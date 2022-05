AMLO abre el juego sucesorio para todos; no veta a nadie

En su conferencia de prensa del lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador proclamó “libertad” para “que todos puedan participar, todos los que tengan posibilidad”. Se refería al tema del proceso electoral para 2024, respondiendo a una pregunta sobre qué mensaje mandaría a empresarios enlistados en un proyecto para combatir a la 4T.“... todos puedan participar, si son empresarios, si son académicos, de medios de comunicación, de partidos políticos, profesionales políticos, en fin, mujeres y hombres”. Agregó que incluso “políticamente ayuda, enriquece la vida democrática el que puedan participar ciudadanos de todos los sectores, de todas las clases sociales”, pronunciándose porque ya no debe haber “tapado”.Dijo que además legalmente todos los mexicanos tienen derecho a votar y ser votados, que todos pueden aspirar a un cargo de representación popular, que es completamente legal, inclusive, no solo a través de partidos, sino de manera independiente. “Es legal”.Pero, ya se ve, una cosa es lo que él como líder político del país dice, como dirigente formal de su partido señala, y otra la que sus subordinados hacen, contradiciendo su discurso.En Veracruz desde el gobierno del estado traen una campaña de descalificaciones en contra del diputado federal Sergio Gutiérrez Luna porque decidió hacer exactamente lo que AMLO proclama: uso de su libertad para aspirar a ser candidato a gobernador.La campaña refleja que su incursión política en el estado, la penetración que ha logrado y el crecimiento que tiene entre la población los trae y los tiene preocupados, porque pensaban que tenían asegurado el relevo con su candidata Rocío Nahle, quien además es zacatecana, no veracruzana.El lunes, un reportero le preguntó a López Obrador si no sentía que se adelantaba una polarización. Respondió que no. Comentó que el pueblo de México es mayor de edad, que ya no se le puede ver al ciudadano como un ciudadano manipulable.Expresó que hoy está más convencido que nunca que el país tiene más ciudadanos conscientes, que saben muy bien qué conviene, qué no conviene; que se informan, que tienen criterio propio, que no se dejan manipular.Pudo haber sido sincero en lo que dijo o haber actuado demagógicamente, pero lo real es que es cierto: hoy la ciudadanía está más informada que nunca, tiene madurez política, criterio propio, ejerce su libertad para disentir y criticar, cada vez es menos manipulable y sabe lo que quiere.Como en el caso del gobierno federal, el grupo que llegó al gobierno del estado despertó muchas expectativas y esperanzas, que se fueron diluyendo cuando los veracruzanos se percataron que había llegado al poder un grupo sectario, muy cerrado, que ha actuado con venganza, que se ha dedicado a perseguir a los opositores políticos y que no se ha abierto al diálogo con todos los sectores.En efecto, el veracruzano sabe qué conviene y qué no; aunque no con agrado acepta que Morena va a retener la gubernatura (no se ve ni se siente la oposición), pero entonces desea un candidato (y potencial gobernador) que se le acerque, que lo escuche, que dialogue, que de alguna manera se identifique con él, y, he escuchado a ras de tierra, que sea moderado. O sea, si no hay otro remedio, entonces tomar la medicina que menos amargue.Y entre el grupo del palacio de gobierno que trabaja para una candidata que ni veracruzana es, que no se identifica con los veracruzanos, que no tiene cercanía con ellos, cuyo operador está identificado con lo peor de la actual administración, prefiere a quien desde septiembre pasado se está reuniendo con todos lo mismo en la geografía estatal que en la Ciudad de México.Apenas el pasado fin de semana mostró su disposición y envió un mensaje alentador de estar abierto al pluralismo cuando se reunió en Poza Rica con mujeres de la Fundación AGA (Alfredo Gándara Andrade), que preside el exalcalde priista, quien también fue coordinador de Comunicación Social del gobierno de Fidel Herrera Beltrán.Pero se ha acercado también a organizaciones, grupos, sectores, dirigencias, representaciones que han estado vetadas en el actual gobierno y que no tenían un interlocutor válido con alguien del partido en el poder, hasta que llegó y viendo el vacío que había decidió llenarlo, acción que debe ser bien vista en el altiplano porque al presidente para nada debe disgustar que de cara al futuro electoral alguien esté sumando para su causa.No se puede dar por seguro que Gutiérrez Luna será el candidato de Morena, pero sin disimulo, en forma abierta, ha dicho que aspira a serlo y se dedica a trabajar para ello porque, como dice el presidente, es completamente legal, y lo hace, además, en forma respetuosa con las otras corrientes de su partido incluyendo a la del palacio de gobierno, de donde, en cambio, lo agreden.Otra cosa cierta también es que con su declaración, el presidente confirmó que no es cierto que ya hubiera decidido que el relevo de Cuitláhuac García Jiménez será la secretaria de Energía Rocío Nahle, como habían venido pregonando desde el palacio de gobierno, y eso explica también por qué no ha parado, u ordenado que paren, al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.Una cosa dice el presidente, pues, y otra la forma en que actúan las autoridades de Veracruz. Nadie puede criticar tampoco que aspiren Manuel Huerta Ladrón de Guevara, José Luis Lima Franco, Ricardo Ahued Bardahuil, Juan Javier Gómez Cazarín, Zenyazen Escobar García e incluso el mismo Eleazar Guerrero Pérez. Su participación enriquece la vida democrática de Veracruz y también la de su partido.López Obrador insistió en su idea de querer enterrar el tapadismo, abrió el juego para todos e incluso insistió en que las próximas candidaturas se definan por encuestas, que si bien las cucharean internamente para favorecer a determinada persona, también abren la posibilidad de que un aspirante demuestre que tiene en forma abrumadora la mayoría y obligue a modificar alguna idea preconcebida.De alguna forma, adelantó ya qué atenderá en el resultado de las encuestas. Le dejo la palabra de lo que dijo sobre el tema en su mañanera:“Y hablamos la vez pasada de que ahora hay estas encuestas que ayudan mucho. Y si es bueno el método, la muestra, si no están hechas a la medida del cliente, salen bien, resultan y así se sabe quién es quién, a quién quiere el pueblo.Porque la pregunta es: ¿Conoces a Fulano, a Mengano, a Perengano, hombre o mujer? Sí, no, y ahí se ve quién es más conocido.Y luego: ¿Qué opinión tienes de él? Buena, mala, regular.Y luego:¿Qué tan cercano es a la gente? Mucho, poco, nada.¿Es honesto? Mucho, poco o nada.Y ahí va saliendo.Y luego: ¿Te gustaría que él fuese candidato? ¿Votarías por él? Sí, no, quién sabe, no contestó.Entonces, ahí se sabe. Esos son muy buenos instrumentos. Y qué bien que vayan saliendo todos para participar”.Como dijera Zapata, la tierra es de quien la trabaja. Y, se puede agregar, de quien la trabaja en serio, en forma profesional, y si tiene experiencia, oficio político para hacerlo, más altas son sus posibilidades de obtener el éxito.A Gutiérrez Luna, entre más lo agreden, más se crece al castigo. Sus enemigos no se dan cuenta que en lugar de perjudicarlo lo hacen crecer más, pues entonces el veracruzano tiene la seguridad de que no está amafiado con ellos y que puede ser una opción muy distinta que acabe con todas las aberraciones de los actuales, creencia reforzada por el acercamiento que tiene con prácticamente todos.