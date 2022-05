Impulsan a Eleazar, a falta de quien le haga contrapeso a Sergio

Caray, qué tan complicado se la están viendo en el gobierno para encontrar candidato a la gubernatura en 2024 que ahora la carta que están tratando de impulsar es la del subsecretario de Finanzas Eleazar Guerrero Pérez.Extraña el empuje oficial hacia su persona porque se supone que la candidata del palacio de gobierno es la subsecretaria de Energía Rocío Nahle, por quien deberían estar trabajando todos los cuitlahuistas.Un detalle que no pasó inadvertido para quienes vigilan las redes sociales del gobernador Cuitláhuac García Jiménez es que durante toda la semana en esos espacios se destacó el trabajo del primo hermano del Ejecutivo, algo que no se ha hecho con ningún otro integrante de su gobierno.Lo que se sabe es que las corcholatas que se mueven y aspiran a suceder a Cuitláhuac nada más no crecen, según sus encuestas internas, y por eso ahora intentan probar con el subsecretario para ver si de chiripada es la solución que andan buscando.Habría un pero, aunque tal vez ya lo tienen previsto superar, que el artículo 43 de la Constitución Política local señala que para ser gobernador del estado se requiere: I. “Ser veracruzano en pleno ejercicio de sus derechos”.Porque don Eleazar no es veracruzano tampoco, nació en el estado de Puebla, de donde emigró hacia Jilotepec en territorio estatal, aunque sí lleva muchos años viviendo acá, pero parece que ese pequeño gran detalle no lo frena.El primo, amo y señor de todas las unidades administrativas del gobierno del estado (por lo menos del Ejecutivo y del Judicial, no tengo preciso si también del Legislativo) está invadido por la calentura sucesoria y se apoya en su agrupación política Unidos Todos.De acuerdo a información extraoficial, las encuestas internas del cuitlahuismo muestran que el diputado federal Sergio Gutiérrez Luna es el mejor posicionado entre los veracruzanos y encabeza las preferencias ciudadanas, mientras que los aspirantes del grupo en el poder no logran penetrar entre el electorado.Eso les preocupa y por eso alientan al funcionario de Finanzas y por eso la intensa campaña que trae ahora y los actos que está organizando con el pretexto del Día del Niño y del Día de la Madre, fechas que ya quedaron atrás pero que les sigue dando vigencia porque parece que no tiene otro motivo para disfrazar su campaña.Así, para este sábado tiene previsto otro acto del Día del Niño y del Día de la Madre en Perote, como el que realizó la semana pasada en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, en el que no escatimó recursos económicos para tratar de dejar contenta a la gente y sumarlos a su causa.Por tal motivo, este viernes viajarán sus operadores a la tierra de Pepe Yunes (como viajaron de Xalapa a la zona conurbada) para ir a tocar puerta por puerta y hacer la invitación a mujeres y niños con el propósito de motivarlos con el anuncio de que habrá regalos para todos, así que no falten porque el señor subsecretario los quiere saludar a todos.Lo que llama la atención es que el cuitlahuismo está apostando por un aspirante que como priista y como candidato de AVE no pudo ganar la presidencia municipal de Jilotepec en las dos veces que participó, un municipio de apenas poco más de 3 mil habitantes cercano a Xalapa, y ahora pretende ganar la candidatura y la próxima elección en un estado de más de 8 millones de habitantes.Quienes conocen por dentro Unidos Todos comentan que tiene fuerza porque tiene a su favor a toda la estructura administrativa del gobierno, o sea todos los recursos económicos posibles, y obligan a los trabajadores a participar en las tareas a las que los manden, pero no necesariamente porque crean en esa causa y menos porque estén convencidos.Refieren que su brazo derecho, “su hermano”, es un viejo priista, Ulises Rodríguez, muy identificado con el licenciado Carlos Brito Gómez, por cuya influencia llegó a ser Secretario Técnico del partido tricolor.Pero adentro mismo no creen que a Eleazar le dé para ser un candidato fuerte a la gubernatura, menos para que gane la próxima elección, además de que, dicen, si bien tiene la estructura administrativa oficial a su disposición, que maneja, no tiene estructura política en el estado.Algo que les llama la atención a quienes tienen que participar en sus actividades es que en ningún momento les ha dicho que su movimiento va a apoyar a Rocío Nahle, ni tampoco les ha dado instrucciones para que lo hagan, e igual no menciona a ningún otro aspirante, como a Zenyazen Escobar García, por ejemplo, “menos” al secretario de Gobierno.No da nombres, no se abre diciendo que él aspira, se concreta a repetirles que el suyo (su movimiento) es el camino correcto, les indica que no apoyen a nadie porque todavía no es el momento, pero, al menos con quienes he hablado, tienen la firme creencia de que cuando vea que su intención no va a prosperar terminará declinando a favor del diputado Gutiérrez Luna.Lo que queda claro es que adentro mismo están ciertos que en la disputa interna el enemigo a vencer es el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, pero que no tienen una figura que se le ponga al tú por tú.También, que tal vez solo el gobernador Cuitláhuac García Jiménez cree que la candidata va a ser Rocío Nahle, o que le dieron la instrucción de apoyarla, porque en los hechos sus amigos, allegados y colaboradores andan sueltos buscando la candidatura para ellos, pero para nada trabajando para la causa de la secretaria de Energía y menos para el pupilo de esta, el secretario de Gobierno con quien, al contrario, todos están enfrentados y nadie quiere.Otro aspirante fuerte, pero fuera del círculo cuitlahuista, es el súper delegado de Bienestar, Manuel Huerta, quien no para de movilizarse por toda la geografía estatal e incluso incorporó a sus actividades a un activista con mucha experiencia, el sociólogo exdirigente estatal del PRD, “salsero, trovador de veras, feligrés de la iglesia de San Jaime Sabines y de los profetas en la tierra: JSabina y García Márquez", Juan Vergel Pacheco, quien ya está haciendo sonar fuerte el pandero.Por lo pronto, habrá que ver hasta dónde llega Eleazar, que es decir hasta dónde avanza y cuaja el proyecto del gobernador de intentar heredar su cargo a su primo, porque la familia es primero, sí señor.