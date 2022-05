“Este gobierno no resuelve, revuelve,

como las patanerías de Cuitláhuac”

Germán Martínez, Senador de la República

No hay duda que el más amplio reconocimiento que puede tener un comunicador es comprobar que lo están leyendo, que lo toman en cuenta. El mejor antídoto que yo recomendaba a mis jefes cuando me desempeñé como vocero oficial era que por ningún motivo se respondiera a una agresión, las críticas bien fundadas merecen atención pero las diatribas no, a los calumniadores se les ignora. Por eso ahora cada que me escriben como don Daniel Sánchez Mora, que hace referencia a uno de mis textos, me siento reconocido y alentado.El texto de la carta que les comparto dice: “En su artículo del 20/11/2020 titulado ¿Que llegaron para quedarse?, donde tuve la oportunidad de contar con su atención y compartir mi reflexión, quedó de manifiesto mi pensar de lo que se vivía por esa fecha, lo que uno como electorado criticaba de forma respetuosa y anhelaba para nuestro Veracruz”.“Hoy en día puedo decirle que después de año y medio no veo ni entiendo ni encuentro que se debe hacer para recomponer el camino que nuestro Estado necesita para cuando menos recobrar la tranquilidad que necesitamos”.“Lo único que hoy confío es en trabajar en apoyar al Lic. Pepe Yunes Zorrilla para la elección del 2024 si Dios nos presta vida, trabajar ya porque se necesita consolidar un proyecto firme y con posibilidad de triunfo; con tiempo para poder llegar al electorado que hoy en día está comprado con tanto apoyo asistencial y callado por temor ante la actitud represiva de gobierno”.“Efectivamente; en su inicio como gobierno en sus primeras declaraciones, reuniones y festejos con alegría desbordante transmitían la idea firme de que esta oportunidad representaba el inicio de un proyecto a largo plazo”.“La oportunidad soñada por la que lucharon para llegar y por supuesto mantener a la 4T en la cima del poder ya era una realidad. La encomienda del Gobernador a su equipo de secretarios; No mentir, No robar, No Traicionar se debió escuchar dentro de palacio de gobierno”.“La gran cantidad de votos a favor de ese nuevo movimiento logró lo que nadie se hubiera imaginado; remontar y colocar a personajes que sin experiencia ni trabajo social alcanzaron puestos dentro del servicio público que nunca se imaginaron”.“Tal falta de experiencia quedó demostrada con la designación de servidores públicos tan grises que mejor les conviene no hacer declaraciones ni mucho menos aparecer en actos públicos porque ponen en evidencia su falta de inteligencia, sensibilidad y conocimiento ante los problemas que tiene que resolver como parte de sus responsabilidades como servidores públicos”.“Pero se están olvidando de algo muy importante, de la razón por la que fueron encumbrados y que era el descontento generalizado de la sociedad; descontento producto de los malos gobiernos que los antecedieron y que habían dejado al Estado en una completa crisis económica, de seguridad y credibilidad del trabajo político ante el desvergonzarte desempeño de sus funcionarios”.“Los resultados palpables opacos del actual gobierno, nos ha obligado a ser una sociedad crítica y con una actitud firme para exigir que se cumplan lo prometido, actuamos en consecuencia ante la realidad que percibimos y que lastima el presente de nuestras familias y nuestra sociedad que al inicio de este nuevo gobierno parecía ser prometedor y ahora se encuentra estancado en un nivel de sobrevivencia”.“Ya basta de culpar a los malos gobiernos anteriores porque no abona en nada, porque no se traducen en repunte del nivel triste que vivimos. Pregunte al empresario que ha tenido que cerrar su negocio y que a perdido parte o todo su patrimonio, pregunte al desempleado, al enfermo, a la sociedad en general si en algo le reconforta o aligera su pobreza, tristeza, salud o disgusto al escuchar que los gobiernos del pasado son los culpables de lo que hoy vivimos”.“Hace poco más de tres años fueron tiempos de elección y era la oportunidad a un nuevo gobierno, responsabilidad democrática que se les otorgó y que aceptaron libremente. Votamos por un gobierno del cambio, por un gobierno eficiente en todos los aspectos y honesto, creímos en sus promesas de campaña, sabíamos que habitábamos un Estado inestable y empobrecido, pero confiamos en ese cambio prometido; por lo tanto, es justo nuestro reclamo y nuestra crítica”.“Ese malestar de antaño aún perdura y el voto de confianza en el nuevo gobierno que prometieron hoy en día la sociedad lo cuestiona. Afortunadamente hemos sido testigos de eventos democráticos recientes donde ha quedado de manifiesto que el Voto ciudadano ha adquirido el verdadero valor que debe tener, es el que pone y es el que quita de la silla del poder”.“Reza un refrán que muchos conocemos: los errores del pasado hay que tenerlos presentes para no volver a caer en ellos pero que no se vuelvan un lastre para seguir adelante. Al buen entendedor pocas palabras. Gracias por su atención”.Cuitláhuac García Jiménez anunció que su gobierno intervendrá en la administración del Acuario de Veracruz tras la clausura que la Procuraduría del Medio Ambiente (PMA) del Estado realizó en el lugar este miércoles.“Yo voy a aprovechar esta clausura para ver cómo está la parte administrativa, para ver cómo podemos mejorar el funcionamiento”, aseguró el mandatario estatal.De acuerdo con Cuitláhuac García, el Gobierno del Estado forma parte del consejo del Acuario de Veracruz, pero es administrado por particulares que impiden que el Gobierno del Estado participe en la toma de decisiones sobre la administración del recinto.“Somos parte, pero nada más como mirones, porque cuando se hace votación al interior de la instancia donde tenemos participación pues perdemos, gana la parte privada y ya no se mueve nada, pero eso es independiente, no tiene que ver con esta clausura”. El mandatario afirmó que el Gobierno del Estado busca que el acuario sea un pretexto para que los turistas que visitan el puerto de Veracruz se queden a consumir y disfrutar lo que les ofrece la ciudad, lo que, aseveró, dejará una mayor derrama económica.Según García Jiménez, desde que asumió la gubernatura del estado en diciembre de 2018 se interesó por que el Acuario de Veracruz tuviera un mejor funcionamiento, por lo que pidió a los Secretarios de Desarrollo Económico y Turismo que se acercaran a la administración del lugar que está en manos de la iniciativa privada, cuando el inmueble es propiedad del Gobierno del Estado.Aunque comentó que la administración del Acuario de Veracruz se interesó por tener una coordinación con el Gobierno del Estado para un mejor funcionamiento, dijo que finalmente sus miembros se opusieron a dejarlos participar en la toma de decisiones.Sobre la clausura del Acuario de Veracruz que la PMA realizó el gobernador mencionó que el motivo se debe a una queja por la realización de fiestas que podrían afectar a las especies que se resguardan en el inmueble... ¿De verdad fue ese el pretexto?Manifestó que el gobierno estatal actuó desde el registro de la queja, en los últimos días del año 2019, a través de la PMA, sin embargo, la administración del Acuario de Veracruz promovió un amparo para evitar dar información que la dependencia requirió. Por su parte el titular de la PMA, el reconocido hamponaso Sergio Rodríguez Cortés, aseguró que la clausura del Acuario de Veracruz es parte de una segunda inspección que la dependencia realiza luego de que en enero de 2022 se encontraron severas anomalías en el lugar como el tráfico de especies marinas y descargas inadecuadas de aguas residuales en la parte trasera de la Plaza Acuario. O sea, no es la cuestión administrativa como equivocadamente dijo el gobernador Cuitláhuac, es por un supuesto tráfico de especies marinas que en ese acuario se está realizando o quiere iniciar el hampón titular de la Procuraduría del Medio Ambiente lo es que es mucho más creíble que los argumentos del gobernante.En que broncón se metió AMLO al ofrecer quinientas plazas para el mismo número de doctores desempleados que hay en la isla de Cuba. Aquí se sabe de más de 25 mil egresados de las facultades de medicina, que no tienen empleo, que ruegan por encontrar uno en el sector salud y nadie los pela. 