El destino los alcanza

“Inevitable: Los nacateros de

hoy serán las reses de mañana”

Yo

Tal como dice el refrán: no hay fecha que no se cumpla ni plazo que no se venza. Los arrogantes aunque ignorantes miembros de la 4T que de chiripada en el 2018 cayeron en el gobierno de esta infortunada aldea, comienzan a darse cuenta que el poder no es eterno; que aceptar un cargo sin tener idea de la responsabilidad que se adquiere trae consecuencias; que disponer de los recursos públicos para beneficio personal es lo mismo que robar y también tiene implicaciones legales; que el nepotismo aunque no esté en el Código Penal como delito es una inmoralidad que se paga; que usar el poder para humillar al prójimo también trae consecuencias y que el final, como dice la canción, se acerca ya.Casos de graves tropezones como el del joven que fue detenido, torturado y acusado de dos homicidios que no cometió, al que con lujo de arrogancia y cinismo obligaron a visitar al gobernante para agradecerle el perdón que le otorgó; o como las babosadas que hizo el asqueroso ex secretario de Salud Roberto Ramos Alor, quien ocultó miles de dosis de medicamento para niños con cáncer, motivo por el cual muchos murieron; o como el de los contratos por asignación que abusivos titulares de importantes dependencias han otorgado para morder rebanadas del pastelote de presupuesto que han manejado estos tres años y medio que han estado en el poder, se comentan por todas partes con lamentaciones vergonzosas, que hacen los ciudadanos arrepentidos de haber dado su voto a esta pandilla para que llegara el poder, impulsados claro por el hartazgo que les había provocado la actuación de priistas corruptos superados, por mucho, por los actuales morenistas cuyo defecto más sobresaliente es el cinismo con el que se comportan.No somos iguales, nos comentaban al inicio de la administración; hoy a cual más (ciudadano común) afirma: ¡claro que no, son peores!Y es tanto el temor en el que están cayendo que la única salvación que ven cerca es enganchar una diputación federal, o un escaño en el Senado, para ganar impunidad porque el mundo se les viene encima.Hace unos días estuvo en Misantla el señor Eleazar Guerrero Pérez, Subsecretario de Finanzas, a quien junto con el Secretario de Gobierno señalan con más argumentos de haber utilizado el poder para enriquecerse, cometiendo cualquier cantidad de tropelías y abusos, semblanteando el terreno para proponerse como candidato a diputado federal por ese distrito donde, según él, hasta familia tiene. A este sujeto lo conocimos en el PRI donde dada su ignorancia y tendencia al acoso con las mujeres, era despreciado. El hoy millonario funcionario de la 4T, que vergüenza, en dos ocasiones le dieron la oportunidad en el PRI de ser candidato a la alcaldía del municipio de Jilotepec y en ambas ocasiones el pueblo lo rechazó, perdió la elección, ahora que el primo gana de chiripada la gubernatura, Eleazar pensó que se había sacado la lotería se puso a cobrar en todos los sentidos y en todas las dependencias del Ejecutivo. Hoy Eleazar es de los más preocupados por su futuro inmediato, el del primo no le interesa, siente que la lumbre le llega a los aparejos y obviamente la quiere librar.¿Ya vieron que no llegaron para quedarse? ¿ya sintieron lo que es estar en la cima y resbalar para caer al precipicio? ¿ya vieron que el poder no es eterno? ¿ya pusieron los pies sobre la tierra? ¿ya van entendiendo que la política no es, va siendo, como la define Dante Delgado?... Pronto se irán, como se los dijimos, y nosotros seguiremos haciendo periodismo. El futuro cada quien se lo construye con las acciones del presente.Dante Delgado adelanta que MC construirá un polo que abandere las causas socialesEl emecista asegura que “es posible construir el polo, por encima de la burocracia partidocrática, con la suma y el realineamiento de fuerzas de la sociedad”.El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, partido político que fundó y hoy vuelve a dirigir como la fuerza política con mayor crecimiento. Adelanta que, con miras hacia las elecciones presidenciales del 2024, “MC avanzará en la construcción de un polo que, por encima de las burocracias partidistas, abandere las causas y los propósitos que defienden las organizaciones de la sociedad civil”.En entrevista para ExcélsiorDelgado Rannauro declaró: “Somos la fuerza de mayor crecimiento, porque somos la opción democrática que tienen quienes advierten que el gobierno de Andrés Manuel tiene un partido que sirve sólo para servirle y que no hace construcción de acuerdos ni consensos, no con las burocracias partido democráticas, sino con la sociedad”.El emecista afirma que “es posible construir el polo, por encima de la burocracia partidocrática, con la suma y el realineamiento de fuerzas de la sociedad”. Afirma que Movimiento Ciudadano sí puede ser una alternativa de cambio, “sobre todo, y es muy relevante significarlo, frente al descabezamiento de liderazgos políticos a nivel nacional y estatal que de manera directa emprende el presidente al descalificar”.El pasado viernes Dante Delgado Rannauro, constructor de la alianza “Va por México”, sostuvo una importantísima reunión con 38 ex gobernadores y ex gobernadoras a quienes llamó a apostar a una estrategia política innovadora, de prácticas horizontales y que tome en cuenta a los liderazgos regionales, en paridad y pluralidad.–Natividad González Parás planteó explorar la posibilidad de un acuerdo plural que permita sumar fuerzas, en base a un proyecto de ideas para construir un proyecto alternativo de nación.–En tanto que Ángel Aguirre Rivero dijo que más allá de entrar en una discusión sobre si se mantiene o no una alianza entre partidos políticos, “lo más importante es reflexionar en cuál es el país que queremos”–Los próximos años son “impredecibles” por la mala marcha de la economía en América Latina, advierte Héctor Astudillo.Este Foro Plural de Exgobernadores de México recibió al Senador y ex gobernador Dante Delgado Rannauro como invitado y ponente quien llamó a apostar a una estrategia política innovadora, de prácticas horizontales y que tome en cuenta a los liderazgos regionales del país rumbo a la elección de 2024, con las mujeres al centro.A esta reunión, asistieron por primera vez la ex gobernadora de Tlaxcala, Beatriz Paredes Rangel; Melquiades Morales Flores, de Puebla; Joaquín Hendricks Díaz, de Quintana Roo; Pablo Salazar Mendiguchía, de Chiapas, y José Calzada Rovirosa, de Querétaro.El ex gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, consideró que la reforma electoral que plantea Morena no es viable, la que dijo, promovería un bipartidismo en el país y alertó sobre la reducción de diputados que se pretende hacer no reflejaría la realidad social de México. Por su parte José Natividad González Parás, reconoció que los sistemas de partidos están cambiando, y hay un “proceso de desubicación de las ideologías”. Alertó que exista un apoderamiento de las candidaturas por parte de las “nomenclaturas partidistas” para designar candidaturas.A la vez que planteó explorar la posibilidad de un acuerdo plural que permita sumar fuerzas, en base a un proyecto de ideas para construir un proyecto alternativo de nación, en paridad y pluralidad. Asimismo, sugirió diseñar los mecanismos que permitan arribar a una coalición de gobierno con miras al 2024.Graco Ramírez Abreu señaló en las elecciones venideras, los electores escogerán entre “un presente que es pasado, y un futuro que es presente”. Llamó a revisar la estrategia de alianzas entre partidos, y considerar si ir dispersos al 2024, les dará a los partidos posibilidades reales de triunfo.Héctor Astudillo Flores consideró que por la mala marcha la economía, situación que calificó como preocupante, así como los efectos de la pandemia por Covid-19, argumentó. En América Latina la evolución de la economía preocupa y es una variable que debe ser tomada en cuenta, dijo el ex mandatario.A la vez que criticó la desaparición del Seguro Popular y la inoperancia del INSABI en un país que viene emergiendo de la crisis que ocasionó la pandemia.Marco Antonio Adame Mena, dijo que una tarea pendiente es generar mayor capital electoral y llamó a construir una narrativa alternativa de los asuntos del país, así como seguir apegados a las reglas de participación democrática.El ex gobernador Ángel Aguirre Rivero dijo que más allá de entrar en una discusión sobre si se mantiene o no una alianza entre partidos políticos, “lo más importante es reflexionar en cuál es el país que queremos”. Convocó a construir primero el proyecto, el equipo y por último pensar en definir candidaturas. Señaló que, para caminar juntos en la búsqueda de coincidencias, “tachemos las cosas en las que no estamos de acuerdo, y en donde sí lo estemos le ponemos palomita”.También asistieron a la reunión los ex gobernadores Marco Antonio Adame, de Morelos; Miguel Alonso Reyes, de Zacatecas; Héctor Astudillo Flores, Rubén Figueroa Alcocer y Ángel Aguirre Rivero, de Guerrero; José Calzada Rovirosa, de Querétaro; Gabino Cué Monteagudo, de Oaxaca; Natividad González Parás, de Nuevo León; Miguel Ángel Mancera Espinoza, de la Ciudad de México; Marco Antonio Mena Rodríguez, de Tlaxcala; Arturo Núñez Jiménez, de Tabasco; Fernando Ortega Bernés, de Campeche e Ivonne Ortega Pacheco, de Yucatán, y el expositor, Dante Delgado Rannauro, de Veracruz.En Perote se vive una crisis de seguridad que ha provocado que en menos de un mes tres personas hayan sido asesinadas, cuando antes este era un municipio tranquilo.Este 20 de mayo fue asesinado un joven arquitecto a balazos cuando se opuso al robo de su camioneta, mientras se encontraba afuera de la escuela de preescolar de la comunidad de La Gloria, donde su esposa da clase, a la cual estaba esperando.El homicidio se dio cerca de las 10 de la mañana, y después del homicidio los presuntos ladrones, ahora homicidas, huyeron, sin llevarse el vehículo.La policía de Perote tardó varias horas en llegar, porque no tienen destacamento en el lugar, y aún cuando la comunidad se encuentra relativamente cerca de la cabecera municipal.Antes de esto, el 11 de mayo, apareció el cuerpo de la joven Daniela Albañil, la cual desapareció el 12 de mayo.La policía nada hizo por encontrarla, y fue localizada hasta que su expareja confesó voluntariamente (según versiones) que su cuerpo estaba en su casa, en la cabecera municipal.El crimen se supone que es un feminicidio y ante este caso, por el cual se dio mucha presión social, el alcalde Delfino Ortega Martínez, sólo atinó a decir que pedía la intervención del gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, para que girase instrucciones “ante quien corresponda” y que se investigue exhaustivamente el delito.Sin embargo, nada hizo más allá de las pobres declaraciones.La crisis de inseguridad en este antes tranquilo municipio se había manifestado antes con robos múltiples, pero también incluye la muerte de una joven policía del IPAX en el hospital de Perote, la cual falleció de un balazo en la cabeza durante un incidente en ese lugar.En este caso, ni siquiera el IPAX hizo algo por la joven fallecida.Ahí la desaparición de mujeres no es cosa aislada, sino que en el mismo municipio se reporta la desaparición de Dulce Cecilia García Martínez y Jonathan Ezequiel, menor de cuatro años, madre e hijo que fueron reportados a la Comisión de Búsqueda desde el 9 de mayo, cuando fue vista por última vez en Perote.En calidad de mientras, la tranquilidad no ha regresado al municipio de Perote.Se fue Ramos Alor y la diputada plurinominal del PRI, Anilú Ingram Vallines publica en sus redes sociales que su salida “es una gran oportunidad para tener un secretario de Salud que si cumpla con sus obligaciones y respete a hombres y mujeres por igual”.Pero, ¿Y por qué se va Roberto Ramos Alor? ¿Cuál es la verdadera causa de su renuncia?Ya se rumora que se va a su distrito de Coatzacoalcos a hacer campaña desde ahora para el proceso electoral 2024!!No corra tanto Doctor, aún faltan dos años!!! Y él responde: ¡¡¡joto cola!!!.Cuatro horas antes de la renuncia de Ramos Alor, la senadora del PAN, Indira Rosales señaló que el Gobierno de Veracruz tiene almacenados medicamentos, pero los niega a los ciudadanos. Aseguró que el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) reportó que en los almacenes de Salud en Xalapa hay más de 884 mil medicamentos oncológicos y de alto costo, así como medicinas con fecha de caducidad próxima. Estos señalamientos fueron motivo de una denuncia penal y una queja ante la CNDH, así es que, si se quieren quedar con el Acuario, ¡¡¡acábenselo!!!, vivirán con la losa sobre el lomo de haber destruido treinta años de trabajo a favor de los veracruzanos por su irrefrenable ambición.Luego de tres años y casi cuatro meses de permanecer al frente del gobierno de Veracruz, el ingeniero Cuitláhuac García no sabe cuáles son sus obligaciones y menos hasta dónde llega su responsabilidad. Mucho se insiste en que en la presidencia el dictador AMLO comienza a pensar seriamente en un relevo para evitar lo inminente; una derrota en el 2024 pero al parecer ya es demasiado tarde.