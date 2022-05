La última encuesta presidencial

Escenario 2,

Siguiendo el trabajo que se fijaron los consultores de la empresa C&E RESEARCH (Campañas y Elecciones de México), de medir cada mes el porcentaje de simpatías entre la ciudadanía de los aspirantes a la silla presidencial, la entregada la semana pasada vuelve a arrojar datos interesantes, muy parecidos a la elección de 2012 y 2018, donde los candidatos de los distintos partidos políticos que despuntaron años atrás de la elección, terminaron siéndolo, y culminaron prácticamente con los resultados idénticos a los que se daban a conocer en las encuestas. Es decir, en 2012 con Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, con el triunfo del primero, y en 2018 con Ricardo Anaya y Andrés Manuel, con el triunfo del actual ejecutivo federal.En ésta de C&E RESEARCH como en otras más, ya se empieza a observar como despuntan los y las precandidatas que sueñan con llegar como abanderados de sus partidos o coaliciones a la elección presidencial del 2 de junio de 2024, y también empezamos a ver una constante de entre quienes pueden llegar a la recta final, así como los escenarios de triunfo para uno (a) y otro.A escasos 24 meses de la elección mas importante del país, y a 18 de que se conozcan los y la que pudiera convertirse en la sucesora de López Obrador, está más claro el panorama que por la coalición integrada por los partidos del trabajo, el Verde y MORENA irá o bien Claudia Sheinbaum o Marcelo Ebrard Casaubón, por Movimiento Ciudadano Luis Donaldo Colosio Riojas, y solo en la coalición PAN-PRI-PRD existe incertidumbre porque no tienen, hasta el momento, un candidato o candidata con fuerza para enfrentar a éstos que ya se perfilan.Así lo reflejan las preferencias electorales. Observémoslas.En la coalición MORENA-PT-Verde, Marcelo Ebrard cuenta con un 40% de apoyo, contra un 36% de Claudia Sheinbaum y 13% de Adán Augusto López. En el Partido (de) Acción Nacional Ricardo Anaya está al frente con 29%, contra 26% de Lily Téllez. En el PRI las cosas van así: Miguel Ángel Osorio Chong adelanta con un 23%; Manlio Fabio Beltrones 21% y Enrique de la Madrid Cordero 19%, mientras que en MOVIMIENTO CIUDADANO Luis Donaldo Colosio Riojas alcanza un 54%, Samuel García 22% y Enrique Alfaro 18%.Si se tratara de sacar un candidato entre el PRI, el PAN, el PRD y MC para enfrentarlo con el que surja de MORENA, los resultados de esta casa encuestadora arrojan los siguientes: Luis Donaldo Colosio 27%, Ricardo Anaya 24%, Lily Téllez 13% y Miguel Ángel Osorio Chong 11%. Mientras que si se realiza el mismo ejercicio entre la coalición MORENA-PT-Verde Marcelo Ebrard obtiene 45%, Claudia Sheinbaum 43% y Adán Augusto 12%.Si la coalición VA POR MÉXICO y Movimiento Ciudadano acordaran ir a unas primarias con un candidato del PRI-PAN-PRD, contra uno de MC, y que el triunfador se enfrente al de la coalición de MORENA-PT-Verde, el resultado sería que competirían Ricardo Anaya contra Luis Donaldo Colosio Riojas; el primero obtendría 44% mientras que el actual alcalde de Monterrey alcanzaría el 56%.Pasemos ahora a los escenarios. En el primero estarían Claudia Sheinbaum del PT-MORENA-Verde, contra Ricardo Anaya de la coalición Va por México y Luis Donaldo Colosio de Movimiento Ciudadano. C&E RESEARCH nos dice que el triunfador seríacon 33% de la votación; Claudia con 31% y Ricardo Anaya obtendría un 17%.entre Marcelo Ebrard por la coalición MORENA-PT-Verde; Enrique de la Madrid Cordero de la coalición PRI-PAN-PRD y Enrique Alfaro de MC: el resultado sería favorable paracon un 37%; Enrique Alfaro en segundo lugar con un 23% y de la Madrid con un 15%.Si los candidatos fueran Adán Augusto de MORENA-PT-Verde, contra Mauricio Villa del PAN-PRI-PRD y Luis Donaldo Colosio de Movimiento Ciudadano el triunfo sería paracon 32%, en segundo lugar, Mauricio Villa 24% y Adán Augusto el tercero con 19%.Y si las elecciones fueran solo entre dos candidatos (as), en el primer escenario competirían Luis Donaldo por MC-PRI-PAN-PRD, y por MORENA-PT-Verde Claudia Sheinbaum, el futuro presidente de México seríacon un 51%, contra un 49 de Claudia; mientras que, si fuera Marcelo contra Luis Donaldo, el triunfo sería para el primero con el 51% contra el 49 del regiomontano.nos da un tercer escenario de 2 candidatos/as. En éste competirían por la alianza MC-PRI-PAN-PRD Marcelo Ebrard y por MORENA-PT-Verde Claudia Sheinbaum. En éste se alza con el triunfocon 52%, contra el 48% de la actual gobernadora de la ciudad de México.Se confirma pues, cada que se acercan estas elecciones, que ala sociedad lo prefiere como el adversario para enfrentar al candidato que surja de MORENA y sus partidos morralla, y que podría derrotarlos ya sea como candidato de su partido MC, o aliado con los que integran la coalición Va por México, mientras que la casa de enfrente solo podrían competir con Marcelo o Claudia, siempre y cuando no rompan entre ellos.