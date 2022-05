Y de México a La Habana...

1.- No pude evitar recordar cuando caminaba por calles de la Habana vieja, que de la tierra de donde soy, un día de los años cincuenta, partió un precioso Yate que los jóvenes teníamos a la vista, todos los días, en las inmediaciones del Puente de Tenechaco, detrás de una modesta fábrica de barras de hielo, propiedad de “los Alvarez” solían decir.Con el yate Granma nos identificamos quienes solíamos hacer travesías por el río, a nado o en esquife, hacia la esquina donde el río se encamina en su ruta hacia el mar, y en donde, hoy, siglo XXI, se encuentra algo llamado Museo México-Cuba, en recordación al viaje que Fidel Castro, su hermano Raúl, Ernesto Ché Guevara y otros cubanos, emprendieron para modificar el estatus que había instaurado en la Isla el dictador Batista.Hoy ha pasado mucho tiempo; muchos años, tantos como sesenta y garra como dicen algunos jóvenes.Y esto lo traigo a colación porque el Presidente Joe Biden, de la Unión Americana, ha tomado la decisión de flexibilizar algunas medidas para facilitar a los cubanos, de la Isla y fuera de ella, tener un paréntesis en sus vidas y que disfruten los dólares que muchos de ellos remiten a la Habana.Biden ha reanudado las medidas benignas que Trump, el expresidente enojado, cortó cuando le vino en gana.2.- La presencia de Cuba en el concierto continental siempre ha sido importante, pero, también, el cómo viven los cubanos hoy después de la Revolución que echó de poder a Fulgencio Batista, pero que mucho lo que se dice mucho, ha cambiado muy poco.El caminar por el malecón que lleva al mar, algo tiene de parecido con el puerto de Veracruz. La Habana mira al golfo, como también lo hace Veracruz; los cubanos son alegres y soneros, como también hay muchos veracruzanos.No he vuelto a la Habana y será muy difícil que lo haga en los días por venir.El tiempo agota al más fuerte de los cuerpos y a la bolsa más llena de papeles.Pero no está clausurado el proyecto. Un día volveré a la Habana cuando los tiempos sean mejores.Hoy Cuba está en el centro del debate.¿Ira a la reunión de la OEA del próximo junio en los Angeles? Es mucho lo que se juega hoy en la cercanía de esa junta que no modificará mucho el destino de los dos países: Cuba y USA, sea cual fuere el siguiente el paso.Ya veremos lo que sigue..."Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "