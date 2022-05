Y doña Lorena también quiere...

1.- Lorena Piñón Rivera, ahora que está de moda “levantar la mano” para echar al aire aspiraciones políticas, la originaria de San Rafael dejó saber que aspirar a ser candidata al gobierno del estado postulada, según sus cálculos, por su partido, el PRI, al que por cierto estuvo a punto de abandonar cuando, hace apenas unos cuantos años, quiso ser candidata a diputada local así fuera por el PAN.Sin embargo, los azules la rechazaron y el dictamen que estaba a punto de ponerla fuera de los tricolores, se guardó en los cajones del olvido.Pero Lorena insistió: Quiso ser presidenta del CDE del PRI en el estado y para ello se sumó a otros compañeros de aspiraciones y lo más que logró fue que hicieran renunciar de su cargo a Felipe Amadeo Flores, presidente en aquél tiempo no muy lejano.Lorena siguió insistiendo: Pero ahora, aprovechando coyunturas, se apuntó para la presidencia del CEN del PRI al mismo tiempo que Alejandro Moreno Cárdenas, y como no pudo, le dieron una cartera.Cartera que le valió ser candidata plurinominal a diputada federal, que es ahora.Antes, sin embargo, jugó para presidente municipal de San Rafal y obtuvo menos de dos mil votos de sus paisanos.Así fue la votación: PRI 1574 votos. Nueva Alianza 3938. Morena 572 Encuentro social 15 votos. PAN-PRD 7844 votos.Pero en política nada está escrito y de allí que su aspiración es válida, al menos por ahora.Ella es diputada federal, se recuerda. Pasó por el Injuver y la Delegación en el Estado, de la SER en su desempeño administrativo.2.- Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI evadió dar una postura sobre las declaraciones del ex gobernador de Coahuila y cuñado de Carolina Viggiano Austria, en que vaticinó con un margen de dos a uno el triunfo de Julio Menchaca Salazar, candidato común de Morena, Partido Nueva Alianza (Panal) y Partido del Trabajo (PT) a la gubernatura de Hidalgo en los comicios del próximo 5 de junio."Dejar en claro que no es priista, no merece el menor comentario. Es simple y llanamente un ciudadano que puede verter y emitir su opinión" dijo Moreno Cárdenas."Lo que sí puedo decir es que el PRI va a ganar en Hidalgo" agregó durante la sesión de preguntas y respuestas al término de la conferencia de prensa en la que estuvo presente Rubén Moreira, esposo de Carolina Viggiano y hermano de Humberto Moreira, que alguna vez militó en el PRI y tuvo cargos de elección popular. Pero todo por servir se acaba y acaba por no servir.Humberto allí la lleva, buscando nuevos patrocinios, y seguro que los encontrará. Hay para todo en la Viña del Señor...3.- Las mejores universidades en México, según los académicos:La información que pudiste leer aquí se obtuvo de la guía de “Mejores Universidades”, elaborada por El Universal. Por más de quince años se ha encargado de investigar cada año sobre distintos programas de licenciatura.La lista es encabezada por la máxima casa de estudios del país, es decir la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Con su campus de Ciudad de México obtuvo un 9.48 de calificación.Le sigue el hogar de los “Burros Blancos”, o sea, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) con su campus en la Ciudad de México, que fue evaluado con 9.32 y quedó en la segunda posición.Posteriormente, con una calificación de 9.03, encontramos en tercer lugar a la “Casa abierta al tiempo” o la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) en la Ciudad de México.El cuarto lugar es para la Universidad Autónoma de Nuevo León. La institución obtuvo una calificación muy cercana a 9, 8.88.Posteriormente, está la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, que se encuentra rozando el top 5 con una calificación de 8.87. Una décima más y empata. Y no tan lejos de la Ibero, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, pelea el sexto lugar con una calificación de 8.83.En el séptimo lugar encontramos a la Universidad de las Américas Puebla, con un 8.80 de calificación.Con sede en el Estado de México, la Universidad Autónoma de Chapingo, se coloca en el octavo lugar, evaluada con 8.69.Mientras que en noveno lugar hay un empate entre la Universidad Autónoma de Guadalajara, en Jalisco y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, en Guadalajara, pues ambas tienen una calificación de 8.68."Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "