Entretenidos con la devastación de la selva yucateca por las obras del Tren Maya, los veracruzanos no nos percatamos de que las autoridades ambientales de los gobiernos federal, estatal y municipal, habían ajustado a modo la tramitología para que una empresa privada rellenara y urbanizara el Área Natural Protegida (ANP) “Sistema Lagunar Basurero”, al norte de la ciudad de Veracruz, declarada como tal en noviembre de 2016.¿Y qué cree amable lector?, nos enteramos de tamaña y sospechosa pifia ambiental, porque la empresa que ya había sido autorizada en el año 2021 para rellenar y construir una gigantesca plancha de concreto en esa Área Natural Protegida, se le pasaron los tiempos, no obtuvo la prórroga de su proyecto y por sus pistolas se puso a desmontar, mover tierra, ante la vista de cientos o miles de personas que a diario transitan por la carretera Veracruz- Cardel, donde se ubica el basurero de la ciudad.Por la depredadora acción, nos enteramos los veracruzanos que los encargados de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno federal (Semarnat) y de la Secretaría estatal de Medio Ambiente (Sedema), en la entidad veracruzana, pasaron por alto lo publicado en la Gaceta Oficial del estado de Veracruz, número extraordinario 444 de fecha siete de noviembre de 2016, en donde se publicó el “Decreto por el que se declara como Área Natural Protegida en la Categoría de Corredor Biológico Multifuncional la Superficie denominada Archipiélago de Lagunas Interdunarias de la zona conurbada de los municipios de Veracruz y La Antigua del estado de Veracruz”.Ambas dependencias dieron su autorización al ayuntamiento de Veracruz, que entonces presidía Fernando Yunes Márquez, para que a su vez el miércoles 15 de diciembre del año 2021, concediera la licencia de uso de suelo, a una empresa privada que pretendía edificar en el ANP “El Basurero”, un patio de almacenamiento y maniobras.El oficio del ayuntamiento de Veracruz que autorizaba el uso del suelo lo firmó el arquitecto Luís Román Campa Pérez, director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, del Ayuntamiento de Veracruz.Este documento, por cierto, es el que testimonia que los representantes de la empresa privada que pretende construir una gran plancha de cemento sobre el Área Natural Protegida “El Basurero”, recibió el 13 de noviembre de 2019 el dictamen de congruencia de la Dirección General de Gestión Ambiental y Recursos Naturales de la SEDEMA en Veracruz, con número de oficio SEDEMA/DGGARN/1620/2019.Asimismo, según da cuenta el ayuntamiento de Veracruz, la empresa privada contaba con un “resolutivo condicionado” de la Secretaría de Medio Ambiente del gobierno federal (Semarnat), con número de oficio SGPARN.02.IRA.1985/20, de fecha dos de septiembre de 2020.Con las autorizaciones previas de las autoridades ambientales de los gobiernos federal y estatal, el ayuntamiento de Veracruz no tuvo empacho en autorizar la licencia de uso de suelo en un Área Natural Protegida.Por eso amables lectores, ninguna autoridad ambiental de los tres niveles de gobierno hizo siquiera gestos para detener el relleno del humedal del ANP “El Basurero” si los tres, el federal, estatal y municipal, estaban involucrados en tamaña pifia ambiental.... Para que no se queden con la duda apreciables lectores, el tema del relleno del ANP “El Basurero” subió a la agenda mediática y de las redes sociales, gracias a la videodenuncia que el lunes 16 de mayo hizo a través de la red social Facebook el maestro en Derecho Ambiental, ex regidor del ramo ambiental del ayuntamiento de Veracruz y ex inspector de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) del gobierno federal, José González Martínez: https://www.facebook.com/598780097/videos/1542525462808747 Precisamente él, siendo regidor del ayuntamiento de Veracruz en el gobierno del priista Ramón Poo Gil, fue puntal en la gestión para que las lagunas de ese municipio fueran declaradas como áreas naturales protegidas.Porque sabe de la importancia de estos desdeñados cuerpos de agua, el maestro González Martínez, no solo se quedó en la videodenuncia en redes sociales, pues una semana después presentó ante la delegación estatal de la Fiscalía General de la República (FGR), una denuncia por el relleno de la laguna “El Basurero”, exigiendo con ello que se iniciara una investigación por supuesto delito ambiental.... Por otra parte, ante tamaña pifia ambiental, tuvo que intervenir la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente del gobierno federal para clausurar los trabajos de relleno del ANP “El Basurero” y la construcción de una gigantesca plancha de cemento, pues ya se le habían vencido los plazos establecidos – 12 meses- para llevar a cabo la obra previamente autorizada por las autoridades ambientales de los tres niveles de gobierno.Ahora habrá que darle seguimiento a este caso que podría ser la “caja de Pandora” del sector ambiental del estado de Veracruz, pues resulta que aquellos que tienen la responsabilidad constitucional de defender nuestro entorno, están coludidos para ajustar a modo la ley.Seguimos atentos y pendientes.¿Y la Comisión Nacional del Agua (Conagua)? Bien, gracias.... 