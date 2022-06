A la Sombra: Dante Delgado

“¡Y Arriba el Cártel del Golfo putos!”

En un trabajo periodístico de análisis que publica a diario el rotativo El Sol de México con el título de A la Sombra, sin firma de acreditación, se abordan temas interesantes de la vida política del país, en la entrega de ayer se refieren al político veracruzano que más logros ha tenido, Dante Alfonso Delgado Rannauro, el único político originario de esta aldea que ha logrado formar un partido político nacional como es Movimiento Ciudadano (MC), con el que ha logrado ganar alcaldías, diputaciones locales y federales de distintos estados, senadurías y gubernaturas y que hoy representa el contrincante de mayor peso para Morena en la pelea por la Presidencia de México.En La Sombra de El Sol comentan: “Dicen los que saben que los líderes de la Alianza Va por México, de PRI, PAN y PRD, sostienen que los números no mienten y revisando los resultados de la elección intermedia de 2021 una alianza total de la oposición con Movimiento Ciudadano de Dante Delgado le podría quitar la Presidencia a Morena.Por eso presienten que vendrán más ataques en su contra como las acusaciones de “traidores a la patria” por detener la reforma eléctrica de López Obrador o las intervenciones telefónicas a Alejandro Moreno del PRI. Lo único seguro es que, aunque ya apesta, la política se pondrá más sucia, los golpes bajo la mesa serán más fuertes, y ya comienzan a encenderse alertas rojas en Palacio Nacional, pero los de oposición en corto confían en que AMLO no los quebrará y llegarán unidos al 2024”.Nos extraña que digan que esto se va a poner peor porque la política es así, a medida que se acercan las elecciones, los golpes arrecian sobre todo cuando hay un grupo en el poder al que lo apoya el narcotráfico merced a un pacto de impunidad que sostienen. Miguel Alemán Velasco definía a la política o concretamente a los periodos electorales como “una guerra” y en realidad sí es el equivalente sobre todo en estos tiempos en que el cuatroteismo optó por el uso de las armas y el apoyo de las bandas de la delincuencia organizada, para combatir al adversario político.¿Cómo nos explicamos los triunfos que obtuvo en Veracruz Morena con candidatos indeseables, otros muy conocidos por sus adicciones y otros por golfos, cuando enfrente tuvieron adversarios políticamente fuertes, con capital político del bueno?, pues con el apoyo de las bandas. En el pasado proceso electoral murieron varios candidatos de oposición a Morena que les arrebataban la plaza de calle; otros declinaron ante las amenazas de que fueron víctimas y otros hasta se pasaron a apoyar a los de Morena. Lo cierto es que eso, que no es partido, sin el apoyo de los sicarios sus candidatos no son nada.Para el 24 el asunto de la participación de estos temidos personajes se habrá resuelto, ya sea por la vía pacífica, política que el Senador y dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Alfonso Delgado, sabe manejar a la perfección o con la ayuda de los norteamericanos, con quienes el único que no tiene buena relación es precisamente López Obrador. Por eso los focos rojos del tablero presidencial se han encendido y por eso el entusiasmo ciudadano crece en torno a un proyecto: la unidad de todos en torno a un objetivo, que se vayan del poder los que ofrecieron un cambio y no cumplieron, solo han destrozaron al país en tres años.El nombre de Dante Delgado, ligado en Veracruz al de José Yunes Zorrilla, se comenzarán a mencionar con mayor insistencia, ya lo estaremos viendo.Ayer lunes 30 de mayo, se cumplieron 38 años del asesinato del columnista Manuel Buendía Tellezgirón, el crimen que el periodista Miguel Ángel Granados Chapa calificó como "el primer asesinato de la narcopolítica en México". En 1984 Buendía era en aquél entonces autor de la columna “Red Privada". La investigación llevada a cabo años después reveló que el autor intelectual de ese asesinato fue José Antonio Zorrilla, director de la Dirección Federal de Seguridad (DFS).Entre 2013 y 2014, Proceso detalló parte de una serie de reportajes sobre la denominada Operación Leyenda, una investigación sobre el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena. Como parte de esos trabajos, el semanario reveló un documento clasificado por el gobierno de Estados Unidos como top secret y cuyo contenido puso a la luz una serie de nombres y hechos que pudieron haber desembocado en el homicidio del periodista a principios de los ochenta.Un documento del gobierno de Estados Unidos etiquetado con la leyenda “Top Secret” y con fecha del 13 de febrero de 1990, también menciona a Manuel Bartlett Díaz, actual titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en referencia al caso del asesinato del periodista Manuel Buendía, por lo que Bartlett tiene vetado el ingreso a territorio norteamericano porque lo apresan de inmediato.“Buendía llevó a cabo una investigación sobre la colusión que existía entre Manuel Bartlett Díaz, exsecretario de Gobernación, con Miguel Aldana Ibarra, excomandante de la Policía Judicial Federal, y Manuel Ibarra Herrera, exdirector de la DFS, quienes eran consortes de los narcotraficantes”, se lee en el documento, cuyo contenido dio a conocer Proceso el 6 de abril de 2014.Por el crimen de Buendía, fueron detenidos y compurgaron su sentencia Rafael Moro Ávila, exagente de la desaparecida DFS, y José Antonio Zorrilla Pérez, exdirector de esa poderosa agencia de seguridad y quien pretendía convertirse en gobernador de su natal Hidalgo.En su libro “Manuel Buendía, el primer asesinato de la narcopolítica en México”, Granados Chapa describe el contexto en el que se cometió el crimen, y el nivel de intereses que estaba incomodando con sus columnas, desde secretarios de Estado, empresarios y hasta presidentes.Ángel Buendía afirma en su libro titulado “Mi Testimonio”, publicado en 1999, que la razón fundamental del crimen fue el conocimiento que había logrado obtener su hermano Manuel sobre las vinculaciones de algunas autoridades y narcotraficantes mexicanos sobre la operación ilegal del gobierno estadounidense destinada a entregar armas a la contra nicaragüense.Parece de ficción de horror, pero según el INEGI, en México hay más de 33 millones de personas sin acceso a servicios públicos o privados de salud.Lamentablemente México es uno de los países que menos invierte en temas de salud. Es por eso que sólo 2 de cada 100 personas tienen acceso a un seguro médico privado y 4 de cada 10 personas deciden no asistir al servicio público de salud porque saben que pasarán muchas horas en espera, sólo para descubrir que no hay citas médicas o que su medicamento está agotado. "Nada le puedes quitar o dar a un hombre que está más cerca de la muerte que de ver como se pierde en la mentira y en el autoritarismo el sueño de una transformación en México. Hoy puedo decir que hemos dado un salto hacía atrás de 30 o 40 años, y lo puedo decir porque yo lo viví. Yo no me voy de Morena, Morena se sale de mi corazón"; Porfirio Muñoz Ledo.