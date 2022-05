La sociedad se organiza

“Ningún político cuelga

los guantes y se retira”

Jorge Uscanga Escobar

La mañana de ayer nos despertamos con una grata noticia la cual llegó vía celular; se trata de la conformación del tercer grupo ciudadano, de veracruzanos que pretenden arrebatar el poder a Morena en el 24. Pero, por lo que nos han dicho, lo harán de forma organizada apoyados solo en la experiencia profesional o de trabajo de cada uno, porque consideran que es tiempo de comenzar a actuar, el proceso electoral está a la vuelta de la esquina y no quieren que los agarre sentados.La primera invitación que nos hicieron a participar en un grupo como estos, que no tiene antecedentes en la historia política de Veracruz, surgió de una muy querida pareja de maestros jubilados, con dos hijos ya profesionistas que han participado incluso en la vida política del estado trabajando en el gobierno. Nos comenta el maestro Israel, “no podemos heredar un lugar tan deprimente, violento, gobernado por incapaces. Nuestros nietos merecen un mejor futuro, aunque sea lo último que hagamos vamos a participar don Manuel”. Nos comenta que tienen más o menos un mes de estar convocando, junto con otras veinte personas, a ciudadanos en edad de votar y tienen al momento casi trecientos afiliados al movimiento que calculan estará integrado, allá por el mes de diciembre por unos diez mil activistas o más, los que se puedan, el chiste es platicar con gente que entiende el propósito de este movimiento. Igual al que de manera voluntaria surgió por el hartazgo social y que llevó a López Obrador a la silla presidencial.La segunda invitación nos la hizo un amigo con quien quedamos de vernos en un café para platicar “algo”. El reconocido galeno nos comentó que son más de 140 profesionistas que están dispuestos a participar con el único objetivo de echar del poder a quienes tanto daño nos han hecho y, en la misma tesitura que los maestros, este segundo grupo crecerá en función de los agravios que el gobierno les ha propinado con sus acciones, todo por considerarlos (absurdos) sus enemigos. Comentan que la sola presencia de un regordete al frente de la SSA al inicio de la administración, como fue el caso de Roberto Ramos Alor, un médico de medio pelo, pero de costumbres cleptómanas, quien dedicó el tiempo a tocar las tumbas con su conjunto tropical, mientras sus recomendados hacían pedazos las finanzas de la dependencia, dejaban sin medicamento a los enfermos y en un alto riesgo la vida de todos los veracruzanos. El delito cometido por Ramos Alor por ocultar miles de medicamentos se llama: negligencia criminal, pero “el señor” anda muy quitado de la pena sabiendo, o confiando en que cuenta con impunidad.El tercer grupo nos llamó ayer por la mañana, nos dio una gratísima sorpresa el autor de esta iniciativa, a quien conocemos de toda la vida en Xalapa, donde dirige el mejor grupo musical que hemos escuchado y a participar en la vida política de Veracruz. En este caso la sorpresa fue mayúscula cuando comenzaron a afiliarse los ciudadanos, todos ellos respetables con un pasado común de trabajo honesto y admirable, que si bien han vivido en Veracruz o son de aquí y ahora laboran en otros estados, aquí en Xalapa y en Veracruz tienen una buena imagen, son muy conocidos y exitosos.La sociedad se organiza, la sociedad comienza a moverse, la sociedad es, tal como lo define el escritor Héctor Aguilar Camín: es la verdadera oposición a este desgobierno, los cascarones de partido que Morena dejó a su paso todavía no entienden qué es lo que les toca hacer. Estamos viviendo la repetición de la elección del 18.El PRI tendrá candidatos propios o de la alianza, cuidado con los que se adelanten a buscar precandidatos que no son del partido, no se confundan, los candidatos saldrán del PRI o de la alianza que en su momento firme el PRI. Para aquellos compañeros y compañeras que unilateralmente han tomado la decisión de reunirse con aspirantes o quienes se definen gobiernistas, que Dios los bendiga, que les vaya muy bien; el PRI tiene sus tiempos, el PRI tiene sus momentos”, amagó al priismo veracruzano el presidente del CDE Marlon Ramírez Marín, durante la Toma de Protesta de delegados Distritales Locales.En la ceremonia, en la que también César Omar Rojas Adad rindió protesta como nuevo secretario de Operación Política del CDE del PRI en Veracruz, refirió que, junto con Arianna Ángeles Aguirre, asumió hace tres años una responsabilidad que llevarán hasta el último momento de su dirigencia.“La política no es obligatoria, la hace el que quiere, el que puede, no es un empleo, la política es política, y el que se dedique a la política, tiene que entender y tiene que asumir que hay ciclos. Cerraremos nuestro ciclo cuando haya que cerrarlo, mientras tanto, tenemos que ir al territorio, buscar a la gente, reconocer dónde nos equivocamos, hacer adecuaciones, porque no podemos permitir que enfrente de nuestros ojos, venga gente de afuera a llevarse lo que es nuestro”, enfatizó.La Fiscalía General del Estado informó que se inició carpeta de investigación por los hechos en los que perdió la vida el presidente del DIF municipal de Acayucan, Clemente Nagasaki Condado, suscitado esta mañana en el salón “Los Manguitos”, de ese municipio. La misma cantaleta de siempre: ya estamos trabajando, no habrá impunidad y cero resultados, el puro ridículo y la ofensa a los veracruzanos.Fiscales, peritos y policías ministeriales, llevan a cabo las diligencias que permitan establecer las causas y dar con el o los responsables del mismo. La Fiscal General del Estado, Verónica Hernández Giadáns, afirmó que no habrá impunidad y se agotarán todas las líneas de investigación.El presidente del DIF municipal de Acayucan, Clemente Nagasaki Condado Escamilla fue asesinado la mañana de este jueves cuando encabezaba un evento en la colonia El Tamarindo, de aquel municipio. De acuerdo con lo señalado por testigos, hasta el lugar llegó un solitario sujeto, quien le disparó cuando menos en seis ocasiones y luego escapó, enfrente de las invitadas, quienes comenzaron a gritar pidiendo auxilio.Los primeros informes señalan que la agresión fue durante un evento organizado por el Club de Leones local, denominado Súmate contra el Cáncer, las invitadas eran en su mayoría mujeres de la región. Clemente Nagasaki Condado era integrante del Partido de la Revolución Democrática e hizo carrera en la otrora Procuraduría General de la República, como agente del Ministerio Público Federal.¿Y nunca se les ha ocurrido investigar la línea delincuencial de tráfico de órganos? Esa actividad criminal se ha practicado en este país desde los tiempos de Luis Echeverría Álvarez.