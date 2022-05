La exvocera de Nahle

Salvo que de última hora hubiera una sorpresa, pero hasta ahora las señales al interior de Morena hacia la sucesión presidencial de 2024 siguen apuntando hacia la Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, quien este domingo en Tamaulipas dijo que “México ya está listo para una presidenta”.En su visita a esta entidad Sheinbaum fue acompañada, entre otros, por el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García –a quien en su conferencia de prensa de ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador comparó con don Adolfo Ruiz Cortines, ex mandatario veracruzano y mexicano reconocido por su vida austera y honestidad–, y por la coordinadora de la diputación local de Morena, Úrsula Patricia Salazar Mojica, sobrina de AMLO.En torno a Sheinbaum hay un grupo de mujeres muy empoderadas y allegadas al Presidente que parecen decididas a hacer lo que tengan que hacer para impulsar la candidatura de la gobernante capitalina. Entre ellas destacan Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de López Obrador, y Rocío Nahle, secretaria de Energía y aspirante a la gubernatura de Veracruz.Ayer, el director editorial de Excélsior, Pascal Beltrán del Río, publicó en su columna que a 14 meses de que López Obrador abriera el juego de la sucesión presidencial, “arrecia la lucha interna entre los dos principales aspirantes a la candidatura del oficialismo en 2024”. Y reseña la provocación de la que fue objeto el miércoles pasado el canciller Marcelo Ebrard, quien al salir de Palacio Nacional, mientras era entrevistado por un grupo de reporteros, una persona desconocida comenzó a gritarle: “¡Eres neoliberal, Ebrard!”, “¡No tienes convicciones, Ebrard!”, “¡Vamos con Claudia Sheinbaum! ¡Ella es antineoliberal!”, a lo que el otro fuerte aspirante a la Presidencia reviró: “Ya desquitaste tu sueldo, ahora, déjanos hablar con los medios”.Según Beltrán del Río, “el equipo de Ebrard ya identificó de dónde vienen los ataques”, señalando directamente “a María Cruz Vázquez Guízar, estratega de comunicación política, ex coordinadora de Comunicación Social de la Secretaría de Energía, quien se sumó, a principios de año, al equipo de la Jefa de Gobierno para apoyarla en la obtención de la candidatura presidencial”.Mari Vázquez, como se le conoce, es originaria de Coatzacoalcos y en 2018 le coordinó a Nahle la campaña para senadora. Ese mismo año recibió cuantiosos pagos del ayuntamiento porteño presidido por Víctor Carranza Rosaldo, compadre de la titular de la Sener. La empresa de Vázquez Guízar, Consultora Integral en Políticas Sociales y Estudios Estratégicos –registrada el 13 de febrero de 2018 ante un notario de la Ciudad de México–, también recibió contratos para asesoría de imagen por parte del ayuntamiento morenista de Agua Dulce, presidido hasta 2021 por Sergio Lenin Guzmán Ricárdez, otro incondicional de Nahle García y actualmente diputado local por el distrito electoral XXX (Coatzacoalcos-Rural).Como directora de Comunicación social de la Secretaría de Energía cobraba un sueldo bruto mensual de 136 mil 746 pesos. Pero según cita Pascal, el 23 de mayo de 2020 usó en Twitter la cuenta oficial de la dependencia federal para difundir que “los ataques al Gobierno de México y al presidente López Obrador, Rocío Nahle, Luisa María Alcalde e Irma Eréndira Sandoval y a sus familias sólo son resultado de una bestia herida de muerte”.El mensaje fue retirado y la titular de la Sener tuvo que disculparse porque, dijo, la cuenta “se usó inapropiadamente”.¿Volverá Nahle a deslindarse de su ex vocera o es que están en sintonía para demeritar a los adversarios internos de Sheinbaum?Y es que dicen que al menos en la Secretaría de Gobernación generaron también gran “sospechosismo” los abucheos que el domingo 1 de mayo recibió el titular de la Segob, Adán Augusto López Hernández, en el evento masivo organizado con motivo del Día del Trabajo en las instalaciones de la refinería de Dos Bocas, una obra a cargo de Nahle, cuando apenas cuatro días atrás el gobernador de Tabasco con licencia había sido vitoreado por los diputados federales de Morena que comenzaron a gritarle “¡Pre-si-den-te!, ¡Pre-si-den-te!” al ser destapado por su jefe López Obrador en una reunión en Palacio Nacional."Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "