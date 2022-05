1.- “...No soy parte del club, pero tampoco soy corcholata, soy un hombre libre, soy un hombre con autonomía en mis opiniones, soy un hombre consciente de lo que está pasando en el país y que sueña con la unidad de los mexicanos”, Ricardo Monreal Ávila, senador de la república.Al zacatecano podemos creerle o no, que no sería asunto de él, sino de nosotros, los que nos enteramos de su proclama.Hoy, diferente a otros tiempos de la política mexicana, los “destapes” de aspirantes a la candidatura presidencial para el 2024 [bajo la denominación de corcholatas], si no han descompuesto el mecanismo de normalidad, si cuando menos lo han acelerado.Y figurar en un presunto listado de probables aspirantes, marginando a otros, están sembrando de minas el terreno por donde han de transitar los que quieran estar en las boletas.Las expresiones del senador esconden un soterrado dejo de tristeza e incomprensión de la dirigencia de su partido.Es el coordinador político de los senadores de sus colores y presidente de la Jucopo; y ni eso le vale. Es uno de los pocos políticos-políticos, y ni eso le cuenta; tiene un envidiable currículum político, y es un bagaje que muy pocos tienen; y de casi nada le sirve.Para el senador vendrán otros tiempos; otros espacios; otras opciones que, mientras viva, sus posibilidades políticas seguirán vivas.Y eso no necesita más aval que el de su nombre...2.- Hace muchos años; quizá muchísimos, Luis Arcaraz sembraba el país con su orquesta y su música; de ellas sobrevive la inolvidable Viajera; la que va por tierra y por mar dejando en los corazones, el latir de pasión y el vibrar de la emoción...Y la otra: Quinto patio; el por vivir en quinto patio, desprecian el cariño verdadero por sus colores, pero allí se irá, de jornada en jornada. Falta muchos meses para que un proyecto serio se consolide...y lo saben todas las corcholatas...3.- En la acera de enfrente, sin mucho ruido y con muchas nueces, guardan silencio; hacen cálculos y sopesan posibilidades. Dicen que la alianza va; que será uno del PRI; otro del PAN; uno del PRD y por ahora, MC juega a las vencidas en su propio espacio.Lo de los de Nuevo León fue llamarada de petate; y el líder lo sabe. Quemaron la pólvora en el infierno que quema a los ansiosos de poder y de publicidad, por lo que, ahora todavía, debe estar en reposo.No amanece sino después de que anochece. El 2022 y el 2023 reclaman su tiempo y es sabia la virtud de conocer el tiempo; y a tiempo andar y caminar a tiempo.Dante Delgado Rannauro, mejor que nadie [político completo y de tiempo completo] lo sabe.Y aunque como humano también ha aprendido de los errores, el superávit de su ganancial político es superior a muchos líderes que hoy, sentados en la fuerza del poder, andan por allí y por allá...4.-Aprovechando los calores de mayo, una delegación del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) fue recibida ayer en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a fin de conversar sobre retos y oportunidades de cooperación bilateral hacia el objetivo de una migración ordenada, segura y regular.La delegación estadunidense, encabezada por el subsecretario interino de DHS, Blas Nuñez-Neto, brindó una actualización sobre el panorama en materia migratoria que actualmente tiene lugar en Estados Unidos. En ese sentido, las y los funcionarios de la SRE reiteraron la voluntad de trabajar en conjunto para desmantelar organizaciones del crimen organizado dedicadas al tráfico y la trata de personas, así como para poner en marcha medidas que permitan una migración más ordenada y con apego a los derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de asilo, de acuerdo con un comunicado.Al respecto y por lo trascendido, tanto la delegación de Estados Unidos como las y los funcionarios de la Cancillería local, celebraron los primeros resultados de la aplicación del programa Uniting for Ukraine, mecanismo que permite evitar aglomeraciones irregulares de personas migrantes en la frontera en común y que abre vías legales y ordenadas a partir de una nueva plataforma virtual.Ambos gobiernos se comprometieron a seguir trabajando para que el programa continúe su operación de manera exitosa. Datos de La Jornada."Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "