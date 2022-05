Sergio Rodríguez, el más corrupto

“Necesitaremos a otro Juárez

para restaurar la República”

Germán Martínez

Hace dos años cuando la pandemia del Coronavirus se extendía por todo el país dejando a su paso muerte y dolor entre los mexicanos, los propietarios de dos crematorios que funcionan en el puerto de Veracruz decidieron dar el servicio de forma gratuita para de esa forma cooperar al combate de la mortal pandemia.A los pocos días de estar en servicio las 24 horas, una enviada de la Procuraduría Estatal del Medio Ambiente, a cargo del hampón Sergio Rodríguez Cortés, se presentó en las instalaciones de los crematorios para notificarles que la dependencia que representaba había ordenado clausurar esos importantísimos establecimientos, argumentando que los vecinos se estaban quejando por la contaminación que se hacía del ambiente con las cremaciones, además por estar lucrando con la situación de emergencia.El abogado de los propietarios de los crematorios hizo acto de presencia, se identificó con la representante de Sergio Rodríguez quien ya había colocado un listón amarillo para impedir el paso a las instalaciones en señal de clausura y en plena calle comenzaron los alegatos que se trasladaron al despacho del caballeroso abogado y de ahí, vía telefónica, se comunicaron con el funcionario que había ordenado la mencionada clausura a quien le explicaron que ellos, los propietarios de los crematorios, por voluntad propia estaban ofreciendo el servicio en forma gratuita cooperando con la sociedad y las autoridades a paliar la situación.Los listones fueron retirados y las actividades de los crematorios se reiniciaron gracias a un arreglo criminal que Sergio Rodríguez obligó a cumplir que consistió en la entrega (vulgar extorsión) de ¡trecientos mil pesos! como multa, sin que mediara recibo de por medio ni documentación que pudiera comprobar la corrupta acción de don Sergio Rodríguez, un ex perredista que se volvió morenista y que tuvo la ocurrencia de tomarse una foto arriba de una cama, semiencuerado pero cubierto con billetes de mil pesos, a manera de desplante de poder e inmensa riqueza. Otros incidentes de corrupción que ha protagonizado lo pintan de cuerpo entero, si los miembros del partido Morena lo siguen teniendo en sus filas con un importante cargo cometiendo atrocidades en contra de los veracruzanos allá ellos, el costo del desprestigio, o prestigio como eficiente corrupto, se los va a dejar pegado en la frente a todos los cuatroteistas que, aunque no nos lo crean, no son iguales... hay peores.Hablando del mismo personaje, el procurador Estatal de Medio Ambiente, Sergio Rodríguez Cortes, acaba de protagonizar un escándalo que enfrenta a los habitantes y autoridades del puerto de Veracruz con el gobierno del estado. La semana anterior procedió a clausurar del Acuario de Veracruz, el atractivo más importante para los turistas que nos visitan y en consecuencia ingresos importantes para hoteleros, restauranteros, palaperos, vendedores ambulantes, comerciantes que están instalados en el interior del Acuario y miles de paisanos que quisieran quemar con leña verde al corrupto procurador Estatal del Medio Ambiente quien quiere meterle la mano a los recursos que maneja el Acuario a través de su patronato compuesto por empresarios serios y honestos.Don Sergio argumenta que, uno de los motivos de la clausura fueron las malas condiciones en las que algunas salas operaban, además que las tarjetas técnicas, donde especifica rasgos únicos de las especies, no corresponden las características de la primera inspección a las de la segunda. «Lo preocupante es que de confirmarse que estos animales fueron cambiados el acuario podría estar incurriendo en el delito de tráfico de especies», amenaza el extorsionador funcionario morenista.El Procurador también argumenta que procedió a clausurar el Acuario por la fiesta que en su interior realizaron en perjuicio de las especies marinas; además porque venden y trafican animales; que la documentación no esta en regla y otros inventos que le suman al señalamiento para esconder el verdadero motivo: tener acceso a los fondos que maneja el patronato que hace públicos los manejos económicos que realizan tanto que hasta cuando hay utilidades las reportan como el caso del último corte de caja que arrojó más de setenta millones de pesos.Según sabemos la fiesta a la cual se refieren, no fue mas que un festejo realizado en el 2019 con motivo del aniversario del acuario, los que se ven en las fotos que en esa ocasión se tomaron, no son mas que los mismos empleados, de los cuales, varios fueron reconocidos de acuerdo a los años de antigüedad trabajando en el acuario; jamás lo rentaron para una fiesta particular.Que si había luces y sonido y que a los turistas les prohíben tomar fotos en el recorrido, hay que mencionar que los visitantes a veces hablan por hablar o simplemente no prestan atención, el flash en el acuario no esta permitido solo en algunas secciones y te lo explican los guías durante el recorrido, en las galerías de peces si se permite salvo que esté en exhibición alguna especie a la que si le puede afectar y lo resaltan con un letrero individual en esa pecera. Y la vibración que les afectaba a los peces, si alguna vez ha visitado el acuario, en la pecera arrecifal exhiben una muestra del acrílico del que están hechos los ventanales, el cual es de 28 centímetros, por lo tanto, estando dentro de la pecera no se escucha el ruido del exterior.Es cierto, el funcionamiento del acuario genera ingresos pero también se invierte demasiado en su mantenimiento, tan solo en alimento, energía eléctrica, suplementos, sueldos del personal se gasta una mega lana y ¿que creen?, todo sale de la entrada que pagan los usuarios, el acuario es fuente de ingresos de personas que día a día van a dar su mejor esfuerzo por mantenerlo en las mejores condiciones, grandes profesionales, grandes trabajadores y grandes personas.Uno de los empleados a quien pudimos cuestionar sobre este asunto, niega categóricamente que se vendan las especies marinas del mencionado acuario y nos explica que las descargas al mar están reguladas, “no por nada en 2014 se certificó ante la AZA (asociación de zoológicos y acuarios) y renovó su certificación en 2019, certificación que conlleva una supervisión minuciosa por parte de especialistas extranjeros y la cual no es para nada una simple visita, al grado que hay instituciones de México, que no la han acreditado.En 1992 siendo gobernador del Estado Dante Delgado Rannauro, fue inaugurado el Acuario de Veracruz, gracias al enorme trabajo que el cordobés realizó por todos los rincones del estado lo que lo convirtió, a la fecha, en el gobernante con más obra construida, en solo cuatro años, en comparación con quienes han permanecido en el poder el sexenio completo.Dante Delgado es, en este momento, uno de los pocos políticos de mayor peso con su partido Movimiento Ciudadano, el cual fundó e impulsa teniendo el crecimiento más acelerado que el resto de los partidos políticos, incluyendo los más viejos, el PRI y el PAN.Es por eso que ante la amenaza de que Morena se apropie del acuario más grande del país y el atractivo turístico más importante, lo que lo coloca en serio riesgo de desaparecer estando en manos de improvisados, ignorantes y corruptos, levanta la voz Movimiento Ciudadano, para defender al Acuario de Veracruz ante el riesgo de que el actual Gobierno pretende quedarse con el dinero del Fideicomiso.El dirigente de MC, Sergio Gil Rullán, afirmó que el fideicomiso de Administración del “Acuario de Veracruz”, al mes de agosto de 2021, presentó un saldo a favor de 71 millones de pesos, y por ello buscan apoderarse del inmueble. Dijo que la intervención en la administración del Acuario de Veracruz tras la clausura anunciada por el Gobernador del estado de Veracruz, no es otra cosa más que la excusa para querer decomisar la administración del Acuario y con ello adjudicarse su fideicomiso, denunció el coordinador naranja. Incluso afirmó que, durante el 3er informe de Gobierno, anunció que se mantuvo la afluencia de visitantes y turistas en el Acuario de Veracruz alcanzando poco más de 456 mil asistentes e ingresos superiores a los 83 millones de pesos, ahí su inquietud por administrarlo.Argumentó que la ambigüedad de los argumentos para su clausura temporal por parte de la Procuraduría Estatal del Medio Ambiente, hace pensar que existe algún interés en intervenir en la tutela del centro de recreación más importante de América Latina, debido a su fideicomiso.Vivir con miedo. A esa situación nos ha conducido el presidente López Obrador con sus pactos de impunidad con los ex presidentes, con los cárteles de la delincuencia organizada y con las fuerzas armadas.Escríbanos a [email protected] "Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "