Como quiera que sea, Juan te llamas...

1.- Pareciera inocua la discusión, pero como allí está, lo conveniente es que se aclare de una vez si va con la ley o por encima de ésta.Se trata de la figura de los súper delegados, instaurada por la presente administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, la que sin quererlo seguramente, dividió la votación de los ministros en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que propició en la votación con resultado de un empate entre quienes se pronunciaron por eliminarlos y quienes votaron por mantenerlos vigentes.En la sesión de este martes [ayer], los ministros iniciaron el análisis de las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) en las que se creó la figura de los súper delegados, quienes fungirán como enlace entre las secretarías de Estado y los gobiernos estatales para supervisar la implementación de los servicios y programas federales en las entidades.Como debe recordarse, estas reformas fueron impugnadas por senadores de la oposición y ayer, durante la sesión del pleno, en la que no estuvo presente la ministra Loretta Ortiz Ahlf, cinco ministros votaron por eliminar esta figura, mientras que otros cinco votaron por declararla constitucional.Por esta razón y en consecuencia, el ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, solicitó mantener pendiente la votación hasta que la ministra Ortiz se reincorpore y pueda emitir su voto ya que, se indicó, “no es lo mismo declarar constitucionalidad que mantener vigente”.Si la Ministra vota con el bloque que considera que la ley es clara sobre cómo va a funcionar esa figura, entonces se logra la mayoría simple de seis votos necesaria para declarar constitucionalidad.Ahora bien, si como es previsible, la ministra Ortiz vota con el bloque que considera que la figura de los súper delegados genera incertidumbre jurídica y que es inconstitucional, lo único que generaría es que esta figura quedará vigente y podrá ser combatida con otro tipo de medios de impugnación como controversias constitucionales o amparos.- jabf/ed.De todas maneras, los súper delegados allí van, en eventos con caballos pura sangre...2.- El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, [En español más que claro, apuntó] aseguró que la participación de México, “con su liderazgo”, y de su presidente, Andrés Manuel López Obrador, en la Cumbre de las Américas –que se efectuará del 6 al 10 de junio en Los Ángeles, California–, es muy importante para su país [USA].El diplomático estadounidense se dijo confiado en que se pueda encontrar solución al diferendo, pues la relación y la unión que existe entre ambas naciones es muy fuerte e importante para ambas.En conferencia de prensa celebrada después de reunirse con el gobernador del estado de México, Alfredo del Mazo, el embajador Salazar dijo: “no sé hasta dónde vamos a llegar con el tema de la Cumbre de las Américas, pero de parte de Estados Unidos es muy importante que México y su Presidente participen”.“Ahora se pueden preguntar ¿por qué estamos dándole tanta atención a México?, pues porque en una Cumbre de las Américas se requiere que México esté ahí con su liderazgo. El presidente Joe Biden ya ha hablado con el presidente López Obrador y se tienen mucho respeto. Ven el mundo con una alianza entre Estados Unidos y México. Es una unión muy fuerte y como hay mucho respeto entre ambos espero que lleguemos a buen lugar.”Kent Salazar confirmó que mañana vendrá a México el senador Christopher J. Dodd, asesor de Biden para la Cumbre de las Américas, a fin de dialogar con las autoridades mexicanas “con el ánimo de que podamos caminar hacia delante”.“¿Qué se va a determinar? Eso le tocará decidirlo a los presidentes, pero yo tengo la esperanza de que haya solución, pues hay una relación de respeto entre ambos.El embajador consideró que uno de los temas fundamentales de la cumbre es buscar mecanismos de solución al tema de la migración, pues en la actualidad el número de indocumentados que quieren llegar a territorio estadunidense por medio de México es muy elevado, por lo que en dicho encuentro lograr un acuerdo regional en la materia sería de mucha utilidad.Salazar se reunió en privado con el mandatario mexiquense en la sede del palacio de gobierno en la capital del estado, donde trataron temas de cooperación en materia de seguridad y economía. [¿?]Antes, el embajador visitó la planta de Ford en la capital del estado de México, donde conoció los automóviles eléctricos de última generación que ha diseñado esa compañía como parte de los compromisos para aumentar el uso de energías renovables que ayuden a mitigar el cambio climático. La Jornada.3.- El embajador de México en Canadá, [PAÍS miembro del TLC] Juan José Gómez Camacho, presentó su renuncia al cargo para dedicarse a la actividad académica.Mediante una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 26 de abril, el diplomático señaló que no fue una decisión “fácil ni rápida”, ya que ha sido embajador de carrera desde 1988, por lo que la cancillería ha sido su casa y el Servicio Exterior Mexicano (SEM) su familia”.Sin embargo, anunció al mandatario que “es tiempo de explorar otros caminos”, por lo que decidió aceptar la invitación de la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad Johns Hopkins de Washington D.C.”, a la que se incorporará “como profesor y conferencista”.El embajador de carrera también anunció su retiro del Servicio Exterior Mexicano (SEM) al que ingresó en 1988.Gómez Camacho agradeció al presidente López Obrador haberlo designado en el cargo en 2019. “Servir a nuestro querido país por 34 años desde las filas de su diplomacia, ha sido un privilegio y haber acompañado a su gobierno durante estos últimos tres años, un alto honor”, dijo.Además, dijo al presidente que comparte “su lucha por los más pobres y desprotegidos de México” y destacó que mientras México en su conjunto no sea capaz de cerrar las “trágicas brechas de desigualdades y de injusticias”, no se tendrá el país “al que aspiramos y sin duda merecemos”.En su carta, el diplomático de carrera también agradeció al canciller Marcelo Ebrard y señaló que seguirá trabajando por México desde cualquier espacio en el que se encuentre.Camacho fue representante permanente de México en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), así como representante permanente alterno en la Organización de Estados Americanos. También ocupó la representación de México en la Unión Europea, fue embajador en Bélgica y Luxemburgo.Se formó como abogado en la Universidad Iberoamericana y posteriormente obtuvo la maestría en Derecho Internacional por la Universidad de Georgetown, en Washington D.C.-A. Noticias.-"Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "