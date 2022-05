El Ruiz Cortines de la 4T

Cada vez que el presidente Andrés Manuel López Obrador viene a Veracruz o cuando mencionan al gobernador Cuitláhuac García en sus conferencias de prensa, el Jefe del Ejecutivo federal casi siempre se desborda en elogios hacia su correligionario, a grado tal de considerarlo ya como “el mejor gobernador” que ha tenido la entidad e incluso hasta compararlo con don Adolfo Ruiz Cortines, el político veracruzano mejor recordado por su estilo de vida austero y probada honestidad durante su paso por la gubernatura (1944-1948) y la Presidencia de República (1952-1958).Ello, obviamente, compromete a García Jiménez a realizar una administración ejemplar, diametralmente opuesta a las del PRI y PAN-PRD que le antecedieron, cuyos excesos, abusos y corruptelas le abrieron las puertas de Palacio de Gobierno en 2018.Lamentablemente hasta ahora, a más de tres años de haber accedido al poder, su régimen no ha marcado todavía una clara diferencia de los anteriores. Hay graves señalamientos incluso de sus propios compañeros de partido, como el líder del Senado, Ricardo Monreal, por la cuestionada actuación de la Fiscalía General del Estado, que acaba de cometer otro error garrafal con un joven detenido equivocadamente por el caso de las dos periodistas ejecutadas el 9 de mayo en Cosoleacaque.Pero también uno de sus hombres y operadores políticos de más confianza, el diputado Juan Javier Gómez Cazarín, líder del Congreso del estado, aprovechó recientemente el evento de la Semana Estatal de la Movilidad y Seguridad Vial promovida desde la Legislatura local para exhortar a los servidores públicos a cerrar filas contra la corrupción, pues enfatizó que “el pueblo demanda un gobierno de transformación verdadera, no de simulación”.El coordinador de los diputados de Morena envió un fuerte mensaje a los agentes de tránsito y policías viales, dejando en claro que “deben trabajar para el pueblo, no pueden jalar cada quien para su lado, en su beneficio; deben esmerarse en hacer bien las cosas”.Durante su mensaje de bienvenida, Gómez Cazarín externó el malestar del pueblo: “de verdad, nosotros, como diputados, recibimos día a día las quejas de los servicios donde se están dando actos de corrupción, es lamentable que ocurra”.Ejemplificó que “a veces, entre las 10 y 11 de la noche, aquí en Xalapa, se ve infinidad de vehículos y tráileres detenidos por Tránsito del Estado, para pedirles ‘mochada’. ¡Eso no puede estar pasando en Veracruz!”, reprobó, aunque reconoció el trabajo “del compañero y amigo Hugo Gutiérrez Maldonado, secretario de Seguridad Pública del Estado, a quien le he hablado a las 3-4 de la mañana porque el pueblo se queja; siempre me ha atendido, pero quiero que esa atención sea siempre para el pueblo, no para un diputado”.Al reiterarles que el Congreso es la casa de todos, y que sus puertas siempre estarán abiertas para atenderlos y escucharlos, el legislador les reiteró: “no más extorsiones y cobros ilegales a los ciudadanos”.Además les recordó que como servidores públicos, siempre deben estar cerca de la ciudadanía, “y no podemos responderles diariamente con acciones que atentan a los principios rectores del Movimiento Transformador de Morena”.“La corrupción es y será la principal bandera de nuestro líder moral y nacional, el presidente López Obrador, quien es enemigo de esta clase de prácticas, por eso los convoco a ser enfáticos en la necesidad de detener este tipo de acciones que solo benefician a algunos y dañan a la colectividad."“Tenemos un Presidente que día a día trabaja y se compromete con el pueblo; nosotros estamos comprometidos con el pueblo; ustedes son servidores públicos y, como nosotros, nos debemos a la ciudadanía. Les invito a que se esmeren, a que hagan un trabajo correcto. Que esta semana de movilidad sea aprovechada en beneficio del pueblo, porque es el que paga, es el patrón; todos los que estamos aquí, me incluyo, somos sus empleados”, expresó.Sin embargo, en redes sociales menudean las denuncias de ciudadanos xalapeños que por haberse tomado una sola cerveza son detenidos sin aplicarles la prueba del alcoholímetro, sus vehículos son arrastrados a corralones privados por grúas concesionadas a particulares, cuyos dueños llegan a cobrar hasta 8 mil pesos por liberarlos, mientras los conductores son remitidos al antiguo cuartel de San José, donde empleados de la Secretaría de Seguridad Pública también los extorsionan.Ojalá que Ruiz Cortines reencarnara deveras en Cuitláhuac.Sin embargo, como algunos suelen decir en contrasentido a la famosa frase de Shakespeare en Hamlet –“Something is rotte in the state of Denmark”–, no todo está podrido en Veracruz.Ahí está, por ejemplo, el buen trabajo que, entre otros, viene desarrollando Daniela Griego Ceballos para sanear las finanzas y rescatar el patrimonio del Instituto de Pensiones del Estado (IPE) como la recién reinaugurada Estancia Garnica –labor que la semana anterior le valió un reconocimiento en la conferencia mañanera del presidente López Obrador en Palacio Nacional–; o el Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz (SSTEEV), que dirige su amigo de la infancia Francisco Enrique Pérez Carreón, con el que hace ocho días Cuitláhuac firmó el acta para el pago del Fondo de Beneficios Complementarios (FBC), en apoyo de más de 1,457 derechohabientes del SSTEEV, y, por supuesto Zenyazen Roberto Escobar García, cuyo desempeño al frente de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) ha sido reconocido inclusive por la Secretaría de Educación Pública (SEP).Por cierto, hace un par de días, con el apoyo de Zenyazen, un grupo de cerca de 120 niños provenientes de los municipios de Amatlán de los Reyes, Ciudad Mendoza, Playa Vicente y Actopan visitaron por primera vez las instalaciones de recién recuperado Aquarium.Visiblemente emocionados, en su mayoría los niños y jóvenes conocieron por primera vez el Aquarium y, por ende, el puerto de Veracruz.En las redes sociales circularon diversas imágenes del maestro de Telesecundaria, charlando con sus invitados especiales, respondiendo sus dudas e inquietudes sobre la vida marina.En su declaración ante los medios de comunicación, Zenyazen Escobar mencionó acertadamente cómo este tipo de experiencias marcan la vida de todos los niños y jóvenes, impulsándolos a seguir luchando por cada uno de sus sueños.Cuitláhuac García y Escobar García buscan trasformar la educación en Veracruz, pues no solo se han dedicado a revertir el rezago en infraestructura educativa que recibieron al momento de tomar las riendas del estado, sino que también le han apostado al deporte como una herramienta, no solo de distracción y recreación, sino de fomento a los buenos estilos de vida saludable.El lunes pasado, por ejemplo, atletas veracruzanos fueron reconocidos con estímulos económicos que recibieron por su destacada participación en los Juegos Conade 2021. Además, en Veracruz se construye una escuela de béisbol y se garantizan las becas y apoyos económicos para los deportistas.Hasta ahora, Escobar García sigue destacándose como uno de los funcionarios del gabinete de Cuitláhuac que siempre está atento a las necesidades del sistema educativo.