Se va a pleito legal

Un litigio siempre es largo, costoso, pero sobre todo incierto. Por eso entre litigantes se acuñó una frase que lleva a considerar que es mejor llegar a un acuerdo, aunque las partes no queden del todo contentas; la frase dice: Más vale un mal arreglo que un buen pleito.Luego de que el Gobierno del Estado dio un decretazo para hacerse del control del Acuario de Veracruz y cuando aparentemente el golpe se consumó, ayer el apoderado legal José Arturo Hernández demandó la protección de la justicia federal para no ser desposeídos del inmueble y en contra del decreto que extinguió el patronato.Una fuente judicial de la esfera federal digna de todo crédito confirmó la especie al columnista, por lo que todavía no está dicha la última palabra en el diferendo y lo que pudo haberse solucionado mediante un diálogo civilizado escaló a los tribunales y deja el problema latente.Ayer continuaron los dimes y diretes encabezados por lo que dijo el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien reveló que propuso a los administradores que le devolvieran el Acuario para concesionarlo, pero que se negaron y que “tenían ingresos por todo tipo de cosas y no los reportaban”.Llenaría casi todo espacio con las reacciones que ha habido en torno al caso, pero una vez que el apoderado legal demandó un amparo se tendrá que pasar de los dichos a los alegatos y a las pruebas.En medio de todo llamó la atención que el presidente del Consejo de Administración, Jaime Rivero Mantecón, declaró que harán “una transición tersa” pues no tienen “absolutamente nada que ocultar”, esto es, no dio ninguna muestra de que se aferren al control.Independientemente de las causas que pretexta o argumenta el gobernador, por la forma en que se actuó se intuye que el golpe ya lo tenían preparado, que se trató de un hecho premeditado para hacerse del control cuando dentro de tres fines de semana llegarán miles de visitantes al Festival de Salsa en Boca del Río y en julio al Carnaval de Veracruz, además de en este último mes habrá periodo vacacional, esto es, que entrarán carretadas de dinero por pago de ingreso, que es lo que en el fondo habría sido el motivo real.Además, el gobierno necesita empezar a engordar su cochinito para tener suficiente “manteca” para las campañas de los candidatos de su partido en 2024, luego de que el Instituto de Pensiones del Estado dejó de ser la caja chica, y la sospecha aumenta por los antecedentes del procurador del medio ambiente Sergio Rodríguez Cortés, por ahora nuevo titular del Acuario, de quien se hizo famosa una fotografía de 2015, cuando era dirigente estatal del PRD y promovía la campaña de Miguel Ángel Yunes Linares a la gubernatura, en la que se le ve recostado en una cama deleitando su vista con hileras de billetes de mil pesos y con un fajo en la mano, aunque luego salió a decir que se trataba de un fotomontaje de diez años atrás de cuando era alcalde de Ciudad Mendoza.Ayer por fin aparecieron los Yunes azules luego de que desde la clausura habían guardado silencio. El exsenador, exdiputado y exalcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, publicó en su cuenta de Twitter: “Como los cobardes, extinguen a la media noche el fideicomiso del Acuario Veracruz para quedar en manos del gobierno del estado!!!”, y lanzó un reto: “Nos vemos en las urnas, cada vez falta menos para sacar a Morena de Veracruz”.A su vez, su cuñada, la presidenta municipal Patricia Lobeira Rodríguez de Yunes, ahora sí, “A nombre de todos los veracruzanos” rechazó “tajantemente la forma en la que se respondió a la resistencia que... estaba oponiendo el Fideicomiso del Acuario para defenderse”. Expresó que “... el abuso cometido en contra del acuario deja en duda la confianza y la buena fe depositada en las autoridades estatales”.Lo cierto es que no hicieron nada por impedir el despojo.Por su parte, el diputado federal del PRI José Francisco Yunes Zorrilla publicó en su cuenta de Twitter: “Lamentable, la decisión de extinguir el fideicomiso del Acuario de Veracruz y arrebatarle a la sociedad organizada el manejo de lo que bien han hecho durante 30 años. El gobierno no está para eso. Debe concentrarse en cumplir bien su función pública y supervisar todos estos temas”.En un hecho fuera de lo común, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Juan Javier Gómez Cazarín, denunció ante el mismísimo secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, actos de corrupción que cometen sus muchachos de Tránsito del Estado.Ello ocurrió al participar en la Semana Estatal de la Movilidad y Seguridad Vial que se celebra en el edificio del Congreso. “De verdad, nosotros como diputados recibimos día a día las quejas de los servicios donde se están dando actos de corrupción. Es lamentable que ocurra”, expresó.Y entró en materia: dijo que entre las 10 y las 11 de la noche en Xalapa se ve “infinidad” de vehículos incluyendo tráilers detenidos por policías de Tránsito pidiéndoles “mochada”, y exclamó: “Eso no puede estar pasando en Veracruz”.Aunque le sobó el lomo primero al titular de Seguridad Pública, luego le dejó caer el palo: “Reconozco el trabajo del compañero Hugo Gutiérrez Maldonado, secretario de Seguridad Pública del Estado, a quien le he hablado a las tres, cuatro de la mañana porque el pueblo se queja. Siempre me ha atendido, pero quiero que esa atención sea siempre para el pueblo, no para un diputado”.Ahora sí puso el dedo en la llaga, e incluso le echó sal. Según, hubo quienes vieron que hasta humo le salió al jefe policíaco. Ya era tiempo de que alguien de nivel le reclamara y le dijera que, en efecto, no solo deben dejar de extorsionar a los recomendados o protegidos por los cacas grandes como lo es un diputado, sino al sufrido pueblo todo.El problema no es nuevo. El 11 y 12 de octubre del año pasado (“ Retenes alcoholímetro, pretextos de policía para asaltar ” y “ Retenes en Xalapa, de la extorsión al asalto ”) me hice eco en este espacio del clamor de los sufridos xalapeños, a quienes los policías de tránsito y viales seguían hasta sus casas a los automovilistas para extorsionarlos-asaltarlos con el pretexto de que conducían un carro robado o andan en estado de ebriedad.Lo que dijo Gómez Cazarín es que los atracos de los policías continúan, tanto que le tienen que llamar para pedirle que intervenga y salve a los indefensos ciudadanos. Pero por lo que se vio, todo se le escurrió a Gutiérrez Maldonado y no alzó la voz para comprometerse a que van a cesar las extorsiones, robos y asaltos de sus policías. Esta es la triste realidad.Quien de plano tuvo que escalar hasta la Secretaría de Gobernación fue la diputada local Anilún Ingram Vallines. Ayer se reunió con el Subsecretario Rabindranath Salazar Osorio para tratar sobre el tema de la participación social y su importancia.El morelense es brazo derecho del titular Adán Augusto López, de ahí lo interesante de la reunión con la diputada jarocha, además, porque lleva los programas de construcción de ciudadanía y de participación social, que coincide con lo que Anilú ha estado construyendo en su agenda.Ante el nulo o escaso interés que le dan en el gobierno del estado, la expresidenta de la Mesa Directiva de la Legislatura recibe en cambio atención en la esfera federal y teje alianzas para replicar en el Congreso local políticas públicas implementadas en el gobierno federal. Sin duda, tiene oficio político... y relaciones.Directivos de la asociación política Concertación Veracruzana se reunieron con líderes de asociaciones religiosas de diversos municipios, entre ellos Rafael Ramos Sánchez, representante acreditado del Movimiento Iglesia Evangélica Pentecostés Independiente (MIEPI) y Gilberto Solís González, Presbítero zona centro del estado de Asambleas de Dios A.R.Ellos y el dirigente de la asociación, Esaú Uscanga Méndez, coincidieron en la necesidad de que la sociedad debe empezar a implementar acciones estratégicas para que sus necesidades sean escuchadas y atendidas por las autoridades.Por su parte, Denisse Uscanga comentó la importancia de que la sociedad veracruzana esté informada e interesada en los asuntos públicos que también le afectan, ya que, dijo, es un derecho que se tiene, pero principalmente una responsabilidad con Veracruz y con México. 