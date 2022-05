La resistencia social

“Me pongo del lado de la UNAM”

No estaría nada mal que el rescate del Acuario de Veracruz sirva como ensayo para saber qué tanto está dispuesta la sociedad a luchar, por lo que le pertenece, con miras a recuperar nuestro estado para las elecciones del 2024.Hay que recordar que solo la unidad en torno a un objetivo podrá ser la solución a muchos de nuestros grandes y graves problemas: la inseguridad, la anarquía, el desempleo, la miseria, el retroceso, el abuso del poder, la integridad física de nuestros familiares conocidos y nosotros mismos... y todos los achaques que llegaron en el 2018 cubiertos con el disfraz de un cambio positivo.Tenemos que recordar que el Acuario de Veracruz forma parte de una de las tantas magnas obras que levantó un gobierno, de solo cuatro años, encabezado por el político Dante Delgado Rannauro, quien sustituyó a don Fernando Gutiérrez Barrios en el cargo para que se fuera a cubrir la Secretaría de Gobernación con el presidente Carlos Salinas de Gortari.Y lo cierto es que la nostalgia nos gana. En nuestro trabajo periodístico hemos sido testigos del legado de trabajo que han dejado una docena de políticos quienes tuvieron la oportunidad histórica de dirigir los destinos de los veracruzanos, y sin mayor problema distinguimos dos momentos; antes de Dante y después de él.El hiperactivo político nacido en Alvarado, quien por voluntad propia decidió convertirse en cordobés, hoy Senador de la República y dirigente fundador del partido Movimiento Ciudadano (MC), a los dos años de su gobierno estatal comentaba con orgullo “cuando termine mi gobierno no habrá un solo municipio de Veracruz en el que falte una obra construida en mi administración”, y lo cumplió.A manera de ejemplo mencionaremos algunas de las obras que hizo en Xalapa: la Quinta de Las Rosas; el Palacio Legislativo; el Judicial; la ampliación de la calle Xalapeños Ilustres; las oficinas del Registro Civil; el Museo de Ciencia y Tecnología; la Unidad Habitacional Xalapa Dos Mil; la Casa de Gobierno en la colonia Dos de Abril que habitó don Fernando Gutiérrez Barrios y la pavimentación con guarniciones, banquetas y alumbrado público de treinta colonias, entre otras cosas.Le sumamos el Acuario de Veracruz, obra emblemática que hoy corre el riesgo de desaparecer ante el poder destructor de la 4T, y el World Trade Center de Boca del Río. Dante sigue siendo el gran constructor del Veracruz en el que vivimos, después de él ningún ex gobernador o gobernador ha hecho nada que no sea robar y destruir, por eso cada que vemos en las redes un video del gobernante presumiendo de un cachito de carretera o una calle pavimentada, como la gran obra realizada por su “gobierno”, la reflexión salta de inmediato; cuánta miseria de creatividad, que falta de concepción de lo que es la tarea de gobernar, que incontenible voracidad, roban creyendo que para eso los pusieron.Lo que necesitamos como país para progresar son políticos con visión de estadistas, con altura de miras; no mamarrachos que confundan la política con el populismo o que piensen que repartir limosnas es suficiente para amarrar votos.Dante Delgado Rannauro construyó una cementera para crear empleos y para que ese producto tuviera un costo a mitad de precio que en el mercado; Dante construyó una armadora de camiones para el transporte público en las afueras de Córdoba, cerca del aeropuerto, convocó a los transportistas y los convenció de adquirir sus unidades en esa empresa, creando más y más empleos... Dante nos comentó un día: Si Veracruz es el estado que más crudo aporta al país, tenemos que pensar en nuestra propia empresa, en PETROVER.Hoy tenemos que entender que estamos en plena transformación, es decir hacia atrás; el capital político se mide en función de la probada capacidad que posee el titular en saquear de mil maneras. Atrás quedaron los tiempos en que las obras materiales y sociales eran lo más importante para sobresalir en el mundo de la política. De acuerdo a los principios que nos quiere inculcar la 4T o AMLO, son mejores los malos que los buenos y, lo más importante, el país está debidamente dividido entre conservadores y chairos. Pensamos que los ciudadanos que deseamos volver a vivir en el orden, dentro de la ley, con funcionarios o administradores honestos, somos más que los otros. Vamos a demostrarlo, tenemos que recuperar el Acuario de Veracruz para que regrese a manos de gente honesta y no lo acaben los de la 4T interesados en hacerlo.Como una extinción ilegal, ridícula, carente de derecho calificó el abogado Fidel Ordoñez, ex subprocurador de Justicia del estado de Veracruz, la acción emprendida por el gobierno de Veracruz en contra del Acuario.Sostuvo que al final la decisión que toma el gobernador le puede repercutir "como un arma política en contra de él".Dijo que "Gobierno del Estado es el propietario del inmueble el cual desde 1992 fue cedido a una fiduciaria y los permisos de operación federales están otorgados a están a nombre del fideicomiso y de la Asociación civil y no pueden pasar por arte de magia al Gobierno del Estado de Veracruz, ninguna de las especies, ninguno de los procedimientos que se tengan, nada de eso puede hacerlo con el decreto del fideicomiso que acaba de lanzar, es un absurdo jurídico".Afirmó que es una ridiculez jurídica del gobierno estatal.Refirió que en 2020 habían emitido un decreto en el que argumentaron que no se podría extinguir. Explicó que antes, en 2006 el fideicomiso se reformó y se hizo un blindaje jurídico, por lo que el Gobierno del Estado no puede participar extinguiendo algo de lo cual ya no tiene el derecho, esa renuncia del derecho que se hizo, sin perder la propiedad de los inmuebles significa que todas las reglas de operación que son federales pertenecen a la persona moral que opera el Acuario de Veracruz".Afirmó que en 2020 eso se reconoció: "Cuando hicieron ese decreto en el año 2020, que es un acuerdo publicado por el Secretario de Finanzas simplemente es algo jurídico que dijeron no se puede extinguir el Acuario de Veracruz, no hay posibilidades legales, ya no existe en manos del gobierno del estado de Veracruz.Además, tras el decreto de este 2022, los trabajadores quedan en la incertidumbre porque: "El decreto en ningún momento habla ni de sustitución laboral, eso es más que suficiente para que el decreto sea nulo, no habla de la forma en que se van a extinguir las relaciones laborales, no habla de la forma en que se debe de liquidar al personal, no habla de la reserva de los derechos laborales del personal, no sabemos nosotros porque el decreto tampoco lo dice, si existía algún tipo de convenio laboral con los empleados, esa parte debió haberse contemplado, inclusive con procesos de liquidación, el no contemplarlo anula el decreto, porque sustancialmente son derechos de naturaleza laboral, son derechos humanos y garantías individuales que no pueden estar violados y el decreto deja de parecer se sentido".Dijo que seguramente algunos trabajadores no recibirán su quincena y tampoco se les podrá liquidar porque no está contemplado en el decreto.El abogado Fidel Ordoñez dijo que vendrá "una batalla legal, pues se trata de un delito federal ahora cometido directamente por el gobernador de Veracruz, le compete a la Fiscalía General de la República porque no es del fuero común, no le toca a su fiscalía, le toca a la FGR por el margen de competencia, porque se habla de la Ley de títulos y operaciones de crédito, eso ya es federal, se habla del fideicomiso y las reglas de los fideicomisos que también es de naturaleza federal, que no se puede someter al fuero común".La alcaldesa Patricia Lobeira de Yunes dio su opinión con respecto a la extinción del Acuario de Veracruz: Extinguir el Fideicomiso del Acuario de Veracruz es echar por la borda 30 años de experiencia y buen manejo que han logrado consolidar a este inmueble no sólo como el mayor atractivo turístico del Estado de Veracruz, sino como el mejor acuario de toda Latinoamérica.Como alcaldesa he optado siempre por tender puentes y mantener un diálogo abierto con el gobierno estatal con la finalidad de trabajar en beneficio de los veracruzanos, pero el abuso cometido en contra del acuario deja en duda la confianza y la buena fe depositada en las autoridades estatales.A nombre de todos los veracruzanos rechazo tajantemente la forma en la que se respondió a la resistencia que, fincada en las leyes y el Derecho, estaba oponiendo el Fideicomiso del Acuario para defenderse.Considero que se debió privilegiar el diálogo y se debieron respetar las garantías de la debida defensa por el bien del acuario, de sus especies marinas, así como del progreso y de la vida misma de nuestra ciudad.Históricamente, los jarochos hemos sabido levantar la voz para defender las causas justas. De plano no se vale, ya cualquier hijo de vecino empina al gobernador; lo hizo Eric Cisneros Burgos, hasta que lo pararon en seco desde el altiplano; lo ha hecho José Luis Lima Franco y ahora el Procurador Estatal del Medio Ambiente, Sergio Rodríguez Cortes. No se vale abusar de la buena fe del mandatario, del joven ingeniero Cuitláhuac García.