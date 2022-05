Todos contra Morena

“Como los cobardes, extinguen

el fideicomiso a la media noche”

Fernando Yunes Márquez

El temor que comenzaba a extenderse entre los veracruzanos por la ausencia de los integrantes de la familia Yunes-Márquez en el conflicto del Acuario de Veracruz, se disipó con la salida a los medios de la alcaldesa del puerto Patricia Lobeira de Yunes, más tarde la de Fernando Yunes Márquez, ex Senador de la República y ex Alcalde del puerto y finalmente la del hermano Miguel Ángel; los tres condenando la artera actitud del gobierno que aprovechando la oscuridad de la noche del pasado lunes se apoderaron de las instalaciones del Acuario, expidieron un decreto de extinción del fideicomiso y le brincaron a la lana.Y es que días antes el gobernador Cuitláhuac García Jiménez había estado en la comunidad de Vargas, del puerto de Veracruz presidiendo una ceremonia de entrega de apoyos a personas humildes de esa comunidad, en la que estuvo presente la alcaldesa Patricia Lobeira de Yunes.“Sin miramientos de colores, las campañas ya pasaron, hoy tenemos que coordinarnos por ustedes, por la gente. Me da gusto que hayamos coincidido aquí con la licenciada Patricia Lobeira, porque tenía rato que no coincidíamos en el Puerto de Veracruz con las autoridades municipales; le agradezco la bienvenida, la cordialidad y la disposición, porque vamos a seguir trabajando juntos en beneficio del Puerto de Veracruz. Muchas gracias, amor con amor se paga”, dijo Cuitláhuac García.¿Y entonces por qué quitarles el control del atractivo turístico más importante de Veracruz, si ya hasta de la famosa torre que quería tumbar AMLO se habían olvidado?.¿Llegarían a un acuerdo los Yunes con Cuitláhuac, por eso se abstienen de opinar sobre el agandalle del acuario?, pues no. Ayer publicamos en este espacio la postura de la alcaldesa Pati Lobeira, condenando la acción artera del gobierno y por la tarde apareció Fernando Yunes para tundir a la 4T y ayer su hermano hizo lo propio.Miguel ángel Yunes difundió un mensaje en el que dice: Hay un refrán que dice: “Si no está roto, no lo compongas”. Pienso que esto aplica perfectamente para lo que está pasando con el Acuario de Veracruz.Echando por la borda 30 años de experiencia y manejo exitoso del Acuario, el Gobierno del Estado de manera autoritaria decidió extinguir el fideicomiso con el cual operaba de manera independiente.Con la decisión arbitraria de que el Acuario pase a manos del Gobierno y específicamente de la Procuraduría del medio ambiente, se pone el riesgo la operación del atractivo turístico y el bienestar de las especies que ahí se resguardan.¿Por qué se pone en riesgo?1. Porque el dinero recaudado en taquillas ahora tendrá que ir a las cuentas del gobierno del Estado y no se tiene la certeza que regresará para cubrir las necesidades del Acuario.¡Este dinero podrá ser utilizado por el gobierno en otras cosas distintas al mantenimiento y operación del Acuario!2. Se genera una burocracia innecesaria que antes no existía lo cuál entorpecerá la administración de este destino turístico.3. Aunque se escucha muy bonito que digan que se van a bajar los precios y regalen días de entradas, esto reducirá los ingresos que se obtienen y puede afectar el buen mantenimiento del Acuario y el bienestar de las especies.4. Afecta a trabajadores especializados que por décadas han trabajado ahí. Los deja en una situación de incertidumbre laboral que pone en riesgo su permanencia. ¿Qué pasaría si deciden renunciar? ¿De dónde va a sacar el gobierno del Estado a gente que opere el Acuario?.Por esto y muchas otras razones, es una locura que el gobierno del Estado tome el control del Acuario. En mi opinión, lo único que querían era el control del dinero que se recauda y no les importó nada más.No perdamos de vista que ahí se resguardan seres vivientes, es lo más importante de todo esto.¡Defendamos al Acuario! Orgullo de los jarochos, principal atractivo turístico del Estado, fuente de empleos y derrama económica.¡No permitamos que el abuso del gobierno del Estado afecte a las especies que ahí se encuentran!¡No permitamos que esta arbitrariedad del gobierno termine por destruir algo que no estaba roto!...Lo que sigue es la guerra, un enfrentamiento más abierto al que se sumarán del lado de la familia Yunes muchos grupos de la sociedad, priistas y perredistas que verán en este conflicto la oportunidad de unirse y comenzar a trabajar en la elección del 24 para quitar del gobierno a la pandilla que se benefició del movimiento a favor de López Obrador. Lo que más habrá son videos, o filtración de los mismos, en los que los actores principales serán los cuatroteistas muy dados a participar en festines romanos.Cuitláhuac García Jiménez, se apuró a aclarar que no existe ningún daño en contra del joven Antonio de Jesús (¿), luego de que la Fiscalía del estado lo exhibió como presunto responsable del doble homicidio de las comunicadores del sur del estado, "el joven accedió a qué se lo llevarán a Coatzacoalcos".Ya se pidió la disculpa correspondiente, dijo el gobernador.Expuso que el tema inició cuando se presentó ante la Fiscalía que es quien lo requiere."No existe ningún daño, el joven accedió a qué se lo llevarán hasta Coatzacoalcos porque estamos en un operativo a través de cuatro corporaciones que están en el tema de la búsqueda de los responsables de las dos mujeres" (¿dislexia oral?).En entrevista previa al recorrido de la apertura de la Estancia Garnica en beneficio de los pensionados del estado, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, explicó que el joven Antonio de Jesús desde el inicio argumentó que era una confusión a lo cual se atendió con la asistencia jurídica y en su traslado se respetaron sus derechos."Al llegar a Coatzacoalcos, la Fiscalía corroboró la identidad y que se dijera si era o no porque tenia el mismo nombre. Todo este proceso se hizo en compañía de los padres".Asimismo, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez dijo que no fue golpeado. "Es falso de que fue golpeado”.Concluyó explicando que era una persona que tenía los mismos nombres y se hizo entrega. Que vergüenza carajo, lo secuestraron, lo llevaron hasta Coatzacoalcos y cuando se percataron de la cajeteada que lo sueltan: ¿Cuántos miles de inocentes habrá en las cárceles veracruzanas gracias a la ineptitud de nuestras autoridades?.Dice AMLO que él jamás respetará a universidades como la UNAM, donde tienen a egresados tan nefastos como él.