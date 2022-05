... Con aquella frase conservadora y neoliberal “usted disculpe” de parte el gobierno del estado de Veracruz, así como de la Fiscalía General del estado, el joven estudiante del Instituto Tecnológico de Xalapa (ITX) Antonio de Jesús "N", recobró su libertad, luego de que los detectives de la FGE y de la Coordinación Nacional Antisecuestro del gobierno de México (Conase), del gobierno federal, hicieron “el oso” de sus vidas al arrestarlo y exhibirlo en todo el mundo como uno de los responsables del asesinato de las periodistas veracruzanas Yessenia Mollinedo Falconi y Sheila Johana García Olivera.Para convencer al muchacho de 20 años que se dedica al reparto de alimentos en la ciudad de Xalapa y así paga sus estudios, funcionarios de primer nivel en el gobierno estatal, lo invitaron a tomar café a Palacio de Gobierno junto con su familia, donde le convencieron de no hacer ninguna declaración y así al estilo de los conservadores y neoliberales, dejar que el tiempo borrara tremenda pifia.Por cierto. Con un error de este tamaño, donde se “embarcó” a la secretaria de Seguridad Ciudadana del gobierno de la república, Rosa Icela Rodríguez, dependencia que también boletinó tan exitosa y a la vez fallida detención, en otros tiempos, Veracruz ya estuviera estrenando nuevo o nueva titular en la Fiscalía General del estado.... Los “usted perdone”, el café en Palacio de Gobierno y quizá hasta el ofrecimiento de una beca, no son suficientes para revertir el daño que los gobiernos federal y estatal le hicieron a este muchacho en su imagen y reputación, pues el ser humano olvida, pero San Google no.Si usted amable lector, googlea, esto es, busca en la internet a través de cualquier motor de búsqueda el nombre de Antonio de Jesús "N", le aparecerán entre otras, las imágenes de este muchacho vistiendo una chamarra amarilla y la leyenda “Dodgers” y él de pie entre dos policías, en cuyos uniformes se lee: “Coordinación Nacional Antisecuestro”.Se encontrará también amable lector, con la imagen del muchacho con la misma chamarra amarilla, un cuadrito color café en su rostro, con el que se supone no sería identificado y la leyenda: “Detenido por Homicidio Doloso Calificado en Agravio de Periodistas”, con letras en mayúsculas, para que destaquen.Asimismo, al goglear el nombre de Antonio de Jesús "N", le aparecerán amable lector, decenas de notas informativas con las que más que difundir, se festinó la detención del muchacho a quien luego de supo confundieron con otra persona y tuvieron que liberar.En un año, dos o cinco, esto mismo seguirá apareciendo en la Internet con relación al joven Antonio de Jesús "N", por lo que viene al caso recordar que existe un derecho ciudadano que se conoce como “Derecho al Olvido”En España, desde el año 2018, entró en vigor la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantías de los Derechos Digitales, la cual busca proteger el derecho fundamental de las personas físicas a la protección de datos personales, así como garantizar los derechos digitales de la ciudadanía.En el Artículo 93 de esta Ley, se regula el derecho al olvido en búsquedas de internet y establece que toda persona tiene derecho a que los motores de búsqueda en internet eliminen de las listas de resultados que se obtuvieran tras una búsqueda efectuada a partir de su nombre, los enlaces publicados que contuvieran información relativa a esa persona cuando fuesen inadecuados, inexactos, no pertinentes, no actualizados o excesivos o hubieren devenido como tales por el transcurso del tiempo, teniendo en cuenta los fines para los que se recogieron o trataron, el tiempo transcurrido y la naturaleza e interés público de la información.Por otra parte, el artículo 94 señala que toda persona tiene derecho a que sean suprimidos los datos que hubiesen facilitado para su publicación en los servicios de redes sociales y servicios de la sociedad de la información equivalentes. Esto también es aplicable, cuando dichos datos personales sean proporcionados por un tercero.Desafortunadamente en México es otra la situación y ello le consta al senador por el partido Movimiento de Regeneración Nacional, mejor conocido como Morena, Ricardo Monreal Ávila, quien desde el año 2019 presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y modifica diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, en materia de Derecho de Olvido.A reserva de que abordemos a detalle lo relativo a esta Ley en España e iniciativa en México, sería de estricta justicia que los mismos que hicieron “el oso” de sus vidas al arrestar al joven estudiante Antonio de Jesús "N", como presunto asesino de periodistas, promovieran la supresión de todo aquello que ellos difundieron festinando el arresto del muchacho.Al menos eso tendría más valor que un “usted disculpe” y un café con el gobernador del estado.... En la comunidad de “Mata Loma” del municipio de Ignacio de la Llave, aledaño al de la ciudad de Veracruz, los vecinos reportan que son más de cinco días los que llevan sin agua, lo que afecta todas sus actividades diarias.Asimismo, en la Unidad Habitacional “El Jobo”, perteneciente al municipio de Veracruz, sus residentes indican que desde las nueve la noche a las cinco de la mañana, les interrumpen el suministro de agua potable, por lo cual los tinacos de sus viviendas no se llenan y siempre hace falta agua.Con estas carencias de agua, sigue vigente la pregunta de por qué se autorizó la instalación de la empresa cervecera Constellation Brands, en la antigua hacienda de “Santa Fe”, del municipio de Veracruz puerto, donde la empresa estadunidense adquirió 300 hectáreas, para en unos años producir aquí las cervezas Corona, Modelo Especial, Negra Modelo y Pacífico, cuya elaboración requiere mucha, mucha agua, de la que se está careciendo aquí.... Al correo electrónico [email protected] "Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "