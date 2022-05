La marihuana... en la mira

1.- Vaya que la SCJN [Suprema Corte de Justicia de la Nación] está en plena actividad antes del período vacacional.Resulta que aprobó una jurisprudencia que establece que el secreto bancario no operará en tratándose de información que el SAT [Sistema de Administración Tributaria] requiera para su fiscalización.La Suprema Corte de Justicia de la Nación en este orden de ideas, declaró constitucional la facultad de las autoridades hacendarias de México para acceder a la información bancaria de personas y empresas sin necesidad de una orden judicial previa, como había sido un medio de defensa de particulares y personas morales.La Primera Sala de la SCJN aprobó, con cuatro votos a favor y uno en contra, una jurisprudencia que avala un artículo de la Ley de Instituciones de Crédito (LIC) que establece que el secreto bancario no opera si se trata de información que el SAT requiere para su fiscalización.“La norma no es contraria al texto constitucional, pues si bien el artículo 16 protege el derecho a la privacidad, la facultad de las autoridades hacendarias para obtener información bancaria sin autorización judicial persigue una finalidad legítima y satisface los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad”, de acuerdo con el fallo.De esta manera, la Primera Sala está por negar un amparo que promovió Moisés Mansur Cisneyros, un empresario acusado de fraude fiscal por 12.4 millones de pesos.Mansur Cisneyros, de la región central del estado, también está acusado de lavado de dinero por ser presunto prestanombres de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, en la compra a través de empresas fantasma de terrenos por un monto de 439 millones de pesos.De acuerdo con el amparo del empresario, el mismo que desde 2017 vive en Canadá, el acceder a su información bancaria para obtener los datos que fueron entregados a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para acusarlo de lavado de dinero fue inconstitucional.Como se verá, las cosas van cambiando...2.- Si Estados Unidos no reconsidera e insiste en no convocar a la novena Cumbre de las Américas a todas las naciones del hemisferio, el presidente Andrés Manuel López Obrador no acudirá a la cita, y enviará en su representación a una delegación encabezada por el canciller Marcelo Ebrard.Así lo informó el mandatario en su conferencia de prensa de ayer a pregunta expresa, debido a que la Casa Blanca –anfitrión de la cumbre que se realizará en junio en Los Ángeles– no contempla la participación de Cuba, Venezuela y Nicaragua (este último ya anunció su desinterés en acudir), naciones con las que tiene diferencias políticas.De concretarse su inasistencia al foro continental, López Obrador se convertiría en el primer presidente mexicano en tiempos recientes en rechazar una invitación del vecino del norte. “Si se excluye, si no se invita a todos, va a ir una representación del gobierno de México, pero no iría yo”, advirtió, aun cuando ya había confirmado su presencia en Los Ángeles.3.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el gramaje máximo de 5 gramos, permitido por la ley, para consumo mínimo de la marihuana.Con tres votos los ministros de la Primera Sala consideraron contrario a la Constitución castigar penalmente a quien posea más de 5 gramos para consumo recreativo del cannabis y establecieron que solo se podrá penalizar si se acredita que no es para consumo personal.El criterio no es obligatorio pero puede ser retomado en futuros amparos que sean promovidos ante jueces federales o en procesos penales en curso, se dijo."Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "