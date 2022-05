Se cae Rocío Nahle

“Si tiene mamá, amablemente

Los comentarios son cada vez más frecuentes y la percepción de que la candidata de la 4T veracruzana para suceder en el cargo de gobernador a Cuitláhuac García, Rocío Nahle, se ha caído, por diferencias entre la zacatecana secretaría de Energía y el presidente López Obrador, con quien no ha podido cumplir con el importante encargo que le asignó, lo que se ha convertido para la Nahle en un impedimento para concretar sus proyectos futuros.Y es que la obra insignia de Andrés Manuel López Obrador, la refinería de Dos Bocas, entró a una fase de redimensionamiento por falta de recursos, lo que compromete el proyecto y su puesta en marcha en este sexenio. Ante esto, el Presidente corre el riesgo de no ver en su mandato el primer litro de crudo extraído de esa planta, que va a doblar su costo original en medio de una sequía presupuestaria que ya detuvo los pagos a sus contratistas.Según información del diario capitalino El Financiero, desde enero la Secretaría de Energía de Rocío Nahle se quedó sin dinero y la Secretaría de Hacienda de Rogelio Ramírez de la O no ha querido autorizarle nuevas partidas para pagar los trabajos ejecutados. Desde entonces los cuatro principales contratistas no han cobrado, léase ICA-Fluor que encabeza Guadalupe Phillips, Techint de Paolo Rocca, Samsung que lleva Gabriel Parker y Proyecta de Daniel Flores.En los últimos tres meses Nahle tomó decisiones drásticas: canceló el ramal de 98 kilómetros que va a conectar la refinería con la llamada línea FA en la estación Chontalpa.También se está prescindiendo de la construcción e instalación de las dos monoboyas desde donde los barcos harán la carga y descarga de petróleo y derivados, así como las terminales de almacenamiento y reparto.Asimismo, todo apunta a que se pospondrá la construcción de la planta de alquilación, que sirve para darle mayor octanaje a la gasolina que se produzca ahí, lo que hace suponer que su calidad no será muy buena.Para el analista Darío Celis en un trabajo que publica en el mencionado diario con el título: Se achican Dos Bocas, afirma que hasta hoy se estima que se han ejercido cerca de nueve mil millones de dólares y que todavía falta por invertirse cinco mil millones más para concluir la terminación mecánica, esto hacia agosto de 2023.“Y no es que los trabajos vayan atrasados. El problema es que López Obrador se puso la soga al cuello: fijó como fecha fatal para la inauguración de Dos Bocas el próximo 2 de julio. Para ese día habrá un corte de listón para la apertura del área administrativa integrada por 12 edificios, más 91 tanques para gasolina, diésel, turbosina, petróleo crudo, productos intermedios y agua. Nada más.”“En agosto de 2023, cuando esté finalizada la parte mecánica, iniciará la fase del ‘comisionamiento’, que es poner en condiciones cerca de 92 mil equipos, presión de tuberías, cargas de válvulas, etcétera. El comissioning, como se le conoce en el argot ingenieril, lleva de ocho meses a un año. O sea que si todo sale conforme a esa hoja de ruta, el primer barril de petróleo de Dos Bocas saldrá hacia agosto de 2024.”El analista Darío Celis considera que el inquilino de Palacio Nacional se puso la vara muy alta: según él iba a poner a operar una refinería en cuatro años, lo que es humana y técnicamente imposible. La media internacional es de ocho a 12 años. Aún así, si consigue posar con un primer litro de gasolina antes del último mes de su gobierno, habrá sido una hazaña mundial. Pero eso sí: el próximo 2 de julio todo será puro show.”. Obviamente la candidatura de la zacatecana como aspirante al gobierno de Veracruz se habrá caído junto con todos los proyectos políticos que tienen sus finos “operadores” políticos en la entidad.El presidente de la Dirección Ejecutiva Estatal del PRD en Veracruz, Sergio Cadena Martínez, llamó frívolo y desatinado al comentario del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, acusando al periodo neoliberal de los homicidios de periodistas. Mencionó que, de acuerdo a cifras oficiales de la Subsecretaría de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, en el gobierno de AMLO han sido asesinados 57 comunicadores de todo el país; 11 periodistas han sido ejecutados en lo que va de 2022.Lamentó que hoy en día, México es señalado como el país con mayores riesgos para el ejercicio periodístico y la libertad de expresión, comparado con Ucrania y Afganistán, países que se encuentran en guerra. Lo que es inaceptable en un país que presume contar con un Estado de derecho fuerte. Asimismo, informó que, en el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, han sido asesinados siete periodistas, convirtiendo a Veracruz en una de las entidades más violentas del país."Hay un ambiente de violencia, en el que se destaca la reprobable omisión de las autoridades, el descuido institucional para garantizar ayuda ante las agresiones y amenazas a los comunicadores, que no reciben la protección necesaria por la falta de acción del gobierno federal y estatal para frenar los asesinatos de comunicadoras y comunicadores a lo largo del país", dijo.Por lo anterior, Cadena Martínez recordó que el Grupo Legislativo del PRD en el Congreso de la Unión, presentó una iniciativa de Reforma Constitucional para garantizar una verdadera defensa de quienes ejercen a través del periodismo la valiosa libertad de expresión, elemento fundamental de la vida en democracia.Señaló también, que se propuso una institución nacional, con estructura en los estados para atender y defender a los comunicadores de cualquier amenaza, en condiciones óptimas para defender a quienes ejercen el periodismo en cualquier parte del país.Por último, demandó a los gobiernos federal y estatal, trabajen en garantías para que todos los periodistas veracruzanos, puedan vivir y trabajar seguros.El gobernador Cuitláhuac García Jiménez informó ayer que las autoridades estatales y federales mantienen el operativo coordinado de búsqueda de los autores del asesinato de las comunicadoras del portal El Veraz, afirmando que ya cambiaron las cosas y hoy el Estado no es cómplice ni omiso."Estamos resolviendo todos los casos, el último fue el de un periodista de Veracruz y todos los demás tienen por lo menos una detención, en otros ya se avanzó hasta las sentencias correspondientes", dijo en conferencia, al reiterar el compromiso de ir tras los responsables del hecho reciente hasta donde tope.Asimismo, dio a conocer que la Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene abiertas cuatro líneas de investigación, sin descartar alguna, pues reporta avances sustanciales que, por secrecía, no revelará hasta conformar una explicación de lo sucedido.Agregó que tanto el Gobierno que encabeza como la Federación no permitirán que se dañe la libertad de expresión por ningún motivo. "Que no se confundan, quien se atreva a agredir o privar de la vida a un comunicador, reportero o representante de un medio, le va a caer la ley con todo, sin consideraciones"."Aunque AMLO logre eliminar a todos los periodistas del país, la realidad de su gobierno fallido se sabrá"; Carlos Loret de Mola.