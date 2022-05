¡Insólito! Gómez Cazarín, a favor de llamar a cuentas a la Fiscal

En un hecho inédito hasta ahora en el actual gobierno, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Juan Javier Gómez Cazarín, se ha manifestado de acuerdo en llamar a cuentas a la fiscal general del Estado, Verónica Hernández Giadáns.El diputado local de Morena se suma así a diputados de distintas fracciones que han planteado revisar el trabajo de la protegida del secretario de Gobierno, Eric Cisneros, por la serie de yerros que ha cometido durante su gestión.De acuerdo al portal informativo alcalorpolitico.com, el legislador oriundo de Hueyapan de Ocampo dijo que si existe consenso del resto de las fracciones legislativas se debe proceder.“Si hay voces que lo solicitan, nosotros estamos abiertos; si tiene algo que explicar o qué decir la Fiscalía, ya les tocará a ellos. Yo me sumo a la voz del pueblo, si piden una evaluación por algo será”. Dijo que en Morena “no se taparán los oídos a lo que manifiesta el pueblo”.La diputada local de Movimiento Ciudadano Maribel Ramírez Topete se pronunció porque todas las instituciones rindan cuentas, incluyendo la Fiscalía, mientras que ayer la nueva dirigencia estatal del PAN le tomó la palabra a Gómez Cazarín.En conferencia de prensa encabezada por el dirigente Federico Salomón y la secretaria general del CDE, Indira Rosales, los blanquiazules dijeron que solicitarán la comparecencia de Hernández Giadáns, mientras que el nuevo coordinador de la bancada, Enrique Cambranis, expresó que de ser necesario pedirán su destitución.La actitud del presidente de la Jucopo marca una nueva etapa en el Congreso local, que, ahora sí, hace valer su autonomía. Últimamente Gómez Cazarín se muestra autocrítico, como lo demostró recientemente cuando denunció corrupción en policías de Tránsito ante el propio titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado.Al tomar protesta a nuevos delegados distritales, el dirigente estatal del PRI Marlon Ramírez Marín les echó su bendición a los militantes (¿o exmilitantes?) de su partido que se están reuniendo y jalando con el aspirante de Morena a la gubernatura Sergio Gutiérrez Luna, aunque sin mencionar el nombre de este.El martes, en acto que tuvo lugar en la sede del CDE del tricolor, soltó: “Para aquellos compañeros y compañeras que unilateralmente han tomado la decisión de reunirse con aspirantes o quienes se definen gobiernistas, que Dios los bendiga, que les vaya muy bien; el PRI tiene sus tiempos, el PRI tiene sus momentos”.Dijo que su partido o la alianza de su partido con otros “tendrá candidatos propios” y pidió tener “cuidado con los que se adelanten a buscar precandidatos que no son del partido, no se confundan”.En este espacio se ha comentado que un grueso del priismo del estado está jalando con el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, morenista, porque se ha podido constatar, aunque desde hace algunas semanas a la fecha se guardan más y procuran no mostrarse en público porque sufren represalias del secretario de Gobierno, Eric Cisneros.En el boletín oficial no se dijo si el dirigente priista comentó con los suyos sobre la reunión privada que tuvo con Cisneros en una de las casas de la exdiputada Erika Ayala y qué trataron, o si internamente se desmintió al columnista negando el encuentro. El secretario de Gobierno le habría pedido al tricolor su ayuda para combatir a Sergio Gutiérrez, pero también a Juan Javier Gómez Cazarín, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local.De acuerdo a lo que se publicó ayer en la columna “Templo Mayor” del diario Reforma, en Tamaulipas el gobernador panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca está dando una sopa de su propio chocolate a los morenos de su estado, persiguiéndolos, como hizo el gobierno de Morena en Veracruz con los opositores en 2021.Ya casi en vísperas de la elección para renovar la gubernatura de ese estado, el próximo 5 de junio, el panista trata de frenar con una guerra sucia al candidato de Morena Américo Villarreal, pero también persiguiéndolo a él, a su familia y a sus colaboradores, y el fiscal de allá habría recibido instrucciones de armar 40 órdenes de aprehensión contra objetivos morenistas.En el vecino estado del norte, a los morenos se le revierte la persecución que desataron el secretario de Gobierno, Eric Cisneros, con su pupila la fiscal, Verónica Hernández Giadáns, contra los opositores políticos, muchos de los cuales están en la cárcel.La situación habla de lo reñido de la elección en Tamaulipas, que enfrenta al PAN-PRI-PRD y a Morena y cuyo fuego amenaza con extenderse hasta Veracruz... ¡y alcanzar a Zenyazen Escobar García!, porque resulta que el titular de la SEV es el comandante en jefe de la brigada que enviaron de Veracruz para tratar de reforzar la campaña de Américo.Aunque todas las encuestas dan ventaja a Américo Villarreal sobre César Verástegui, la diferencia de puntos no es tan considerable (9), de ahí que quienes conocen a Zenyazen platican que no logra dormir tranquilo porque una derrota de su partido lo rasparía en sus aspiraciones a suceder a Cuitláhuac García.Finalmente, los integrantes del extinto patronado del Acuario de Veracruz entregaron la plaza sin disparar un solo tiro. Sin pelear ganó la batalla el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.El martes firmaron la entrega de las instalaciones y, lo más atractivo, el fideicomisario (el patronato) entregó al fideicomitente (el gobierno) 114 millones de pesos (no 120, como se manejó inicialmente) depositados en una institución bancaria.El 18 de mayo publiqué que el patronato iría a pleito legal y que su representante había presentado un recurso de amparo para no entregar las instalaciones, porque así me lo dijo una fuente judicial federal, pero si así fue, todo ha quedado ya sin efecto.Una fuente extraoficial bien enterada me confirmó que también el martes acabaron de liquidar a todos los trabajadores, aunque me dijo que recontratarán a todo el personal que venía trabajando y operando, incluyendo a los responsables.A partir de la extinción del fideicomiso del Acuario los integrantes del patronato tienen un mes para acabar de entregar todo y están colaborando en hacerlo, sobre todo ofreciendo solventar algunos detalles que se han encontrado, según la fuente.“El fideicomiso se reducía a una cuenta bancaria y ya la entregaron”, se me resumió. El hecho de que dejen prácticamente toda la estructura humana que ha operado el Acuario confirma que al gobierno lo que le interesaba era tomar el control de los ingresos.Así, en lo inmediato habría sido el secretario de Finanzas José Luis Lima Franco quien tiene esos recursos, aunque luego dejaría su manejo al procurador del Medio Ambiente, Sergio Rodríguez Cortés, de acuerdo al decreto que extinguió el fideicomiso, quien además tendrá a cargo la dirección y la administración.Pero, según fuentes internas, el gobierno no solo tenía interés en tomar el control de los recursos económicos, sino que también lo hizo como parte de un plan político de mediano plazo para empezar a tratar de desmantelar lo que consideran una enorme estructura en el puerto aliada o que responde a los intereses de la familia Yunes Linares-Márquez.Así, también estaría errada mi apreciación de que los llamados Yunes azules, panistas, habían llegado a un acuerdo con el gobierno para jalar juntos rumbo al proceso electoral de 2024. Al contrario, el gobierno de Morena estaría interesado en someterlos a una guerra de desgaste para tratar de quitarles el poder político que han tenido por años en la zona conurbada.Por lo pronto, el gobernador se anotó un tanto a su favor.