'Embarcan' a Cuitláhuac

Quién sabe qué motivó realmente al gobernador Cuitláhuac García y quién lo mal aconsejó para clausurar primero en forma atropellada el Acuario de Veracruz y luego sacarse de la manga un decreto para que la Procuraduría del Medio Ambiente del estado se encargue directamente de su manejo, no obstante que desde hace 30 años –como lo remarcó ayer la alcaldesa porteña Paty Lobeira– había venido operándolo bien el Comité Técnico y la Asociación Civil responsables del Fideicomiso Público de Administración.Y es que si el presidente Jaime Rivero Mantecón y el C.P. Carlos Alfredo Lugo Oropeza, como Secretario Técnico y responsable operativo, en realidad lo hubieran hecho mal, García Jiménez habría tomado esta sorpresiva decisión desde abril de 2020 cuando publicó otro decreto en la Gaceta Oficial del Estado para extinguir los Fideicomisos Públicos paraestatales sin estructura orgánica e instruyendo a las dependencias para que coordinaran las acciones correspondientes con las instituciones fiduciarias, mandatarias o comisionistas, emplazándolas a que a más tardar el día 29 de mayo de ese mismo ejercicio fiscal concentraran los recursos en la Tesorería de la Secretaría de Finanzas y Planeación.El mandatario estatal dio atribuciones a José Luis Lima Franco, titular de Sefiplan, para que resolviera "los casos de excepción" de los fideicomisos que, por cumplir actualmente con actividades prioritarias de interés público debieran continuar con sus actividades. Para ello, los titulares de las dependencias debían enviar un documento que justificara la permanencia de las cuentas bancarias de los fideicomisos, emplazándolos a que si no recibían respuesta en un plazo no mayor a diez días hábiles, se determinaría su extinción.El Fideicomiso Público de Administración del Acuario de Veracruz (ACUARIO) fue uno de los que permaneció.Tan bien marchaba el acuario porteño que en la más reciente Cuenta Pública del Gobierno del Estado se consignó literalmente que "al 31 de diciembre del 2021, se destacan como aspectos relevantes las siguientes actividades", detallando los trabajos realizados en el área de Vestíbulo, donde se llevó a cabo la reparación de luminarias en pecera de los Carpas Koi; en el área de Senda, adecuando y habilitando nidos de guacamayas en cuarentena; en Galería 1 (Agua dulce), en la Galería 3 (Agua salada), en la Pecera Arrecifal, en el Tiburonario, Manatiario, Delfinario, Tortugario, Pingüínario, en el área de Medusas y hasta el Estacionamiento, en el que se implementó el cobro automático y se dio mantenimiento general de pintura, equipos de bombeo y limpieza de bodegas.También se resaltaron los trabajos de mantenimiento general en salón Campuzano, protección solar, reparación de plafón, pintura en todas las paredes, retiro de cenefa, cambio de luminarias, retiro de cortinas, colocación de película en cristales y pulido de piso.Quien sorprendió al gobernador Cuitláhuac García lo colocó en una situación legal que podría poner al mandatario veracruzano a merced de sus más feroces enemigos políticos. El abogado xalapeño Fidel Ordoñez, exprocurador fiscal y exsubprocurador de Justicia, advirtió que se viene un litigio penal por los presuntos delitos del fuero federal cometidos que corresponderá investigar a la Fiscalía General de la República (FGR), cuyo titular Alejandro Gertz Manero es un aliado del senador Ricardo Monreal, confrontado con García Jiménez desde el año pasado, primero por el encarcelamiento de seis jóvenes xalapeños acusados de ultrajes a la autoridad, y luego por la detención de su amigo José Manuel del Río Virgen, ex secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, quien pese al amparo de la justicia federal y de la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sigue retenido desde diciembre pasado en el reclusorio de Pacho Viejo por la supuesta autoría intelectual del homicidio de René Tovar, candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cazones de Herrera ejecutado dos días antes de las elecciones municipales de junio de 2021.