La Cardel - Poza Rica sigue igual...

1.- Vaya que la concesionaria de la carretera de cuota Cardel-Poza Rica, tramo Laguna Verde-Paso Largo, y entronque con Totomoxtle, sí que tiene suerte y buena protección.Basta un recorrido de ida o vuelta para percatarse de qué se trata: vehículos detenidos donde sus conductores, portezuelas abiertas para proteger su desahogo, haciendo su necesidad fisiológica, y todo porque la caseta de Vega de Alatorre sigue funcionando sin sanitarios.Si a las gasolineras les exigen que instalen sanitarios sin costo alguno, porque la concesionaria no tiene ese mismo tratamiento.Debe exigirlo la autoridad correspondiente.¿O no se puede?2.- Pues nada que el carnal de Rubén Moreira [llámase Humberto] sigue agitándole el agua a su cuñada, la señora Carolina Viggiano, candidata al gobierno del estado de Hidalgo.Y todo porque los hermanos se quieren con odio de a de veras, en detrimento de sus padres [vivos o ausentes] que no los educaron para la querencia de sangre.}Pero, ¿cuál sería la causa de que Humberto se comporte así?Seguramente los coahuilenses algo han de saber para este comportamiento.En vía de mientras se especula que algo quiere de los guindas para justificar tal actitud, máxime que se trata de una elección en la que nada tiene que ver el estado de Coahuila.Lo único rescatable de este asunto es que doña Carolina gane y le pueda cantar a su cuñado las canciones que bien se ha ganado.3.- Ya nada más falta que los priistas que tengan valor y arraigado su priismo, fijen carteles por algunos lugares del estado en búsqueda del presidente de su partido en el Estado.Dicen que se llama Marlon Ramírez y que como seña particular, carga en la solapa de su saco o camisa, un escudito metálico que dice que es diputado por el Congreso del Estado de Veracruz.Pero si lo hacen, se duda que el presidente del CEN del PRI los apoye porque él también anda en las mismas, sólo que por otra razón: Quiere ser candidato de la Coalición de partidos rumbo a las elecciones del 2024."Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "