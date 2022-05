Contradicción

... El filósofo griego Aristóteles, considerado uno de los padres de la filosofía occidental, quien vivió en el siglo IV antes de nuestra era, escribió que: “No se puede ser y no ser algo al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto”, refiriéndose al hecho de que no se puede decir una cosa y hacer otra muy distinta, pues ello nos hace parecer como contradictorios.Lo expuesto por Aristóteles hace miles de años, viene como anillo al dedo en este 2022, en el siglo XXI de nuestra era, para explicar lo relacionado con el conflicto que se vive actualmente en el Acuario de Veracruz, que como se sabe, fue clausurado con argumentos fuera de su competencia legal, por el brazo ejecutor de la Secretaría estatal de Medio Ambiente (Sedema), la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA) que dirige el ingeniero en sistemas computacionales, Sergio Rodríguez Cortés,Para nadie es un secreto que el verdadero objetivo de esa clausura, es apurar la cancelación del Fideicomiso de Administración del Acuario de Veracruz, constituido el 27 de noviembre de 1992, por el gobierno del estado de Veracruz, entonces encabezado por Dante Alfonso Delgado Rannauro cuando era priista.La cancelación de fideicomisos, recordarán amables lectores, fue disposición unilateral secundada por su Cámara de Diputados del actual presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, determinación que en lo local aplicó el mandatario estatal veracruzano, Cuitláhuac García Jiménez, de acuerdo con lo publicado en la Gaceta Oficial del Estado, número extraordinario 160, de fecha 21 de abril del año 2020.Sin embargo y he ahí lo interesante, en esa misma publicación de la Gaceta veracruzana, se advierte que con base en el Artículo Tercero del decreto con el que se ordena la extinción o terminación de los fideicomisos, se “faculta al Titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación a resolver los casos de excepción de aquellos fideicomisos que por cumplir actualmente con actividades prioritarias de interés público deban continuar sus actividades”¿Y qué creen amables lectores?, el titular de la Sefiplan en Veracruz, el maestro José Luís Lima Franco, luego de 10 líneas de apología a favor del Acuario de Veracruz del que reconoce sus actividades de conservación, rescate, rehabilitación, reintegración y reproducción de ecosistemas y fauna marina, reconoce y así aparece publicado en la Gaceta del Estado, número extraordinario 160, de fecha 21 de abril del año 2020, que el Fideicomiso de Administración denominado Acuario de Veracruz, es “autosustentable” gracias a los donativos aportados por el público asistente.Espere amable lector que viene lo más interesante, pues con base en todo lo anterior, el titular de la Sefiplan en Veracruz, el maestro José Luís Lima Franco determinó, “la no extinción del Fideicomiso de Administración denominado Acuario de Veracruz”, dada sus autosustentabilidad económica – financiera y su estrategia de formación educativa social que genera empleos e incentiva el turismo.Sin embargo y a pesar de ser reconocido como exitoso y por ende bien manejado, el gobierno estatal ahora quiere para sí el Fideicomiso de Administración denominado Acuario de Veracruz y por ello la presión a través de una cuestionada clausura que ha generado mucha inconformidad entre diversos sectores de la región veracruzana.... Por cierto, amables lectores, lo que no se dice, pero es un secreto a voces, es que el gobierno del estado de Veracruz debe a la Plaza Acuario, negocio distinto al de las peceras, más de cuatro millones de pesos por concepto de rentas atrasadas de los locales que ocupa en ese inmueble, dinero que se ha negado a pagar.Para que no se quede con la duda, es tan exitoso el Acuario de Veracruz y ha sido tan bien administrado, que cuenta con recursos propios por 120 millones de pesos que pretende administrar el gobierno estatal, por ello la presión de clausurarlo con cuestionables argumentos que se le están revirtiendo.... Al correo electrónico [email protected] "Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "