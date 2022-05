¡Que comparezca!

“A los periodistas no hay que matarlos

a balazos; hay que matarlos de hambre”

Alejandro Moreno (Alito PRI)

Al asumir la mañana de ayer la coordinación de la fracción parlamentaria del PAN en el Congreso local, el diputado Enrique Cambranis Torres demandó la comparecencia de la Fiscal General del Estado, Verónica Hernández Giadáns por la ausencia de procuración de justicia en Veracruz.Es importante que los legisladores puedan expresar lo que la ciudadanía no tiene la oportunidad de preguntar, dijo con sentido común el representante popular panista originario de Minatitlán."Me parece que es un clamor de los ciudadanos, y me parece que está en la mente de muchos diputados, al final del día es importante para escuchar los puntos de vista y que los propios legisladores puedan expresar lo que la ciudadanía no tiene la oportunidad de preguntar."Aun cuando la bancada de Morena es la que tiene la mayoría en el congreso local y por ello dependerá de sus votos la comparecencia de la Fiscal, Verónica Hernández Giadáns, el legislador panista precisó que más allá de las fuerzas políticas "los diputados locales representamos a todos los veracruzanos".Lo cierto, dijo Cambranis Torres, en Veracruz "hay una falta de procuración de justicia y se les está fallando a los veracruzanos y si no se están dando resultados se tiene que ir quien está al frente, es algo que se tiene que revisar y por ello es importante el tema de la comparecencia".Este miércoles, el diputado Enrique Cambranis Torres, uno de los contados diputados locales (de todos los partidos políticos) con experiencia en el trabajo legislativo y probado compromiso con los veracruzanos, asumió la coordinación de la bancada del PAN en el congreso local.PD. Señor Bola, con todo respeto, deje que la joven Hernández Giadáns vaya al Congreso a responder las dudas que tengan sobre su trabajo los compañeros diputados, que son las que nosotros también tenemos, a lo mejor topamos con pared y resulta que la agraciada joven sí sabe; sí está completamente consciente de sus responsabilidades; que a lo mejor por mantenerse distraída en otras cosas, ajenas a la Fiscalía, a veces desbarra, pero que es un ser humano con derechos como los que tanto defiende AMLO. Uno nunca sabe.Por desconocimiento u omisión, funcionarios y trabajadores de la Secretaría de Salud no cumplieron ni hicieron cumplir los lineamientos sobre medidas preventivas, trámite de baja y destino final por caducidad de medicamento en 2019, meses después del cambio de gobierno.Estos problemas han persistido hasta llegar a mayo de 2022, cuando gracias al descubrimiento del INSABI sobre la acumulación de medicinas en el almacén de la Secretaría de Salud, hizo que explotara el problema. Lo más grave es el hecho de que estos costosos y necesarios medicamentos están a meses de caducar y son más de 800 mil unidades, entre fármacos para diferentes males incluyendo oncológicos y otros de muy alto costo, por los que venían clamando desesperados familiares de internos.Pero por ese descuido hubo lotes completos de medicinas que fueron tirados, abandonados en lotes baldíos y algunos hasta incinerados para borrar los números de control, pero no pudieron desaparecerlos en su totalidad.Un oficio, elSESVER/DA/SRM/01504, fechado el 13 de mayo de 2019, ya daba cuenta de los errores en los que habían incurrido y pretendían resarcirlos, porque el asunto era el Trámite de Baja y Destino Final de Insumos Caducados.“En seguimiento a la Circular: 0682 Oficio No.SESVER/DA/SRM/0892/DCC/097/2019 con fecha 27 de marzo del año actual y con la finalidad de cumplir los Lineamientos Sobre Medidas Preventivas, Trámite de Baja y Destino Final por Caducidad de Medicamentos, Sustancias Químicas y Material de Curación, de igual manera, la Ley De Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio De La Llave (art. 95, 104, 105 y 107), por Io anterior se solicita que de tener en existencia insumos caducados es necesario notificar al Departamento de Control de Calidad de Insumos”, informa parte de un documento que deslizaron a grupos.De acuerdo con lo explicado por fuentes de la misma Secretaría de Salud, los procedimientos para el manejo de los medicamentos son meticulosos y los almacenes y farmacias deben de entregar reportes sobre la movilidad de los insumos médicos y éstos deben ser reportados antes de su caducidad; sin embargo, este oficio fue circulado las mismas fechas en las que fue reportado que en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz se habían echado a perder medicamentos y la pérdida ascendía a más de ¡4 millones de pesos!.Y dentro de todo este enredo, hay que hacer hincapié que en Veracruz, un lote de medicinas apareció a medio incinerar; los trabajadores de la Secretaría de Salud aseguraron que pertenecían al Hospital de Alta Especialidad de Veracruz; dentro de las investigaciones encontraron huellas de una de las trabajadoras de farmacia, pues pretendían desaparecer a como diera lugar la evidencia medicinas porque buscaban evadir las sanciones. El resultado fue que encontraron el total de los medicamentos e iniciaron un procedimiento, pero no hubo sancionados. Como este, hay infinidad de casos documentados... pero, al estilo de la película Crimen sin castigo. El delito se llama: Negligencia Criminal.En un caso que nos parece insólito, la diputada local por Morena, Eusebia Cortés Pérez, se sumó al reclamo de poner un alto al abuso del servicio de "arrastre" y depósito de vehículos de las empresas de grúas y también denunció quejas por parte de transportistas en contra de retenes en el estado. Dice que acudirá a las instancias correspondientes, pero de no encontrar respuestas, advirtió que el tema lo llevará a la máxima tribuna del estado.En cuanto a las grúas, dijo, es un tema "que traigo pendiente, hago un llamado a la instancia correspondiente para que pongan un alto en el tema de las grúas, hay que hacer algo, es urgente. El tema de las grúas es algo que si está afectando a los ciudadanos porque con cualquier pretexto se llevan tu carro, hay muchas quejas. Hay que voltear los ojos y yo me sumo a este reclamo social que se está dando".Aunado a ello, la legisladora morenista también hace suyo el reclamo por los retenes de seguridad instalados por las corporaciones policíacas."Me sumo al reclamo de los retenes que se están haciendo en la ciudad que afecta a los ciudadanos transportistas que por nada te detienen", dice desafiante.De ahí el llamado enérgico a esta petición ciudadana para que se ponga orden en esos dos temas, "los retenes y las grúas que se empezaron a colocar. Primero vamos a tocar puertas en las instancias correspondientes y si vemos que no hay eco, pues ya lo vamos a hacer de manera oficial en el congreso local para que se tomen cartas en el asunto"... Mientras la tribu morenista se hincha las bolsas de dinero mal habido revolcándose en el estiércol de la corrupción, miles de jarochos no saben qué hacer para conseguir un empleo y llevar comida a su casa. En tres meses, en Veracruz más de ¡72 mil paisanos! se quedaron sin chamba, algo así como 800 cada día. Brutal.