Gracias por la golpiza señor

“Y todavía lo obligaron a

darle las gracias al Gobernador”

Yo

Todos quisiéramos pasar por esta vida de la mejor forma. Teniendo los satisfactores necesarios para irla llevando decorosamente, sin aspirar a la abundancia pero tampoco a la miseria; aprender todos los días cosas nuevas resultado de nuestra relación con personas inteligentes; poder transitar por donde nos de la gana gracias a los altos niveles de seguridad que nos da el gobierno en cumplimiento de sus obligaciones; contar con un entorno limpio, libre de contaminación de cualquier índole y teniendo salud o los mecanismos necesarios a la mano para recuperarla, en caso de perderla, como son clínicas, medicinas y médicos.Lamentablemente un elevado porcentaje de paisanos no contamos con los recursos suficientes para aspirar a ese estadio de vida, pero además ya ni existe.Y aunque les cueste trabajo aceptarlo a los chairos, por orgullo e ignorancia, sin duda el pasado fue mejor.A los setentones nos tocó disfrutar de una infancia, una adolescencia y una juventud más que buena. Contábamos con todos los satisfactores enumerados en el primer párrafo. Lo más importante, aspirábamos con muchas posibilidades de lograrlo, a ser profesionistas exitosos, a formar una familia a la que le diéramos lo necesario para que fueran felices y después que fueran gente de bien.Pero ¿qué factores incidían en la sociedad que permitían tener lo que hoy tanto extrañamos?... Buenos gobiernos.En los cincuentas y hasta los ochentas, más o menos, los políticos acumulaban capital político con el resultado de las obras que iban haciendo desde los encargos que obtenían. Un buen político era aquel que desde sus primeras encomiendas sobresalía del resto por sus buenas acciones, por su comportamiento honesto, por su vocación de servicio, por su evidente cultura, por saber respetar a sus semejantes y por otras cualidades que lo hacían distinguirse de los demás gracias a su calidad humana.Pero resulta que esos atributos de los políticos se fueron perdiendo poco a poco hasta que cambiaron. Vinieron los tiempos en que los principios y valores se extinguieron para dar paso al abuso, a la corrupción, a la impunidad, a la inseguridad, a la arrogancia, a la ignorancia como requisito para formar parte de un equipo político o de gobierno, a la acumulación de riqueza mal habida como sinónimo de habilidad para el ejercicio de la política y... el puta colmo, a la protección de la delincuencia por encima del ciudadano honesto.Bizarro, pero real, la política de “abrazos no balazos” es la mejor muestra de que el servicio público ha invertido su compromiso con la sociedad. Hoy se protege a los delincuentes y se agrede a los ciudadanos. En los tiempos remotos de los que hablamos, al inicio de este apunte, no se tocaba a una mujer ni con el pétalo de una rosa, hoy extrañamente los feminicidios son más que los crímenes dolosos en los que pierden la vida los hombres; hoy la autoridad decide poner el ojo en un joven para culparlo de dos crímenes y cuando los descubren obligan al agraviado a ir hasta el palacio a dar gracias al “señor” por la madriza que le propinaron, pero porque al final se apiadó de él... El mundo al revés.Como era de esperarse, abogados, activistas, integrantes de colectivos y diputados federales consideraron viable que se revise el actuar de la Fiscal de Veracruz, Verónica Hernández Giadáns. Gracias a sus constantes pifias que se convierten en abusos de autoridad, Veracruz cuenta con la tercera peor fiscalía a nivel nacional.En entrevistas por separado Arturo Nicolas, María Elena Gutiérrez, Anais Palacio y Jesús Velázquez opinaron tras la pifia de la fiscalía general que detuvo a un joven repartidor, por ser homónimo del responsable del asesinato de las reporteras Yesenia Mollinedo Falconi y Johana García Olvera.Este martes 17 de mayo se informó que la Fiscalía General había detenido a un joven identificado con Antonio de Jesús "N", como responsable del asesinato de las dos comunicadoras, acribilladas el 9 de mayo en el municipio de Cosoleacaque.Amigos repartidores del joven salieron a las calles para exhibir el error de la fiscalía pues contaban con videos de Antonio en Xalapa, al tiempo que se asesinaba a las dos reporteras. Luego de eso se ordenó la liberación de Antonio y se reconoció que se equivocaron pues buscaban a un homónimo.Directo, el abogado Arturo Nicolás se pronunció en favor de la renuncia de Verónica Hernández Giadáns, pues -dijo- ella junto al secretario de Seguridad Pública de Veracruz han fracturado el Estado de Derecho en Veracruz, provocando que no haya seguridad jurídica para nadie”.Recordó que según The World Justice Project® (Proyecto de Justicia Mundial) ubica a la entidad como la tercer peor evaluada; incluso, en la comparecencia de Verónica Hernández Giadáns dijo que se iniciaron 96 mil 186 carpetas de investigación y solo hay 277 sentencias, no equivale ni al uno por ciento. El abogado explicó que el Gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, es el único que no quiere ver las ilegalidades que está cometiendo la Fiscal, Verónica Hernández Giadáns, impuesta por la mayoría de Morena.“Una fiscalía que con el tema de ultrajes a la autoridad se dedicó a fabricar culpables; una fiscalía que no ha podido detener a Marlon "N"; y que el día de ayer detiene a un joven inocente y lo presentan a nivel nacional e internacional como responsable del homicidio de las dos periodistas de Cosoleacaque”, cuando era inocente.María Elena Gutiérrez, integrante del Colectivo Buscando a Nuestras y Nuestros Desaparecidos Veracruz consideró que plantear la detención de un joven por un error por homonimia es de llamar la atención, pues hay muchos nombres que se repiten.Comentó que es necesario que se corrijan los constantes errores, sin embargo, dijo, que lo que realmente debe obligar a una revisión desde el Congreso local el trabajo de Hernández Giadáns, “que son los que las sostienen”.Aseguró que todas las carpetas de investigación ministerial carecen de los requisitos mínimos, de contexto delincuencial de la desaparición forzada y homicidios, no cuentan con hipótesis de la desaparición o líneas que se desprendan de un análisis del momento histórico o una explicación de porqué se cree que se dio el reporte de no localización. Eso permitiría tener un diagnóstico y la idea de cómo hacer la búsqueda y localización, “las carpetas siguen teniendo los mismos errores, y eso si es importante, porque sigue deteniendo las investigaciones y la búsqueda en serio; seguimos dando atole con el dedo a las familias”.Anais Palacio, exintegrante del comité ciudadano de la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos, comentó que no se está en un momento para cometer errores.Incluso, dijo, llama la atención que autoridades federales hayan acudido a colaborar con la Fiscalía Estatal, en el caso del asesinato de Cosoleacaque, habla de que las capacidades de la FGE pueden estar en duda... No, don Anais, no están en duda es un hecho que la recomendada de Eric Cisneros no tiene la menor idea de lo que hace al frente de la Fiscalía, eso sí, la soberbia le gana.El gobierno solo puede extinguir los fideicomisos públicos, pero los privados no... 