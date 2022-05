... Con toda esta rebambaramba que se ha generado en torno a la toma de parte del gobierno del estado del Fideicomiso de Administración del Acuario de Veracruz y la avasallante intervención del ingeniero en Sistemas Computacionales, Sergio Rodríguez Cortés, procurador estatal del Medio Ambiente, se ha pasado por alto y prácticamente olvidado al ingeniero Químico, Juan Carlos Contreras Bautista, secretario de Medio Ambiente (Sedema) en la entidad veracruzana, quien pese a ser integrante del gabinete legal de la actual administración estatal y amigo del ejecutivo estatal, el ingeniero Mecánico Electricista, Cuitláhuac García, no ha aparecido, mucho menos opinado y quizás ni tomado en cuenta en este tan delicado tema.Jurídicamente, con base en la Ley número 58 Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz – Llave, en su Artículo 28 Bis, la Secretaría de Medio Ambiente es la dependencia responsable de coordinar las políticas de preservación y restauración del equilibrio ecológico, cambio climático y protección del medio ambiente en el Estado.De la Sedema depende la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA) organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, creada por decreto del entonces gobernador del estado Javier Duarte de Ochoa, quien dotó a esta área de todo el poder necesario para conseguir u obtener los recursos económicos necesarios para su supervivencia, tal y como sucedía antaño con las llamadas patentes de corzo.Desde el inicio de la actual administración estatal, con el ingeniero en Sistemas Computacionales, Sergio Rodríguez Cortés, procurador estatal del Medio Ambiente, la PMA ha adquirido un inmenso poder gracias a su autonomía económica, tanto que hoy literalmente el gobernador del estado Cuitláhuac García Jiménez no le está dando, sino poniendo donde hay, al frente del “Aquarium del Puerto de Veracruz”, como se llamará en adelante a lo que se denominaba “Acuario de Veracruz”.Al “Aquarium del Puerto de Veracruz”, que operará el ingeniero en Sistemas Computacionales, Sergio Rodríguez Cortés, se trasladan todos los bienes del Fideicomiso de Administración del Acuario de Veracruz, incluyendo por supuesto, los más de 100 millones de pesos que tiene como reserva. Ups.Seguramente usted amable lector, al igual que nosotros, se estará preguntando qué hace y dónde está el ingeniero Químico Juan Carlos Contreras Bautista, secretario estatal de Medio Ambiente (Sedema) amigo del ejecutivo estatal, el ingeniero Mecánico Electricista Cuitláhuac García, pues no se le ha visto para nada y escuchado, nunca.Podría ser y estamos pensando en voz alta, que el amigo del titular de la Sedema lo esté cuidando, alejando de los riesgos que implica el operar una exitosa empresa como lo es el ahora “Aquarium del Puerto de Veracruz”, sabedor de que, en arcas abiertas, hasta el más honrado peca y que los carniceros de hoy, serán las reses del mañana. No falla.Por eso, suponemos, optan porque el ingeniero Químico Juan Carlos Contreras Bautista, secretario estatal de Medio Ambiente, siga burocrateando y cobrando puntualmente sus quincenas, que no sea ni carnicero, ni futura res y mucho menos, que caiga en la tentación del arca abierta.... Como era de esperarse, ante la apabullante acción del gobernador del estado de Veracruz, el ingeniero Mecánico Electricista Cuitláhuac García quien desapareció el “Fideicomiso de Administración del Acuario de Veracruz” para crear el “Aquarium del Puerto de Veracruz”, empresarios integrantes del único sindicato patronal en este país, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), hicieron un llamado a sus socios para acordar lo que procede ante tamaño despojo.... El lunes pasado, el ex regidor del ayuntamiento de Veracruz, quien promovió en los tiempos del alcalde Ramón Poo Gil la protección jurídica del sistema lagunar de ese municipio, difundió un video en el cual denuncia el relleno de un importante cuerpo de agua, el del basurero de la ciudad, en la zona norte, por supuestas obras que se desconoce el motivo real.Lo grave del asunto, es que a pesar de que este cuerpo de agua está protegido por decreto que emitió el gobierno del estado, la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente no ha intervenido como es su responsabilidad.Caray, si el personal de la PMA anda apurado con su nueva responsabilidad que es el “Aquarium del Puerto de Veracruz”, ya no tienen tiempo para atender estos asuntos de las lagunas que se están perdiendo en esta zona conurbada Veracruz- Boca del Río.... Desde Suiza una lectora escribió en sus redes sociales con relación al despojo del Acuario de Veracruz “Que tristeza. El que no sabe sembrar busca a quién quitarle la cosecha. El problema será ¿qué hará cuando se le acaben los frutos"...