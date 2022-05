¿Desapareció NL Technologies?

Igual que como aparentemente sucede con los encargados de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), que le regatean información al gobernador Cuitláhuac García sobre el número real de grupos criminales que operan en la entidad, en la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) pareciera que también le ocultan al mandatario estatal algunas situaciones como la de la fraudulenta empresa regiomontana NL Technologies, que en el bienio del ex gobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares celebró con al menos 15 ayuntamientos contratos leoninos bajo la figura de la asociación público-privada para la instalación de luminarias y la prestación del servicio de alumbrado público, pero cuyo incumplimiento tiene ahora gravemente presionadas las finanzas de las nuevas administraciones municipales.Entrevistado al respecto el pasado lunes 9 de mayo, el gobernador acusó que los dueños y representantes de NL Technologies “desaparecieron”, dejando a los ayuntamientos endeudados con la Comisión Federal de Electricidad.“Cuesta trabajo detectar en qué lugar está (la empresa), quiénes son sus representantes, no aparecen (…) no aparecen los dueños, se hicieron ojo de hormiga”, dijo el Ejecutivo estatal.Pero desde hace cinco años, durante la administración panista de Yunes Linares, tanto en el Congreso local como en la Sefiplan todo mundo sabía que este negociazo se lo habían concesionado a la empresa con sede en Monterrey, Nuevo León, porque su dueño y representante legal era Carlos Manuel Knight Crespo, sobrino del ex delegado de la SCT en Veracruz y Tamaulipas, William David Knight Bonifacio, quien hasta hace poco era suegro del ex senador del PAN, Roberto Gil Zuarth, ex secretario particular del ex presidente Felipe Calderón.Dos días antes de la conferencia de Cuitláhuac García, este sábado 7, el secretario de Finanzas y Planeación declaró que la primera opción es conciliar con la empresa, pero tampoco descartó que se tomaran acciones legales, pues afirmó que NL Technologies “no ha puesto mucho de su parte”.Lima Franco dijo que de ser necesario acudirá de nueva cuenta a Nuevo León pero ahora a buscar a la empresa, con la intención de lograr un acuerdo de apoyo a los municipios veracruzanos que tienen la problemática con el alumbrado público.“Donde sea necesario estaremos acudiendo como Gobierno del Estado”, prometió el titular de Sefiplan, quien el martes 19 de abril llevó a la Ciudad de México a los alcaldes de Tuxpan, Poza Rica, Ozuluama y Chontla a la sede de la fiduciaria Afirme Grupo Financiero –cuyo Consejo de Administración preside Julio César Villarreal Guajardo, un empresario muy cercano a la 4T–, del cual se rumora que habría adquirido los derechos de NL Technologies, lo que sería una irregularidad mayor, constitutiva de delitos, por el impedimento que tendría de ser a la vez acreedor del fideicomitente.Hace una semana, el viernes 6, Lima viajó a Monterrey, pero no para buscar a NL Technologies sino porque “en mi carácter de coordinador de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, acudí a la 4ta Reunión del Comité de Vigilancia del Sistema de Participaciones, presidida por el Secretario de Finanzas de Nuevo León, Carlos A. Garza Ibarra, en donde compartimos experiencias en materia fiscal con el gobernador Samuel García”“Es necesario por el bien de la nación, coincidir y mantener un pacto donde se priorice la coordinación fiscal, así como buscar mecanismos que fortalezcan los ingresos y una distribución justa y equitativa de los recursos, para que el proyecto de nación se construya sobre #FinanzasMásFuertes en todos los estados del país”, publicó en redes sociales.Vaya cinismo."Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "