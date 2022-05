Nuevamente miente el gobierno

“Cuba impone la medalla José

Martí a todos los dictadores”

Ricardo Anaya

La organización Earth Mission acusó que el manatí que se muestra muerto, no murió en el Acuario de Veracruz, sino en las obras de dragado que se hicieron en el río Camarón en Ignacio de La Llave.En sus redes sociales refutaron la versión del gobernador Cuitláhuac García quien mostró fotografías de un manatí muerto supuestamente en el Acuario de Veracruz. El mandatario estatal señaló que el Acuario de Veracruz intentó deshacerse del cuerpo del animal de una manera ilegal.“Se les ha pedido en diversas ocasiones de que en la información de cómo se encuentra el estado de salud de cada especie que tienen ahí, ¿por qué lo decimos, por qué esta preocupación? Porque ya que no lo dicen me voy a permitir mostrar las evidencias. Falleció en sus manos un manatí, este es el cadáver del manatí y además de ocultarlo intentaron deshacerse de él de manera ilegal”, subrayó.En respuesta, la organización colocó fotografías donde se observa el cuerpo del animal en una retroexcavadora.En el mensaje se puede leer: “Manatí muere durante obras de dragado de la Procuraduría de Medio Ambiente del Estado de Veracruz (PMA) en enero del 2022 en el río Camarón en el municipio de Ignacio de la Llave. Nunca notifico a PROFEPA, el cadáver fue escondido junto con los lodos y jamás se investigo la causa de la muerte”.“Gobernador Cuitláhuac deja de mentir, de difamar, tu gobierno ha cometido brutalidades y omisión por necios e ignorantes y ambiciosos. Mientras sigas difamando, más pruebas ofreceremos a la opinión pública del pésimo gobierno en el tema ambiental. Tenemos pruebas y si no sacas tus manos del acuario de Veracruz las seguiremos exponiendo una por una”, señalaron en un post de Facebook.El subsecretario de Promoción Turística de Veracruz, Héctor Aguilera Lira, aseguró que Veracruz es más que el Acuario de Veracruz, y los visitantes pueden disfrutar de otros atractivos como los 6 Pueblos Mágicos y la próxima realización del Salsa Fest.Tras la polémica desatada por el cierre del Acuario de Veracruz a cargo de la Procuraduría Estatal del Medio Ambiente (PMA) por no contar con certeza del bienestar animal ni la buena operatividad y en el que diputados locales y federales se oponen a la medida restrictiva, el subsecretario de Turismo aseguró que la clausura es temporal.Expuso que Veracruz tiene “muchísimas” actividades turísticas que ofrecer como la visita a los 6 Pueblos Mágicos: Orizaba, Coscomatepec, Xico, Coatepec, Papantla y Zozocolco.Pero resulta que ese acuario es el mejor que tenemos en el país y hay quienes aseguran que en Latinoamérica, por eso es que el turismo que nos visita lo primero que quiere ver son los tiburones de cerquita, los delfines haciendo un show de primerísima calidad, recorrer las instalaciones que provocan sensaciones únicas, lo que no quieren que se sepa es que apenas se enteraron los de la 4T que el patronato que administra los recursos que genera el mencionado acuario cuentan con utilidades de más de setenta millones y que se lanzan sobre ellos.Ese dinero es del estado, debieron pensar, por lo tanto, nuestro.¡Falso de toda falsedad!, el dinero que administra el Acuario de Veracruz es de los veracruzanos y se le ha dado un uso honesto, adecuado por eso el éxito que tiene.Voraces, ignorantes, mentirosos y corrientes.Después de un año desaparecido tras el crimen de Montserrat Bendimes Roldán en el puerto de Veracruz, su presunto feminicida Marlon "N" finalmente apareció en una televisión a nivel nacional y aseguró "que todo fue un accidente". Le pidió apoyo al presidente López Obrador, al Fiscal General de la República el maestro de la intimidación y la tortura Alejandro Gertz Manero y a todos los que se animen a asistir a la Cumbre de las Américas, para que intercedan por él, puedan salir sus padres de la cárcel y él demuestre que lo de la infortunada jovencita Montserrat fue un “lamentable accidente”.El joven Marlon que desde el 17 de abril de 2021 se encuentra prófugo de la justicia, grabó un video que llegó de manera anónima a una televisora de cadena nacional en el que asegura que la muerte de Montse no fue un feminicidio sino un "lamentable accidente".En el vídeo hecho llegar de manera anónima, Marlon "N" asegura que la liberación de sus padres permitirá un juicio apegado a la realidad.Contundente y seguro se le escucha decir: "Cabe mencionar que lo que la Fiscalía del Estado señala como un feminicidio fue un accidente y no es nada cercano a lo que se dice en redes o en el expediente. Que soy yo el que debe rendir cuentas ante la autoridad que me solicita. La libertad de mis padres permitirá llevar un juicio justo en el cual se podrá explicar qué pasó en realidad", no cañón, el presunto asesino pone condiciones y exige, sí, porque en este nuevo gobierno los culpables de cometer delitos son unos santos a los que debemos abrazar y a los inocentes aplicarles todo el peso de la justicia por... pues por no ser malos.El pasado 17 de abril de 2021 Montserrat Bendimes, fue atacada sufriendo fracturas de cráneo, cuello y brazo, agresión que una semana después le causó la muerte.Desde hace 6 meses los padres de Marlon "N" permanecen detenidos por su presunta complicidad para ayudar a su hijo a escapar, a pesar de estar acusado de feminicidio.Pero lo que más enchila es que la señora Fiscal de Veracruz doña Verónica Hernández Giadáns, con toda ternura le contestó a través de las cámaras que ella no negocia la ley, faltaba que dijera lo contrario, y como todo es posible en esta 4T el espectáculo hubiera sido ver el show en vivo ¿no?.Que diferente sería que la Fiscal tuviera el conocimiento suficiente para afrontar con la ley en la mano todos los casos que se le fueran presentando, que los malandros pensaran dos veces para cometer un delito por temor a ser detenidos de inmediato por la existencia de una Fiscal eficiente y un grupo de ministeriales listos con olfato canino para que los delincuentes no se den el lujo de grabar videos, subirlos a las malditas redes sociales, y con eso negociar impunidad.¿A poco no hay un grupo dedicado a localizar el equipo con el que se producen videos como el de Marlon?Ya sueñan los cuatroteístas locales con un caldazo de tiburón y una minilla de delfín, bañadas con unos tragos de buen vino, cuando menos un Matarromera gran reserva, con un piquete de Bacardí y Coca (claro que son corrientitos). Pero no, esas especies seguirán dentro de sus peceras en el acuario que tanta codicia ha despertado.Escríbanos a [email protected] "Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "