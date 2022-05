Otra historia de terror

“¿Y yo por qué?”

Desde que la joven señora Viridiana Moreno Vázquez no regresó a su casa donde la esperaban, esposo, hijo y padres comenzó la tragedia, sobre todo en un lugar como ciudad Cardel, lugar elegido desde hace muchos años para ocuparlo como punto de referencia entre miembros de una banda de la delincuencia organizada, y donde se han registrado hechos criminales que provocaron que familias completas que ahí hacían su vida con tranquilidad, decidieran emigrar a otro lado lejos de la violencia y del ambiente que tienen que padecer los cardelenses.Pero este asunto se tornó más grave cuando el gobernador Cuitláhuac García, informó que la joven Viridiana Moreno Vázquez, reportada como desaparecida desde el 18 de mayo luego de acudir a una cita de empleo, estaba resguardada por la policía estatal.Entrevistado en un evento en Úrsulo Galván el gobernador, con gran dominio del tema dijo: “Yo la atendí, no está desaparecida, está resguardada, es un asunto del que no podemos hablar”.Esa tarde familiares y amigos salieron a marchar por las calles de Cardel para exigir su pronta entrega, pues señalaron que a la fecha el gobierno estatal no ha establecido comunicación para dar notificación de dónde “tienen resguardada” a Viridiana.Javier Rodríguez, esposo de la joven recordó que tuvieron llamadas de extorsión que reportó a la policía ministerial: “Pedimos que no nos mantengan al margen, que nos informen, somos la familia y vivimos una pesadilla, queremos verla, si la tienen que la entreguen”, dijo.En este espacio hemos abordado el tema del valor que tiene la palabra, especialmente la que usan los servidores públicos y líderes sociales. Debe estar impregnada de tal solidez que le permita credibilidad al cien por ciento. Un Gobernador no puede darse el lujo, sobre todo en estos casos donde está de por medio la vida o las vidas de personas, de soltar cualquier chisme con tal de parecer chistoso o eficiente porque no es una cosa y mucho menos la segunda.Vimos y escuchamos el video tres veces pues no dábamos crédito a la afirmación del gobernante, buscamos un par de veces la nota y sí, así lo dijo Cuitláhuac García Jiménez, pero qué hacer en el caso de sus colaboradores que se percatan de tan graves errores si, según afirman, no hace caso a nada y todo le vale queso, eso sí que no vea o escuche alguna crítica a su persona porque se pone... Ni cómo ayudarle y ahora menos que al Presidente se le ocurrió compararlo con un político ejemplar, honesto a carta cabal, de quien jamás se escuchó una mentira y menos se supo de una traición.Perdón señor si hago hincapié en este lamentabilísimo asunto pero... Lo único que se desea es que a estas horas la señora Viridiana ya esté con sus familiares, retomando la vida.El narcotráfico es el elefante en la habitación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hacemos como si no estuviera ahí, como si no hubiéramos visto que el Presidente ordenó liberar a un narco en Culiacán, como si los narcos no hubieran ayudado a ganar a varios gobernadores en las elecciones de 2021, como si fuera normal que los narcotraficantes ataquen instalaciones militares, secuestren a oficiales y los hagan huir delante de todos.Hacemos como si esto no hubiera pasado. Como si esto no importara. Y por supuesto que importa.Como en tantas cosas, la idea que el Presidente tiene sobre el narco se forjó en los años setenta. En esa década López Obrador modeló sus ideas y poco han cambiado desde entonces. El narcotráfico en ese entonces era tutelado por el Estado, quien le impuso ciertas reglas: no masacres en centros urbanos, no fomentar ciertas drogas en niños y adolescentes, respetar los territorios que el gobierno había asignado a cada grupo, etcétera.Se pensaba como una operación patriótica: si los gringos quieren drogarse, que lo hagan, los mexicanos no nos vamos a matar para impedirlo. Todo esto, claro, a cambio de entregas regulares de dinero que el gobierno usaba para financiar sus campañas políticas.El problema es que el mundo cambió mientras que López Obrador se quedó mentalmente atrapado en esa década. A México lo convirtieron en una importante plaza más, muy rentable, en la que no solo se puede vender droga sino que existe un enorme abanico de delitos que producen buenas sumas de dinero, tanto que las bandas que han surgido aquí se disputan con todo los territorios. Y siendo AMLO tan vivo para eso de los negocios pues decidió jalar a “los muchachos”, pactó con ellos y ahora invirtió los papeles: no se les toca ni con el pétalo de una rosa, son esforzados trabajadores a los que hay que apoyar con logística e impunidad porque además tienen ideología socialista, han leído El Capital, por ejemplo, y otros textos que les dieron formación. Nos ayudan con el programa “Sembrando Vida”, aunque sus afanes en el campo sean de índole distinta a la de los que cultivan productos para el consumo básico. Eso sí, en cuestiones electorales son los mejores, lo demostraron las pasadas elecciones las que Morena ganó gracias al gran apoyo de esos “camaradas”.Casi con la salida de la secretaría de Salud del doctor Ramos Alor, llegó al Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, el proceso electoral interno más importante de esa institución; la elección de su nuevo líder sindical y aquí le vamos a decir hoy quiénes participan en esa grillita:Por la planilla Verde participa la ex sindica del PRI en el Puerto de Veracruz, la enfermera Rosa María Jácome Hernández, a quien los trabajadores rechazan porque durante el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares basificó a panistas recomendados por la familia del estero, además de permitir demasiados atropellos en su momento por parte de los jefes asignados por el PAN. En los pasillos le piden a esta aspirante que ya mejor presente su jubilación pues toda su vida laboral la ha pasado en cargos y nunca ha realizado funciones de enfermería. Es apoyada económicamente por el ayuntamiento de Veracruz que encabeza Patricia Lobeira de Yunes.Por la planilla Blanca se registró Tomás Rosas Pichardo, camillero a quien todos conocen con el mote de El Pichichi por tener a todas sus mujeres y familiares en la nómina del hospital regional, así que ya saben que su único objetivo es enriquecerse y seguir metiendo a más familiares en la nómina.Por la planilla Roja va Elizabeth Melquiades, actualmente en el cargo, sin haber hecho nada por los trabajadores en sus cuatro años de gestión, justificándolo por un pleito con la ex administradora, solo entregó bases a su personal más cercano y destaca que se brincó a mucho personal en el escalafón, falta de transparencia en el manejo financiero y mucho conflicto de intereses ya que su asistente personal basificó a su novio en una posición que por grado su académico no le correspondía. Los trabajadores saben que ya no pueden seguir estancados pagando una cuota sindical cada quincena sin recibir algún beneficio laboral. La Ely Melquíades recientemente fue a pedir recursos económicos al diputado Sergio Gutiérrez Luna para su campaña utilizando a los químicos que la acompañaron ese día.Por la planilla Rosa se registró la enfermera Dora Luz Méndez Eligio. Es la primera vez que participa y trae propuestas nuevas y la intención de trabajar por el personal de salud, sin duda ha tenido buena aceptación, los trabajadores no quieren más de lo mismo por eso la ven como buena opción de cambio.Por la planilla dorada se registró la enfermera María Elena González Ramos, quien era respaldada por la anterior administradora y ahijada de Eleazar Guerrero, Claudia Isabel Aguilar Arauz, la respalda a cambio de recibir una base en caso de resultar electa, nadie la conoce más que en su casa.Debemos hacer notar que esta es la primera vez que los trabajadores de ese importante hospital tendrán la oportunidad de elegir, libremente, a quien los representará en el sindicato de salud. La influyente revista PROCESO dice ayer en un amplio reportaje que titula "Ganar no es saber gobernar", que si las administraciones de la cuarta transformación no comienzan a dar resultados, quizás ésta será la última elección en la que el deseo de cambio del electorado siga siendo mayor que la decepción. Este trabajo periodístico incluye en primer lugar, de tres estados, al de Veracruz. Por culpa de "El Fofo".