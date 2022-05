Exhiben a Cisneros y a Lima

El pasado viernes 13 hubo una reunión del gobernador Cuitláhuac García con abogados y funcionarios de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), a la que asistieron también algunos alcaldes, para analizar la situación de los contratos de la asociación público-privada que la empresa NL Technologies realizó en el bienio del ex gobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares con al menos 15 de los 212 municipios del estado para la prestación del servicio de alumbrado público y renovación de luminarias, y cuyo incumplimiento ha generado una fuerte presión a las finanzas municipales ante la deuda contraída por los ayuntamientos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).Según trascendió extraoficialmente, en dicha reunión García Jiménez instruyó a la Sefiplan a suspender los descuentos que durante más de cuatro años se les vienen haciendo de sus participaciones federales a los municipios por este concepto, lo que ya desde 2020 le habían solicitado algunos ayuntamientos a la nueva administración estatal de Morena.Lo que los asesores de esos munícipes proponían no era cancelar sino suspender la transferencia de recursos, ya que consideraban que esa era la única manera de sentar a negociar a la empresa de Monterrey, Nuevo León.Casualmente, después de esta reunión del gobernador con funcionarios de la Sefiplan y los alcaldes de Tuxpan, Medellín, Chontla, Ozuluama e Ixhuacán de los Reyes, entre otros, por fin apareció Carlos Manuel Knight Crespo, dueño y representante legal de NL Technologies, quien al día siguiente filtró al portal alcalorpolitico.com dos cartas que desde el 9 de mayo había dirigido al mandatario veracruzano y a su secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco.Como la semana anterior el mandatario veracruzano había declarado que esta empresa había “desaparecido”, el empresario aseguró que se comunicó oportunamente con el gobierno estatal para notificarle sobre el cambio de domicilio de NL Technologies y que desde hace más de un mes solicitó una reunión formal con el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, que hasta el momento no ha sido posible lograrse.En su misiva, Knight señala que la reunión que solicita tiene el objeto de “exponer nuestra posición, explicar los alcances del proyecto, y cómo es que nuestra empresa trabaja con algunos de los municipios del Estado de Veracruz, de igual forma que se nos permita demostrar que sí hemos pagado los consumos de luz que genera el número de luminarias de LED instaladas y contratados con nosotros, de igual forma, expresar cuáles han sido los motivos por los que algunos no se han pagado”.En otro escrito enviado ese mismo 9 de mayo al titular de la Sefiplan, el empresario hizo referencia a las declaraciones de Lima Franco, quien dijo que no descartaba emprender acciones legales contra la firma, al acusarla de no poner “mucho de su parte” para resolver el conflicto.Knight remarcó que “NL Technologies S. A. de C. V. no ha sido requerida en ninguna reunión para tratar temas relacionados con las contrataciones descritas, por parte de la dependencia a su digno cargo”, por lo que consideró “incorrecta” la expresión del secretario.Y advirtió que desconocerá cualquier arreglo que pudieran tener con Banca Afirme, pues puntualizó que ésta tiene exclusivamente el carácter de fiduciaria y no tiene facultades para negociar en nombre de la empresa regiomontana, seguramente lo dijo por la reunión que Lima Franco había sostenido el martes 19 de abril pasado en la Ciudad de México con dicho grupo financiero del magnate Julio César Villarreal Guajardo, presidente además de Grupo Villacero, a la cual asistieron también los alcaldes de Tuxpan, Ozuluama, Chontla y la síndica de Poza Rica.Por eso es que Knight Crespo reviró que es el gobierno estatal y sus funcionarios quienes están evadiendo el encuentro. “No contestan, no dan la cara. Yo sí tengo elementos de que los hemos invocado y los hemos llamado pero ellos se esconden porque no tienen sustento a lo que dicen, nosotros sí”, aseveró."Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "