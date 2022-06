Ostentando riqueza, opositor fortalece a Morena

En “Prosa aprisa” del pasado día 24 (“Caballada gorda en Morena; en la oposición, ni caballo lechero”) comenté la movilidad que traen en el estado, a dos años de la elección, los aspirantes de Morena a la gubernatura, así como la que trajeron, en vísperas de las elecciones del domingo en seis estados del país, los aspirantes a la presidencia apoyando a los candidatos a las gubernaturas de esas entidades.Retomé un comentario que había hecho el periodista, escritor, académico y analista político, Ricardo Raphael, quien reprochó al dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, que reclamara a Morena que “lucra” de esa manera con el electorado en lugar de que la alianza Va por México (PRI-PAN-PRD) “placeara” sus propios presidenciales.Dije que ello aplicaba muy bien para el estado, pues mientras que los morenistas calientan la plaza política desde ahora, por ningún lado se ve a la oposición, y pregunté: ¿No es momento ya de que un opositor, o más de uno, apoyado por los partidos de la alianza Va por México ande recorriendo el estado, recordándole al electorado que existen, que son una opción?Si bien no se puede generalizar, aparte de que Morena tiene una caballada gorda para el 24 y la oposición tiene una caballada flaca, o de plano ni siquiera eso, ya se ve dónde anda un parte de ella: en el Principado de Mónaco y en otros lugares de la Riviera francesa, lugares solo para quienes se pueden dar lujos de lujo, como el diputado local del PAN, Bingen Rementería Molina, frustrado aspirante a la alcaldía del puerto de Veracruz.Nada criticable que el junior (nació en pañales de seda bordados con hilos de oro y plata) haga con sus recursos lo que le plazca, son muy suyos; sí, eso creo, que caiga en la irresponsabilidad política, también eso creo, de desalentar a quienes todavía creen en la oposición y están a la espera de que surja la figura opositora que se enfrentará a Morena y que si es posible la derrotará, pero que quisieran que empezara a trabajar cuanto antes por todo el estado en contacto con el electorado.Porque, se preguntan muchos, ¿esta es la carta de presentación de su papi, el senador Julen Rementería del Puerto, quien supuestamente va a ser el candidato del PAN a la gubernatura en 2024? ¿Alguien pensará, luego de ver en las redes sociales la batería de fotos de Bingencito, que esa familia, que hace ostentación de su riqueza, está imbuida de emoción y de sensibilidad social como para preocuparse y ocuparse de las necesidades de los veracruzanos?Como bien apuntó el diario Notiver, no obstante la grave problemática social, económica y de seguridad en el estado, Bingen ni siquiera estuvo en la última sesión en el Congreso local, tiene un pobre récord de participación legislativa, no ha presentado iniciativas, no ha hecho posicionamientos en defensa de los intereses de sus representados, no apoyó a los empresarios que administraban el Acuario a pesar de que padre es parte de esa clase empresarial y no ha hecho un solo reclamo para que se esclarezca la desaparición de la joven Viridiana Moreno.Este “representante popular”, qué duda cabe, es todo un bon vivant, parte de la oposición en Veracruz, la más viva e ilustrativa muestra de por qué el éxito de Morena que por mucho que se le critique reparte recursos entre la población, que impacta sobre todo en quienes menos tienen, mientras que el panista reparte pero jugosísimas propinas, en euros, luego de probar un suculento plato de stocafi y de disfrutar de un casanis pastis, uno de los aperitivos favoritos de Mónaco que cuesta un ojo de la cara.Seguramente Bingen calculó el efecto que tendría en las aspiraciones de su padre presumir su privilegiada posición económica. Debiera saber que también en política no se castiga el pecado sino el escándalo. ¿Usted los llevaría al poder?Callado, discreto pero efectivo se comporta el secretario de Finanzas, José Luis Lima Franco, quien hace a un lado la ostentación de su cargo, hace tierra y a ras de la misma con su comportamiento personal pone el ejemplo y motiva a empleados de su dependencia a secundarlo en su tarea de informar sobre los beneficios del Programa Vehicular 2022 para el canje de placas.El sábado pasado causó buena impresión a quienes lo vieron en el centro de Xalapa y en otras calles de la capital informar a decenas de automovilistas que el programa vence el 30 de junio, que los contribuyentes con vehículos cuyas placas fueron emitidas en 2011 o años previos (arcoíris, jarocho y Tajín), tienen que realizar su canje obligatoriamente, y que en el caso de las placas con borde gris y azul (2017) es voluntario el canje y que seguirá vigente ese modelo.El funcionario, considerado por muchos como el mejor del gobierno cuitlahuista por sus resultados, avalados por diversas calificadoras de riesgo, busca también, pues ese es su trabajo, que los que más puedan se regularicen y que se generen ingresos provenientes de quienes no caen dentro del programa, pero a los que se les están dando facilidades.Ese día respondió a todas las preguntas y aclaró todas las dudas que surgieron en su interlocución con los automovilistas, que quedaron bien claros del programa.Esa cercanía de la autoridad con la población genera mucha confianza, gusta y, qué duda cabe, contribuye a la buena imagen del gobierno. A Lima Franco se le menciona también como aspirante al relevo en 2024 aunque él nunca ha abierto la boca sobre el tema, pero por si fuera cierto está en el mejor camino de abonar el terreno: trabajando, sin andar despilfarrando los recursos públicos con motivo del Día de la Madre, del Padre, del Niño y de Juan de los Palotes. Lo que la gente requiere es buena atención y buen servicio, como el del sábado. Lima siembra.¿Si no puedes con el enemigo, únetele? Esto podría aplicar con el Consejo Directivo de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), cuyos integrantes se reunieron el viernes pasado con el procurador de Medio Ambiente, Sergio Rodríguez Cortés.Según, la reunión fue para “revisar los temas medioambientales”, pero lo cierto es que a este importante grupo del sector empresarial parece que no le inquietó la desaparición del fideicomiso del ex Acuario de Veracruz y que están dispuestos a jalar con el gobierno de Morena.Ahí estuvieron verdaderos picudos de la Iniciativa Privada del puerto y en este caso vale la pena citar los nombres: Alberto Aja Cantero, presidente; Adrián Maynes, tesorero; Javier Triana, presidente de la Comisión de Medio Ambiente; Manuel Liaño, prosecretario; José Ignacio Reyna, vicepresidente de Relaciones Internacionales; Ricardo Cue, concejal; Enrique Guillomen, delegado de Coparmex Orizaba; Andrés Martínez Lastra, vicepresidente de Administración Interior; Guillermo Gonzales Aubry, concejal; Ramón Pineda de la Rosa, expresidente y Francisco Ávila Camberos.¿Penetra ya y avanza la 4T entre el sector empresarial de Veracruz? ¿Qué les está ofreciendo Sergio Rodríguez? ¿O los ha convencido con puro verbo? ¿Los veremos cualquier día uniformados de guinda?"Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "