Inseguridad

... En tanto se exacerba la polémica que se ha generado por el tema de la pretensión de contratar 500 médicos cubanos para satisfacer la supuesta necesidad de atención médica en zonas rurales de la república mexicana, el gobierno federal, especialista en el uso de la posverdad como estrategia comunicativa, construye un escenario mediático para que la opinión pública, apoye la importación de especialistas de la medicina.El argumento central del escenario que construye el gobierno federal para justificar la contratación de cientos de médicos cubanos, es que los mexicanos no quieren ir a la zona rural, ya que prefieren quedarse en las zonas urbanas, en las ciudades, por lo que no existe la suficiente y necesaria atención médica en las áreas alejadas y suburbanas.Ayer martes, por ejemplo, en la llamada “mañanera”, el secretario de Salud del gobierno federal, Jorge Carlos Alcocer Varela, dijo muy seguro que “Veracruz es el estado con mayor necesidad de médicos especialistas, en particular los pediatras y están localizadas las 3 regiones donde no hay un solo pediatra; en la Huasteca, en la Montaña y en Papaloapan-Olmeca”.En el escenario mediático que construye a través de posverdades el gobierno federal, en la Huasteca, en la Montaña y en Papaloapan-Olmeca, del estado de Veracruz, “hay cero pediatras para atender a más de 2.4 millones de niños”.El secretario de Salud del gobierno López Obradorista, fue más allá, seguramente olvidando que desde el uno de diciembre del 2018 gobierna la entidad veracruzana el morenista Cuitláhuac García Jiménez y agregó convencido que “actualmente- en Veracruz- hay cuatro mil 192 médicos especialistas certificados, para ocho millones 62 mil 579 habitantes del estado; es decir, por cada 100 mil habitantes, la entidad –veracruzana- tiene una tasa de 52 médicos especialistas certificados”.... De lo que no habla el gobierno federal y seguramente no les han dicho a los 500 médicos que pretenden traer de la isla de Cuba para que vayan a la zona rural mexicana, es que la inseguridad es quizá el mayor de los factores por los cuales los especialistas de la medicina en México prefieren quedarse en la zona urbana, en las ciudades.De la inseguridad en la zona sub urbana de Veracruz se ha escrito mucho y las estadísticas de criminalidad dan cuenta de ello, sin embargo, es tema que se excluye del escenario mediático que con posverdades construye el gobierno federal para justificar traer médicos especialistas cubanos, al viejo estilo de “candil de la calle”.... Para que no se quede con la duda amable lector, la Real Academia Española (RAE), define la posverdad como: “Distorsión deliberada de una realidad, que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales”, para lo cual pone como ejemplo la frase: “Los demagogos son maestros de la posverdad”. https://dle.rae.es/posverdad Se ha convertido el municipio y región de Coatzacoalcos, al sur de la entidad veracruzana, donde la quema de establecimientos comerciales se mantiene pese a las tan promocionadas incursiones de los distintos cuerpos policiacos que están a cargo de la seguridad de los veracruzanos.La avasallante presencia del crimen –este si bien organizado- en aquella región, evidencia la eficacia y eficiencia de las acciones que se asegura se implementan en aquella parte de la entidad veracruzana.... Quienes duden que las fiestas carnestolendas en la ciudad de Veracruz pasaron de ser algo tradicional, del pueblo, para convertirse en un excelente negocio, baste mencionarles que la nueva reina del Carnaval 2022, Yeri Cruz Varela obtuvo el reinado aportando un millón 942 mil 528 pesos, tomando en cuenta que cada sufragio costaba un peso.Ya no se eligió por simpatía a la reina de esta festividad, sino al viejo estilo de que “aquel que tenga más saliva, traga más pinole”.Como se dice comúnmente, la ahora reina del Carnaval de Veracruz 2022 se llevó de calle al resto de las aspirantes a este reinado, pues Miriam Carballo, con el distintivo dorado aportó 426 mil 842 pesos o votos; Hannia Tuncheo con el distintivo rojo, logró reunir 125 mil 177 pesos o votos; Mirna Caballero, con el distintivo morado, sumó 126 mil 240 pesos y Valeria Rangel del distintivo amarillo, reunió 125 mil 652 pesos o votos.Con estas cinco participantes, el Comité del Carnaval de Veracruz ya se hizo de dos millones 746 mil 412 pesos que, si bien no son suficientes para sufragar la organización de la llamada fiesta del pueblo, con eso se inicia.... Al correo electrónico [email protected] "Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "