinadas se habían encontrado objetos que se usan en el mundo de la droga... Otra vez, que poca, querer criminalizar a quienes ya no se pueden defender es una completa cobardía, pero así son, es su naturaleza, allá aquellos que quieran continuar ejerciendo el periodismo crítico, los que están en el poder jamás comprenderán que la misión de un comunicador es denunciar lo que está mal y que perjudica a la sociedad para corregirlo, no porque sea un asunto de enemistades personales.Tal vez hoy nos den la noticia de que ya detuvieron a uno de los malandros asesinos y nos presenten a otro “chivo expiatorio”, como lo han hecho en otros casosUn grupo sólido de periodistas orizabeños tomaron la calle y lanzaron consignas de protesta por la masacre de periodistas que se viene dando en México y particularmente en Veracruz. En un comunicado señalaron: “ Los periodistas de México, de Veracruz y de Orizaba, ejercemos una profesión tan violenta como estigmatizante. La narrativa violenta que sufrimos los periodistas en México atenta contra la libertad de prensa.No queremos más compañeros asesinados, secuestrados ni desaparecidos.Es lamentable que persistan los crímenes contra nuestro gremio en un intento por socavar la libertad de prensa para informar”.Exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador y a los gobernadores de los estados, adoptar medidas urgentes para fortalecer los mecanismos de protección y cesar el hostigamiento a periodistas que critican al gobierno, pero también exigieron a los fiscales poner fin a la impunidad casi absoluta de estos crímenes.Comentaron que los nueve compañeros periodistas asesinados en México durante 2022 representan la segunda cifra más alta registrada en el mundo, solo por debajo de Ucrania, país que actualmente está en guerra con Rusia y donde se han reportado al menos 12 decesos.Recordaron que lo que va de la administración del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, cinco periodistas han sido asesinados en territorio veracruzano.Se trata de Jorge Celestino Ruíz Vásquez asesinado el 2 de agosto de 2019; María Elena Ferral, asesinada el 30 de marzo de 2020; Julio Valdivia asesinado el 9 de septiembre de 2020; Jacinto Romero Flores asesinado el 19 de agosto de 2021 y José Luis Gamboa Arenas, asesinado el 10 de enero de este año.“Vemos con rabia e indignación que los crímenes contra periodistas en el país siguen en la impunidad, matar a un periodista en México, es como matar a nadie: lejos de que haya investigaciones serias por parte de las Fiscalías en los estados y la federal para que sepamos por qué matan a periodistas en este país y haya justicia, la cifra va en aumento”, dijo.Hacemos un llamado a las autoridades federales, estatales y municipales para que den a las y los periodistas garantías para vivir y trabajar de manera tranquila, sin riesgos y con un goce pleno de nuestros derechos humanos.“Hoy, desde Orizaba queremos visibilizar lo peligroso que es para nosotros, los comunicadores, ejercer la profesión, pero también queremos honrar a aquellos compañeros que se jugaron la vida para informar. El senador Germán Martínez opinó sobre la posible ausencia de AMLO en la Cumbre de las Américas: "Está jugando con fuego el presidente, la relación bilateral con EU es vital y no quiere decir que sigamos los dictados de Biden. 25 millones de mexicanos trabajan en los EU, por ellos que son un ejemplo de entereza debemos sostener una buena relación."