Bravo y Gutiérrez Barrios, amigos

El título que le pusimos a este breve comentario a muchos, comenzando por los cercanos al doctor Roberto Bravo Garzón, les parecerá raro, si muy raro. ¿Cómo que amigos?, en el movimiento del 68 ambos jugaron un papel de primerísimo nivel pero en bandos contrarios; Gutiérrez Barrios era Director de Seguridad Nacional en la Secretaría de Gobernación con Luis Echeverría Álvarez y Bravo era un universitario miembro distinguido del movimiento estudiantil en Veracruz. A Gutiérrez Barrios le adjudicaron la operación de la represión estudiantil y Bravo Garzón fue a dar a la cárcel junto con la dirigencia del movimiento estudiantil, en un estado gobernado por Fernando López Arias, ex Procurador General de la República, considerado como “Fiscal de Hierro”, de mano muy dura.Cuando Gutiérrez Barrios vino para convertirse en el líder de los veracruzanos, el político que infundía respeto no miedo, el doctor Bravo andaba aún por la Secretaría de Educación Pública en la ciudad de México, ya había construido con su gran visión de impulsor de la educación y la cultura, nato, la Universidad Veracruzana que más prestigio ha dado al estado y que más logros ha alcanzado en toda su historia.Pero como todos sabemos don Fernando pide licencia al cargo de Gobernador del Estado para aceptar la invitación que le hace el presidente electo Carlos Salinas de Gortari y así pudiera que hacerse cargo de la Secretaría de Gobernación. Entonces el Congreso Local, en aquel tiempo presidido por el maestro Miguel Ángel Díaz Pedroza, toma la mejor decisión y designa como sustituto de Gobernador al entonces Secretario Dante Delgado Rannauro.Inmediatamente después, en el 89, viene la primera elección de nuevo Congreso Local y el PRI, a sugerencia de Dante Delgado nombra como candidato a representante popular por el distrito de Xalapa al maestro (aún no tenía el doctorado) Roberto Bravo Garzón, lo que resultó una grata sorpresa para los xalapeños de aquellos tiempos que sabían del importante trabajo que Bravo había hecho al frente de nuestra Casa de Estudios en sus ocho años de permanencia al frente de ella, quién mejor que el creador de la nueva Alma Mater, Roberto Bravo, para representar a los habitantes de la Atenas Veracruzana.Apenas se confirmó la noticia y nosotros, como ex colaboradores en la UV del candidato hicimos lo que pensábamos que harían cuando menos un centenar de personas entre intelectuales, académicos, ex funcionarios, grupos artísticos, agradecidos con quien les permitió crecer como lo hicieron dentro y fuera de la Universidad, a sumarse a la causa del ex Rector para llevarle votos a las urnas pero cual sería nuestra sorpresa, solo Clementina Guerrero (Tula), Antonio Pulido Chiunti, Gerardo Gallegos Cáceres, Cándido Navarro Ramírez y Nacho Silva García estaban ahí al lado del maestro dispuestos al trabajo político electoral, los demás no se aparecieron o argumentaron que el nuevo rector Salvador Valencia Carmona les había prohibido apoyar a Bravo so pena de perder sus plazas y canonjías dentro de la UV. La ausencia de los llamados “Pandilleros de la cultura y las artes” Fernando Vilchis y compañía no se extrañó su presencia porque en realidad siempre fueron unos buenos para nada salvo para succionar la ubre presupuestal universitaria.En esos días, Bravo Garzón fue contactado por el secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios, quien le encargó, en su calidad de reconocido economista, unos puntos de vista sobre el modelo económico del presidente Salinas, lo que con gusto hizo el maestro y que sirvió de punto de partida para que se iniciara una amistad entre esos dos gigantes de la política.El comentario lo hacemos a propósito de que en estos días se están cumpliendo diez años de que el doctor Roberto Bravo Garzón falleció y de que sus hijas, ex alumnos y amigos que aún viven, le organizan homenajes a uno de los más importantes intelectuales y políticos veracruzanos de toda la historia.Mencionar al doctor Roberto Bravo Garzón siempre nos ha provocado una gran nostalgia, estuvimos cerca de él, trabajando en el equipo de Comunicación Social de la UV, que encabezaba la periodista Irene Arceo Muñiz junto con el periodista Miguel Ángel Cristiani González. Nos tocó ser testigos del surgimiento de la regionalización de nuestra Casa de Estudios, de la creación de nuevas carreras, de institutos de investigación, y tal vez lo que más impactó del impulso que Bravo le quiso dar al área de difusión de la cultura con la creación de nuevas instituciones y grupos artísticos.Y lo que más se dice en estos días en que se recuerda al maestro, al amigo, al intelectual, pero sobre todo al ser humano especial que le tendió la mano siempre a quien lo buscó, es que fue un académico nato.Fue fundador de la Facultad de Economía y Estadística, además de la Maestría en Desarrollo Regional. Fue Licenciado en Derecho, Maestro en Filosofía por la UV, Maestro en Economía por el Colegio de México y Doctor Honoris Causa por la UV, Roberto Bravo Garzón fue galardonado con la Medalla Mozart, uno de los más importantes reconocimientos culturales en nuestro país, otorgado por la embajada de Austria en México. Y parafraseando al maestro Cristiani, aquellos fueron tiempos de gloria, hoy la improvisación, la ignorancia y la ambición destruyen lo que los genios heredaron. Lástima.Más de 200 mujeres acudieron al llamado que les hiciera Movimiento Ciudadano Estatal de Veracruz, para participar en un foro de capacitación en donde el objetivo primordial fue empoderarlas y ayudarlas a recuperar los espacios públicos y políticos que les faciliten a defender sus verdaderas causas. En medio de un estado veracruzano en donde las mujeres están siendo violentadas y asesinadas, el Coordinador Estatal, Sergio Gil Rullán, dijo que es necesario ocupar el presupuesto asignado a su instituto para organizar este Foro denominado “Mujer, Perspectiva de Género y Los Derechos Humanos”, teniendo como ponentes a mujeres comprometidas con Veracruz.La periodista y activista Mónica Mendoza Madrigal, expuso su tema “liderazgos femeninos por el desarrollo democrático”, Alma Delia Hernández Sánchez habló del “empoderamiento de las mujeres” y Marisol Calva con su ponencia “Sexo y Género”, tres valientes que se han atrevido a dar la cara y a luchar en contra de la injustica en contra de la mujer, y a trabajar a favor de sus derechos.“Estos días y estas semanas han sido realmente tristes, nuestro estado está manchado de sangre, es por ello que, antes de comenzar nuestros trabajos, quiero pedir de manera respetuosa que nos pongamos de pie y guardar un minuto de silencio por todas las desaparecidas y asesinadas”, fueron las palabras de Ivonne Trujillo, Delegada Estatal de Mujeres en Movimiento.Por su parte Sergio Gil Rullán hizo hincapié en que el estado de Veracruz ocupa el segundo lugar en feminicidios, segundo lugar en secuestros, el primer lugar en asesinatos a periodistas, y a mujeres periodistas, por lo que, para cambiar eso “nos tenemos que organizar, capacitar y tenemos que enfrentar y confrontar con ideas”.Precisó que, mientras que el instituto electoral solo obliga a los partidos a darles el 3% a las mujeres, Movimiento Ciudadano les da el 5 por ciento, pues señaló la urgencia de recuperar los cargos políticos y públicos, como el de la fiscal del estado, que en vez de ser una figura de sororidad a la mujer, se pone del lado de un gobernador que miente y engaña.Y puso un ejemplo: “Si él no nos hubiera mentido que a Viridiana la tenía resguardada, quizás se hubieran aplicado los protocolos de búsqueda y la joven aún estuviera con vida; no podemos permitir que nuestro gobierno sea omiso y sea mentiroso, por eso desde Movimiento Ciudadano decimos basta a la violencia en contra de las mujeres y basta de vivir en un estado inseguro”, precisó el dirigente. Antes de que le hagan efectiva su orden de aprehensión, Alito debe renunciar a la dirigencia nacional del PRI. Candidato de la alianza Va por México no será, los últimos audios que le hicieron públicos le partieron la cara, así es que en cualquier momento nos enteraremos de la Renuncia y huída del país del "Mataperiodistas".