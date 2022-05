Un infierno llamado Veracruz

“Tenga para que aprenda”

Bukelele a AMLO

Todo lo que suceda en cualquier momento, que afecte a la sociedad, es responsabilidad del gobierno. Si es dentro de un municipio, del alcalde, y en el estado de su gobernador. Vivimos en una sociedad democrática y por lo tanto nuestras autoridades las elegimos en las urnas por mayoría de votos. Las decisiones que impactan al país entero o los conflictos de grandes magnitudes que rebasan las capacidades de un alcalde o un gobernador son responsabilidad de un presidente de México.Toda esta explicación, que si pudiéramos la estaríamos haciendo con manzanitas y palitos (no esos no), para ser más claros y para que los ciudadanos de lento aprendizaje con padecimientos de retraso mental nos entendieran. Y la hacemos porque desde que la 4T se instaló en el gobierno estatal y en la mayoría de los municipios veracruzanos, pese al tiempo que llevan como los responsables de lo que pasa en su entorno niegan sistemáticamente tener alguna responsabilidad, cuando para eso se eligieron o, lo más delicado, para eso se anotaron como candidatos y esta es la hora en que desconocen sus obligaciones, actúan por imitación y solo repiten lo que ven que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien responden como su jefe cuando en la vida real los jefes tendríamos que ser quienes votamos para que ellos fueran nuestros gobernantes, ni la delincuencia organizada ni el presidente AMLO y menos los miembros del gabinete presidencial deberían estar sobre nosotros, el gobernador García Jiménez ante quien tiene que responder es ante nosotros los ciudadanos veracruzanos.¿Cómo que el asesinato de las dos periodistas Yesenia Mollinedo Falconi y Sheila Johana García Olivera, ocurridos la semana anterior en el estado de Veracruz no son responsabilidad del gobernante?, no los propició pero si es responsable.Cualquiera que haya sido el motivo el primer responsable es el gobierno porque es su obligación, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, de cuidar nuestras personas y nuestros bienes, para eso se les paga, para eso se les asigna un presupuesto, esa es su misión de la policía, no andar investigando crímenes y persiguiendo criminales, no, tienen que prevenir que los delincuentes no cometan atrocidades, mediante esquemas de vigilancia bien analizados, bien estructurados y bien aplicados.Y si como vemos no pueden con el paquete, el que los invitó para realizar esas tareas, el gobernador Cuitláhuac García, debe retirarlos del cargo y poner a otros elementos más eficientes.A Veracruz lo han convertido en un infierno donde quienes mandan son los delincuentes.Parece cuento de terror pero no, es la neta del planeta. Mientras el gobierno de Veracruz mantiene en sus bodegas los medicamentos que les detectaron, en colonias de la periferia y en las cinco localidades de este municipio de Xalapa las clínicas de la secretaría de Salud y Dirección de Servicios de Veracruz (Sesver) “Ni paracetamol tienen” para tratar el dolor o fiebre cuando algún ciudadano lo requiere, señaló la regidora novena del ayuntamiento local Minerva Salcedo Baca.Familias de colonias de la periferia en las que se concentra la pobreza, demandan la atención médica y medicamentos en las clínicas de Sesver dijo la dirigente antorchista.“Eso es muy duro, muy fuerte, las zonas que ni siquiera tienen un Centro de Salud y por ejemplo en El Tronconal, en La Reserva y El Sumidero hemos detectado miles y miles de familias que no disponen de un Centro de Salud cercano; personas de edad adulta que necesitan un control en su salud, o si se accidentan no hay quién los atienda, la gente no tiene ni siquiera dinero para un paracetamol y ni te lo dan en las clínicas” dijo.Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 24 por ciento de la población de Xalapa no dispone de atención médica, citó la regidora.“Un cuarto de la población no tienen seguridad social, y los que tienen hemos visto Centros de Salud sin medicamentos, lo acabamos de ver, miles de medicamentos almacenados cuando se le priva de ese servicio”.Criticó que la secretaría de Salud del gobierno de Veracruz mantuviera en bodegas 884 mil 822 piezas de medicamentos oncológicos y de alto costo con caducidad menor a nueve meses -según un informe del Instituto de Salud para el Bienestar (Bienestar) – pese a que los enfermos y sus familias realizaron manifestaciones y bloqueos a la vía pública en Xalapa, Veracruz y Boca del Río para exigir que se los otorgaran.Finalmente, la regidora informó que solicitarán al gobierno de Veracruz que en Xalapa construyan más clínicas de Salud para las familias de la zona rural tengan acceso a las medicinas, a los médicos.“La gente se queja de que van al Centro de Salud y no hay médico, no hay medicinas, les dan unas cuantas fichas para que les traten y un problema de especialista no les dan nada; hay gente con problema de columna y no hay atención; miren la salida del secretario de Salud (Roberto Ramos Alor) es porque las bodegas están llenas de medicamentos, eso es un delito muy grave que no se vele por la salud” remató con toda razón.Como dice el mercenario: Más claro ni el agua.Agremiados de la CROC en el estado de Veracruz, arremeten contra Tomás Tejeda Martínez mejor conocido como “El Quequi”, a quien señalan de abandonar y desestabilizar al sector obrero, para continuar beneficiándose con obras sin tomar en cuenta a sus agremiados."Ante nosotros se queja del gobierno de la 4T, cuando nosotros estamos trabajando bien, hemos recibido obras, nos han dejado trabajar en la medida de lo posible, sin embargo, él ocupa a la CROC como bastión político al estilo del viejo régimen priista, ya que estuvo registrado para ocupar la séptima posición plurinominal a diputados federales por parte del PRI, expresó uno de los quejosos, quien pidió omitir su nombre por miedo a represalias.En ese sentido, reconoció que el sector de la construcción se ha ido recuperando gradualmente en la entidad veracruzana, después de las afectaciones por la pandemia de Covid-19, la cual inició en el 2020.Por ello, señalan se debe trabajar por el bien del gremio, pues se sabe que ha frenado varias inversiones de otros estados para Veracruz, por querer imponer el contrato colectivo; cuando las empresas son libres de contratar y trabajar con quienes ellos así lo determinen, de acuerdo a la nueva Reforma Laboral. Es necesario, dijeron, ofrecerles a los inversionistas certidumbre, pues se van a lugares donde les ofrecen mejores oportunidades, les otorgan incentivos y donde trabajan de la mano los tres niveles de gobierno, junto a los sindicatos, las agrupaciones y el sector productivo.Finalmente, exhortaron al pseudo líder a trabajar verdaderamente en conseguir, negociar y conciliar acciones en beneficio del gremio... Y Tomás como AMLO o Salinas, ni los ve ni los oye.Estoy comenzando a sospechar que AMLO pone etiquetas no para que las crean sino para que las inviertan.